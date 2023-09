“แอฟ ทักษอร” ลั่น! รุ่นนี้ไม่มีปิดบัง รอแค่ฝ่ายชายอนุมัติเปิดตัว

ตั้งแต่ยอมรับว่ามีรักใหม่เข้ามาเป็นคนเดียวในใจ คุณแม่ก็ดูสดใสจะและมีออร่าขึ้นแบบเท่าตัว จากที่สวยอยู่แล้วก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ จนล่าสุดวันนี้ (6 ก.ย.) ได้เปิดตัวเป็น Friend of Whoo คนแรกของประเทศไทย ให้กับผลิตภัณฑ์ความงานระกับคลักชัวรี่ The history of Whoo โดยงานนี้แม่แอฟ ก็ได้ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจให้ฟัง ว่าความรักก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สดใสขึ้น และส่วนตัวตอนนี้ก็พร้อมเปิดตัวแล้ว ติดแค่รอให้ฝ่ายชายอนุมัติก่อนเท่านั้น“ความรักทำให้หน้าเด็กลงใช่ไหม แน่นอนค่ะ เราก็ต้องช่วยกันทุกๆ ทาง ทั้งภายในภายนอก ดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแล้ว แต่ในเรื่องของจิตใจเขาคงช่วยดูแลไม่ได้ ก็ต้องดูแลกันเองค่ะ แอฟเชื่อมั่นจริงๆ ค่ะ ถ้าจิตใจดี มีความสุข อารมณ์ดี ไม่เครียด มันก็ส่งผลต่อสุขภาพผิวเช่นเดียวกัน ต่อให้บำรุงภายนอกยังไง ต้องไม่ลืมที่จะบำรุงจากข้างในด้วยค่ะ”นอกจากทำให้เด็กลงแล้ว ยังมีส่วนทำให้สดใสขึ้นด้วย“มีส่วนมากๆ เลยค่ะ (รวมถึงคนดีๆ ด้วย?) ใช่ค่ะ ถ้าลูกเป็นเด็กดี เราก็จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะ (เรียกว่าชุ่มชื่นทั้งผิวทั้งหัวใจ?) อุ้ย ถ้าจะช่วยคิดขนาด (หัวเราะ) นี่เป็นสโลแกนใหม่ได้นะ คือมันก็สดใสด้วยอะไรหลายๆ อย่างค่ะ อย่างที่บอกคือตอนนี้แอฟแฮปปี้ในแบบฉบับของแอฟนะคะ ในทุกๆ ด้านเลย คือไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว หรือว่าเรื่องงาน ตอนนี้แอฟก็ถ่ายละครเรื่องที่แฮปปี้มากๆ อยู่ แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงาน ที่ทำงานแอฟมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะ คืออาจจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างลงตัวมั้งคะ ก็อย่างที่บอกค่ะ เรื่องงานนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ ตอนนี้จริงๆ 80-90 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในชีวิต มันก็คือเรื่องงาน ถ้าเราโชคดีได้รับโอกาส ได้ทำงานดีๆ เราก็รู้สึกแฮปปี้มากๆ”บอกที่รู้อาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้ หลัง “อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” บอกจะแฉความลับ“ที่เขารู้อาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้นะคะ พี่อั้มอะเหรอ แต่จะบอกว่าพี่อั้มก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะ ที่ทุกวันนี้ดูแลแอฟด้วย เขาไม่ได้บอกรักแต่ปากอย่างเดียว เขาดูแลด้วย ดูแลทั้งกายทั้งใจน่ารัก”ไม่ได้กลัวเพื่อนจะหลุดหรือปล่อยโป๊ะ เพราะทุกคนไว้ใจได้หมด“ไม่เลยค่ะ เพราะข่าวลวงให้เพื่อนเหมือนกัน (หัวเราะ) แล้วเดี๋ยวดูสิ ว่าใครหลุด ไม่หรอกค่ะๆ อันนี้พูดเล่นนะคะ ทุกคนก็เป็นเพื่อนที่รักและไว้ใจหมดค่ะ”แจงปม “แพท ณปภา ตันตระกูล” หลุดพูดหนุ่มใหม่ อายุเท่ากัน เป็นแค่การเข้าใจผิด เหมือนคุยคนละเรื่อง“อ๋อ จริงๆ อันนั้นไม่ได้หลุดนะ แอฟก็ยังงงๆ กันอยู่เลย คือเหมือนเราพูดกันคนละเรื่องอยู่ตอนนั้น เหมือนเป็นเทปที่เป็นแพทกับบุ๊คโก๊ะใช่ไหมคะ ก็ถามมาแอฟก็ตอบไป ก็ตอบแค่นั้นค่ะ แล้วแพทเขาก็พูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คำถามเดียวกัน (แล้วเป็นเรื่องของเราไหม?) ไม่ใช่ค่ะๆ คงเป็นการเข้าใจผิดกันค่ะ ก็เป็นธรรมชาติของรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง บางทีเราแย่งกันถาม แย่งกันตอบ ก็จะงงๆ นิดหนึ่ง”ไม่ตกใจและไม่ซีเรียส จังหวะนี้แฮปปี้หมด“ไม่ตกใจอะไรค่ะ มาจังหวะนี้ก็คือทุกอย่างแฮปปี้หมด ก็ขำๆ ค่ะ ไม่มีอะไรซีเรียส”คนเดียวในใจเข้าใจทุกอย่าง ว่าต้องทุ่มเวลาให้งานและครอบครัวก่อน“ปีใหม่เขาก็ค่อนข้างเข้าใจนะคะ (หัวเราะ) คือตอนนี้ทุกคนในชีวิตเข้าใจหมดค่ะ ว่าตอนนี้หลักๆ ก็เวลาให้งานกับครอบครัวค่ะ (มีคนอื่นนอกจากน้องปีใหม่ไหม?) ก็ต้องไม่เรียกว่าเป็นคนอื่น (คนเดียวในใจคนนั้นเขาเข้าใจไหม 90 เปอร์เซ็นต์เป็นงาน เหลือให้เขาแค่ 10 เปอร์เซ็นต์?) ก็ถ้ามันเหลือแค่นั้นก็ตามนั้นค่ะ (หัวเราะ) ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ อันนี้มันคือเรื่องจริงในชีวิตค่ะ ตอนนี้เราต้องเอางานและครอบครัวเป็นหลักก่อนค่ะ”ไม่ซีเรียส “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หลุดพูดชื่อกลางวงปราศรัย บอกชินแล้วที่ยังมีชื่อเป็นข่าวด้วยกันอยู่“เห็นค่ะ ก็เป็นเพื่อนกัน เขาก็คงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ค่ะ หมายถึงว่าก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไร เพราะว่าจริงๆ แล้วข่าวแอฟกับทิม อันนี้ก็พูดตรงๆ ได้เนาะ ก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไร แล้วสำหรับเราข่าวมันก็คือข่าว แต่การที่เรายังเป็นเพื่อนกัน คุยกัน ก็แยกเรื่อง ก็ยังเหมือนเดิม ไม่ซีเรียสที่ยังมีชื่อเรา ชินแล้วค่ะ”รู้อีกฝ่ายขอโทษผ่านสื่อ บอกสบายใจได้เข้าใจทุกอย่าง“ค่ะ รับทราบค่ะ แล้วก็คุยกันส่วนตัวด้วยค่ะ บางทีเขาก็จะบอก ว่าวันนี้มีการพูดคุย คุยเล่น แล้วอาจจะมีพูดชื่อแอฟออกไปบ้าง คืออยากจะบอกว่าแอฟทำงานตรงนี้แอฟเข้าใจค่ะ แอฟก็บอกคุณทิมว่า อันนี้สบายใจได้เลย แอฟอยู่ตรงนี้มา แอฟเข้าใจ เรื่องพวกนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เราก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อน แล้วเวลาสัมภาษณ์หรืออะไร เราก็อยากจะให้บรรยากาศมันดี”แสดงว่าคนที่พูดชื่อได้ค่ะ คือเป็นตัวหลอก“เขาถามมาแค่นี้เองนะ (หัวเราะ)”คนเดียวในใจไม่ถามเรื่อง “ทิม” เพราะรู้ว่าเป็นเพื่อนกันมานาน“ไม่ค่ะๆ เพราะทุกคนรับรู้ว่าแอฟกับทิม เอ้ย แอฟ กับคุณทิม เป็นเพื่อนกันมานานแล้ว อันนี้คือโดนดุมาว่าไม่ควรเรียกชื่อเฉยๆ แต่บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจ คือรู้จักกันมาเกือบ 20 ปีแล้วมั้งคะ บางทีเราก็เผลอ คุณทิมนะคะ”เชื่อคนสนิทจะเข้าใจเวลามีข่าว จะกังวลต่อเมื่อถูกต่อประเด็นออกไป แล้วไม่สามารถไปอธิบายได้“จริงๆ แล้วไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ จะเป็นเพื่อน หรือจะเป็นใครก็ตาม หรือจะเป็นเพื่อนสนิท หรือคนพิเศษ แอฟคิดว่าใครที่แอฟสามารถสื่อสารได้โดยตรง แอฟไม่ค่อยกังวลค่ะ เพราะแอฟเชื่อว่าถ้าทุกคนเป็นเพื่อนแอฟ ก็ต้องมีความรักความเชื่อใจและความเข้าใจในตัวแอฟ อันนี้คือพื้นฐาน แล้วถ้ามีอะไรเราก็คุยกันได้ตลอดเวลาโดยตรง ก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยค่ะ แต่จะห่วงถ้าเวลาที่ข่าวมันมีการไปต่อประเด็น หรือเป็นคอมเมนต์ต่างๆ แล้วมันต่อประเด็นไปเรื่อยๆ และแอฟไม่สามารถอธิบายให้เขาเหล่านั้นโดยตรงได้ อันนี้คือสิ่งที่กังวลมากกว่า แต่ถ้าเกิดมีความข้องใจยังไง เจอกันส่วนตัวถามได้ค่ะ พร้อมค่ะ ไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะ”ไม่เบื่อและกดดัน คนอยากรู้ว่าใคร แต่สำหรับใครที่เบื่ออยากให้เลื่อนผ่าน ไม่ได้ลีลา แต่มันยังไม่ข้ามขั้น“ก็ไม่เป็นไรค่ะ กดดันต่อไปก็ได้ แอฟไม่เคยเบื่ออยู่แล้วค่ะ แต่ว่าจะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื่อแล้วก็ว่าแอฟ งั้นแอฟถือโอกาสตรงนี้พูดได้ไหมคะ ก็คือถ้าเกิดใครเบื่อ ก็ขออนุญาตข้ามไปเลยก็ได้ค่ะ อันนี้แอฟเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายเลยค่ะ แต่บางทีก็อยากจะให้เข้าใจแอฟด้วย คืออย่างวันนี้มาทำงาน ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง แอฟก็ต้องทำหน้าที่ให้สัมภาษณ์ เพราะวันนี้มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ แล้วพี่ๆ น้องๆ นักข่าวทุกท่านเอง ก็ต้องมาทำหน้าที่เหมือนกัน คนอาจจะบอกว่าถามอีกแล้วแบบนี้ แต่ทุกคนก็คือทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกัน คือทุกคนมันก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องทำ เพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้ มันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ถ้ามันซ้ำ ก็ขอประธานอภัยค่ะ ก็แอฟอยากมีเรื่องใหม่ๆ ให้มันไม่ซ้ำเหมือนกัน แต่ ณ ตอนนี้มันมีเท่านี้ค่ะ ถ้าก็ไม่อึดอัดค่ะ ไม่ได้ลีลาหรืออะไร ถ้ามีสเตจไปข้ามขั้นกว่านี้ ก็จะพูดแน่นอนลั่นรุ่นนี้ไม่ปิดบัง รอฝ่ายชายอนุมัติ เดี๋ยวแจ้งให้ทราบ“ใช่ค่ะ รุ่นนี้ไม่มีปิดบังแล้วค่ะ (รอแอพพรูฟ?) คือเขาแอฟพรูฟนะ ไม่ใช่แอฟ เดี๋ยวรอเขาแอพพรูฟ (อนุมัติ)”