"กลัฟ คณาวุฒิ" เปิดบ้าน ชวนแฟนคลับจิบที่สุดของกาแฟเอสเปรสโซสไตล์ไทยกับ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์

กลัฟ คณาวุฒิ ชวนแฟนคลับสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับงาน “Meet & Taste Exclusive with Gulf” กับ “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์” สูตรใหม่ งานนี้ได้เปิด “เนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์ คลับ” คลับใหม่สำหรับคนรักเอสเปรสโซใจกลางเยาวราช เพื่อให้แฟน ๆ และกลัฟได้สัมผัสประสบการณ์ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจไปกับเทคโนโลยี AR สุดล้ำ พร้อมดื่มด่ำกาแฟในนิยามความเข้มแบบใหม่ จากเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟอาราบิก้า บวกความนุ่มละมุนจากนมพร่องมันเนยคุณภาพดี ให้ความอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น โดยสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษออกแบบเพื่อให้ถูกปากคนไทยคอกาแฟเอสเปรสโซโดยเฉพาะแฟนคลับสุดฟินกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับกลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ที่เปิดตัวเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นเนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์ คลับ ก่อนจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับเรื่องราวที่มีชีวิตของเอสเปรสโซที่ดีที่สุดไปด้วยกัน ซึ่งมีกันถึง 3 โซนโซนแรก The Best Ingredients ที่เนสกาแฟได้ยกเอาไร่กาแฟมาให้ทุกคนได้สัมผัสถึงบรรยากาศและกลิ่นอายการปลูกกาแฟคุณภาพดี จำลองไร่กาแฟของเกษตรกรมาให้ชมที่นี่ บอกเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบที่ดีที่สุดของเนสกาแฟ พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำ ผ่านเทคโนโลยี AR ในรูปแบบ 4D ที่งานนี้ กลัฟชวนแฟนคลับผู้โชคดีมาจับผีเสื้อในไร่กาแฟคุณภาพร่วมกันโซนถัดมา ชวนทุกคนพบกับเครื่องคั่วกาแฟจำลอง เล่าเรื่องราวของ The Best Process เผยกระบวนการคั่วสุดพิถีพิถัน พร้อมลิขสิทธิ์การคั่วบดกาแฟเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเนสกาแฟ และโซนการบดกาแฟ ให้ทุกคนมาลองบดกาแฟดูได้ ซึ่งจะเห็นว่า มันไม่ง่ายกว่าที่จะได้ผงกาแฟที่ละเอียดออกมา แถมกลัฟยังแอบแซวพี่ชายในรั้วเนสกาแฟ ต่อ ธนภพ ที่มาร่วมเปิดเนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์ คลับ เมื่อคราวก่อนว่า ตรงโซนเครื่องคั่วมีผู้เชี่ยวชาญ พี่ต่อก็คิดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาแนะนำ แต่จริง ๆ แล้วผู้เชี่ยวชาญคือเนสกาแฟนี่แหละ ที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนกว่าจะมาเป็นกาแฟเอสเปรสโซสไตล์ไทย สูตรที่ดีที่สุดของเนสกาแฟโซนสุดท้าย The Best Espresso เป็นโซนที่กลัฟอยากจะมอบประสบการณ์ในเรื่องของรสชาติ ให้ทุกคนได้ลิ้มลองรสชาติกาแฟเอสเปรสโซสไตล์ไทยที่อร่อยที่สุดกันที่นี่ ซึ่งเราชงจากซองเขียวของเรานี่เลย ซึ่งกลัฟกล่าวว่า “ตอนผมได้ชิมก็รู้สึกชอบรสชาติมาก อร่อยมากครับ” พร้อมแจกสูตรลับกับเมนูร้อน Signature Thai Hot Espresso และเมนูเย็น Made My Day, ES YENN ชวนแฟนคลับฉีกซอง ชง ดม ดื่มกาแฟ สร้างความประทับใจ พร้อมยืนยันความอร่อยกับสูตรใหม่จากแฟนคลับและคนที่เข้าเยี่ยมชมงาน มากถึง 98% ชื่นชอบรสชาติของเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ซองเขียว สูตรใหม่ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ประทับใจในเรื่องของความเข้มและความหอมของกาแฟ และความกลมกล่อมของนม นอกจากนั้น กว่า 96% สนใจที่จะซื้อเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ มาทานที่บ้านงานนี้ นอกจากแฟนคลับได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำร่วมกันกับกลัฟแล้ว ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษให้ได้อิ่มอกอิ่มใจกันถ้วนหน้า กับเกมจ้องตาแฟนคลับ 3 หมายเลขผู้โชคดี แบ่งปันความรู้สึกดี ๆ ในใจที่มีต่อกลัฟ บวกความฟินกันอย่างต่อเนื่อง กับเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ ที่ 1 ใน 3 ของผู้โชคดี ได้มีโมเมนต์น่ารัก ๆ ที่ทำให้การดื่มกาแฟไม่ธรรมดาอีกต่อไป เพราะได้ดื่มไปมองตากลัฟไปด้วยนั่นเอง !! และอีกหนึ่งความพิเศษคือ แฟนคลับได้ถ่ายรูปโพลาลอยด์กับกลัฟ พร้อมรับ Gift Set สุดเอ็กซ์คลูซีฟกลับบ้านไปด้วยกลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ปิดท้ายว่า “เนสกาแฟเอสเปรสโซ โรสต์ซองนี้ทำให้ผมพร้อมสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ และสิ่งที่ผมรัก เมื่อพูดถึงการดื่มกาแฟเข้มแก้วนี้ ทำให้ผมพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิต พร้อมที่จะออกไปทำกิจกรรม พร้อมที่จะออกไปทำในสิ่งที่รักครับ เพราะคนเราสามารถทำอะไรได้พร้อมกันหลายอย่าง อย่างผม บทบาทหนึ่งเป็นนักแสดง แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เรารักก็คือ การไป Camping พร้อมบวกสิ่งที่รักไปเรื่อย ๆ เหมือน “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์” เอสเปรสโซที่เข้มกาแฟโรบัสต้า หอมอาราบิก้า กลมกล่อมนม ถ้ารักใครชอบใคร ต้องชวนดื่ม “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์” ซองเขียว นะครับ”ตามรอยความฟินไปพร้อมกันได้ที่ “เนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์ คลับ” รับรองความฟินสุดเข้ม พร้อมบวกกับกิจกรรม ดี ๆ ในทุกแพชชั่นที่ชอบ เนสกาแฟจัดเต็มทุกโซนแบบที่คาดไม่ถึง พร้อมดื่มด่ำ The Best Thai Espresso ที่สุดของกาแฟเอสเปรสโซสไตล์ไทยกาแฟจากเนสกาแฟได้แล้ววันนี้ แนะนำให้จองล่วงหน้า สามารถจองคิวเข้าชมโดยคลิกลิงก์ https://bit.ly/3Ny7FU5 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ค. นี้เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook NESCAFÉ Thailand