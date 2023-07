Are you ok? สบายดีหรือเปล่า เป๊ก เปรมณัช เผยถึงมลพิษทางอากาศ อาจมีผลต่อการปั๊มลูก!

ได้ชื่อว่าเป็นคู่รักสายสิ่งแวดล้อม เป๊ก-เปรมณัช สุวรรณานนท์ และ นิว-นภัสสร ภูธรใจ สามีภรรยาที่เคยควงคู่กันไปดับไฟป่ามาแล้ว เรียกได้ว่าคลุกคลีอยู่กับสภาพอากาศแปรปรวนในยุคปัจจุบันมาหลายรูปแบบ ทั้งฝุ่นควัน หมอกพิษ และค่าฝุ่น PM2.5 ล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจเรื่องข่าวคราวการมีทายาทให้กับสองพิธีกร ก้อง-ปิยะ และ ได๋-ไดอาน่า ในรายการ Are you ok? สบายดีหรือเปล่า พร้อมชวนคุยถึงเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ในยุคปัจจุบันที่ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งปอดได้มากขึ้นโดยสองพิธีกรขออาสาพาไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ แพทย์หญิงณัทญา ตรีภูริเดช แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ และ นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ วฤทธิกุล แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย อนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่จะมาให้ความรู้ถึงวิธีการป้องกันและการรักษามะเร็งปอด ภัยเงียบที่มาพร้อมกับมลภาวะที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ นอกจากจะได้รับความรู้ดีๆ และวิธีป้องกันโรคร้าย ยังได้ฝึกการบริหารปอดแบบง่ายๆ โดยนักกายภาพบำบัดจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกด้วยอาทิตย์นี้พลาดไม่ได้ตื่นเช้ามารับสาระเรื่องราวดี ๆ ในการดูแลสุขภาพกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใน รายการ Are you ok? สบายดีหรือเปล่า ในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค.66 เวลา 06.55 – 07.20 น. ทางช่อง 3 กด33#AreYouOkสบายดีหรือเปล่าxCRA แชร์เรื่องราวสุขภาพดีๆ ในโลกโซเชียลกันนะคะ...#AreYouOkสบายดีหรือเปล่าxCRA #AreYouOK #สบายดีหรือเปล่า #มลพิษทางอากาศ#ดูทีวีกด33 #CRAChulabhornChannel #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต