เตรียมปลดล็อคสกิลหูทองคำไปกับ ‘CRUSH’ ในคอนเสิร์ต 2023 CRUSH ASIA TOUR 'CRUSH HOUR' in BANGKOK 6 ส.ค.นี้

เดินหน้านำพาคอนเสิร์ตดีๆ มาให้ชาวไทยได้ชมกันอย่างต่อเนื่องกับ ผู้จัดไฟแรง Be Hear Now Kpop และครั้งนี้ก็ไม่ทำให้สาวกเพลง อาร์แอนด์บี-ฮิพฮอพ ฝั่งเกาหลีผิดหวัง พาหรือเจ้าพ่อเสียงหวานมากระชากใจแฟนเพลงชาวไทยอีกครั้ง เตรียมพบกับ เจ้าของเพลงฮิตอย่าง ‘Rush Hour’ , ‘Don’t Forgot’ และ ‘Fall’ กับคอนเสิร์ตในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่ BHIRAJ HALL ไบเทค บางนากว่า 10 ปีแล้วที่เดบิวต์มาเป็นศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และ เอนเตอร์เทนเนอร์ Crush เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ หลังปล่อยเพลง Don’t Forget (잊어버리지마) โชว์เสียงร้องนุ่มๆ ผสานกับเสียงหวานๆ ของ แทยอน Girls’ Generation หรือแม้กระทั่งการร้องเพลงประกอบซีรีส์ดัง Goblin อย่างเพลง Beautiful ที่เคยสร้างตำนานปลดล็อคสกิลหูทองคำให้กับแฟนๆ ที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตที่ไทยครั้งที่ผ่านมาด้วยการโชว์พลังเสียงหวานๆ เพลงนี้กลางฮอลล์คอนเสิร์ตที่เงียบสงัดมาแล้ว ทำเอาโมเม้นต์ครั้งนั้นเป็นโมเม้นต์ที่ยากจะลืมจนกระทั่งทุกวันนี้ และเขาได้สร้างประวัติศาสตร์วงการเพลงอีกครั้งเมื่อ Crush เปิดตัวซิงเกิ้ล “Rush Hour” ที่ร่วมงานกับ J-Hope แห่งวง BTS โดยทันทีที่ปล่อยออกมา เพลงก็พุ่งขึ้นสู่อันดับที่ 1 ในชาร์ตเรียลไทม์ของ Bugs ในเกาหลี และยังขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ของชาร์ต iTunes ในหลายประเทศทั่วโลกทันทีด้วยความสามารถรอบด้านของผู้ชายคนนี้ จึงทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายในเวลาไม่นาน ทำให้เขามีโอกาสได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่เดี่ยวหลายต่อหลายครั้ง และเอเชียทัวร์ครั้งนี้จะเป็นเอเชียทัวร์ครั้งแรกในรอบ 5 ปีของเขา หลังจากเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา โดย 2023 CRUSH ASIA TOUR 'CRUSH HOUR' จะเต็มไปด้วยพลังแห่งเสียงร้อง พลังแห่งเสียงดนตรี ความสนุกสนาน และเอนเนอร์จี้บวกของผู้ชายที่ชื่อ CRUSH ที่พร้อมส่งต่อให้แฟนๆ อย่างเต็ม 100% โดยจะเริ่มกันที่ ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว และ โอซาก้า จากนั้นก็ถึงคิวของประเทศไทย และไปต่อด้วยประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตาร์การกลับมาของในคอนเสิร์ตครั้งนี้บอกเลยว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของเขาหรือไม่ หรือแค่เคยฟังเพลงของเขาเท่านั้น เราอยากให้คุณมีโอกาสได้ไปรับชมและรับฟังผู้ชายพลังเสียงคุณภาพคนนี้ร้องเพลงให้ฟังสดๆ ในคอนเสิร์ตซักครั้ง และคุณจะเห็นถึงความสามารถรอบด้าน พร้อมปลดล็อคสกิลหูทองคำกับเสียงร้องหวานๆ สุขุมนุ่มลึกของเขาอีกด้วย คอนเสิร์ต 2023 CRUSH ASIA TOUR 'CRUSH HOUR' in BANGKOK พร้อมเปิดให้จองบัตรพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2023 นี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป!! ทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 5,900 / 5,500 / 4,500 / 3,500 และ 2,500 บาท บัตรทุกราคามีสิทธิพิเศษให้ลุ้นมากมาย ทั้งได้ไปฟังเสียงสวรรค์ของและยังใกล้ชิดตัวจริงของของผู้ชายคนนี้อีกขนาดนี้ ต้องรีบกดบัตรให้ทันแล้ว ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook: www.facebook.com/BeHearNowKpop และ Twitter: @behearnowkpop เชื่อว่าหากคุณได้ฟังเพลงของเขาซักครั้ง คุณจะไม่เสียใจที่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้แน่นอน