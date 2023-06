อีลีเซียม เทรดเดอร์ แนะเคล็ดลับ การลงทุน สร้างความมั่งคั่ง ตามรอย มหาเศรษฐี วอร์เรน บัปเฟตต์

ได้แก่ นายณัฐกฤษ อภิธนรัตน์ (อาจารย์นัท) ผู้ก่อตั้ง ELYSIUM TRADER และเจ้าของหลักสูตร US Stock Options ซึ่งมีผู้สำเร็จจากการเรียนไปแล้วกว่า 100,000 ราย ร่วมด้วย นายสสธนธร พลชาภัทรพล (โค้ชแทม) ผู้ร่วมก่อตั้ง ELYSIUM TRADER และ เจ้าของหนังสือ Best Seller สอนเป็นเจ้ามือในตลาดหุ้นเมกา และนายณัชพล จันทรศิริ (โค้ชโก๋) ผู้ร่วมก่อตั้ง ELYSIUM TRADER โดยจะมาร่วมแบ่งปัน แนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และ วิธีการสร้างความมั่งคั่ง จาก Options การันตีว่า เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

สถาบันสอนการลงทุนหุ้นต่างประเทศ จัดสัมมนาแนะนำเคล็ดลับการลงทุนตามรอยมหาเศรษฐี วอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการใช้ Options และทำกำไรในได้มากกว่า 260 ล้านบาท ในระหว่างที่รอซื้อหุ้น Coca-Cola ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้ จะถูกเปิดเผยอย่างละเอียด ในงานสัมมนา The Billionaire’s Secrets INVESTMENT FORUM โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังแบบไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ก่อตั้ง ELYSIUM TRADER เปิดเผยว่า อีลีเซี่ยม เทรดเดอร์ คือสถาบันสอนการลงทุนหุ้นในต่างประเทศ โดยกำเนิดจากแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น ในสังคมการเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ อีลีเซี่ยม เทรดเดอร์ พร้อมนำพานักลงทุนก้าวไปยังเป้าหมายสูงสุดของการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการยึดหลักการลงทุนและเก็งกำไรอย่างมีความสุข บนสมการความสุข ประกอบ ด้วย เงิน, เวลา, สุขภาพ และ จิตใจ และเพื่อเป็นการแบ่งปัน จึงได้จัดงานสัมมนา The Billionaire’s Secrets INVESTMENT FORUM แนะนำเคล็ดลับการลงทุนตามรอยมหาเศรษฐี วอร์เรน บัฟเฟตต์สำหรับ งานสัมมนา The Billionaire’s Secrets INVESTMENT FORUM ผู้เข้าร่วมงานจะได้ความรู้และเทคนิคจาก Options Trader ตัวจริง จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในตลาด Options มากกว่า 10 ปีทั้งนี้ งานสัมมนา The Billionaire’s Secrets INVESTMENT FORUM แนะนำเคล็ดลับการลงทุนตามรอยมหาเศรษฐี วอร์เรน บัฟเฟตต์ ใช้เวลาในการสัมมนา 4 ชั่วโมงเต็ม โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ฟรีทุกที่นั่ง (จำนวนจำกัด) แบ่งเป็น 2 รอบ คือ• วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น. ที่สถาบัน Elysium Trader @The Street รัชดา ชั้น 2 ฝั่งอาคารจอดรถ กรุงเทพมหานคร• วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง จังหวัดระยองผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://elysiumtrader.com/the-billionaires-secrets-3/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @Elysiumtrader