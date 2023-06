“ชมพู่ อารยา” ชวนชิม! หยอด “แม็กกี้” สูตรลดโซเดียม ท้าลองความอร่อยพร้อมใส่ใจสุขภาพ ใหม่! สูตรลดโซเดียม

จากวิถีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ส่งผลให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เน้นความสะดวกและรวดเร็ว จนอาจทำให้ได้รับสารอาหารบางชนิดในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไปในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โซเดียม” ที่ไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่คนไทยกลับมีค่าเฉลี่ยการบริโภคโซเดียมมากถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อวัน* ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ จึงทำให้หลายคนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ ปรุงด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อตอบรับกระแสกลุ่มเป้าหมายสายรักสุขภาพ แม็กกี้ (MAGGI) พร้อมส่ง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่สูตรลดโซเดียมอย่าง ซอสปรุงอาหาร ลดโซเดียม และซอสหอยนางรม ลดโซเดียม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้วิสัยทัศน์ Good food, Good life ของเนสท์เล่ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ชวนพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพร่วมท้าพิสูจน์ความอร่อยใหม่จากผลิตภัณฑ์แม็กกี้ สูตรลดโซเดียม มั่นใจได้ในรสชาติและคุณภาพ การันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Healthier Choice Logo) จากหน่วยงานรับรองของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเปลี่ยนเมนูโปรดของครอบครัวให้เป็นเมนูลดโซเดียมสุดพิเศษ มอบมื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ ที่รับรองว่าอร่อยชัวร์ผลิตภัณฑ์แม็กกี้ สูตรลดโซเดียม ที่ลดปริมาณโซเดียม แต่ไม่ลดความอร่อย ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่สะอาดและปลอดภัย รังสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยผลิตภัณฑ์ สูตรลดโซเดียมจากแม็กกี้ ประกอบด้วย1. ซอสปรุงอาหารแม็กกี้ สูตรลดโซเดียมลดปริมาณโซเดียมลง 40% เมื่อเทียบกับซอสปรุงอาหารตราแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อม มีปริมาณโซเดียม 720 มิลลิกรัม ต่อ 15 กรัม ผลิตจากซอสถั่วเหลืองหมักโดยวิธีธรรมชาติ หอม อร่อย กลมกล่อม ปรุงได้ทุกเมนูขนาด 680 มล. ราคา 69 บาท และ ขนาด 200 มล. ราคา 39 บาท2. ซอสหอยนางรมแม็กกี้ สูตรลดโซเดียมลดปริมาณโซเดียมลง 60% เมื่อเทียบกับซอสหอยนางรมตราแม็กกี้สูตรรสกลมกล่อม มีปริมาณโซเดียม 240 มิลลิกรัม ต่อ 14 กรัม ผลิตจากหอยนางรมแท้ที่เคี่ยวจนข้นอย่างยาวนาน ช่วยเพิ่มความเข้มข้น กลมกล่อม สีสันน่ารับประทาน ใช้ทำได้หลายเมนู ทั้งเมนูผัด และเมนูหมักขนาด 740 กรัม ราคา 69 บาท และ ขนาด 210 กรัม ราคา 39 บาทพ่อครัวแม่ครัวสายเฮลตี้คนไหนยังไม่มีเครื่องปรุงรสโซเดียมต่ำติดบ้าน สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์แม็กกี้ สูตรลดโซเดียมไปปรุงความอร่อยให้คนในครอบครัวลิ้มลองได้แล้ววันนี้ที่ Lotus’s, Lotus's Go Fresh, Big C, Mini Big C, 7-Eleven, Tops, The Mall, Gourmet Market, Villa Market และ Supermarket ชั้นนำใกล้บ้านคุณเผื่อว่าใครอยากท้าพิสูจน์ความอร่อยแต่ยังคิดเมนูไม่ออก แม็กกี้แจกสูตรเมนูลดโซเดียมที่สามารถทำตามได้ง่าย ๆ ใช้วัตถุดิบน้อยแต่เฮลตี้ได้ พร้อมอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย ปรุงรสชาติที่คุ้นเคยด้วยแม็กกี้ลดโซเดียมสูตรใหม่