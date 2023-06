‘เลย์ สแตคส์’ ชวน “พีพี-บิวกิ้น” ตอกย้ำความอร่อยแบบเรียลไทม์ ส่งท้ายแคมเปญ ‘Lay’s Stax Trust Your Tongue Challenge’

เลย์ สแตคส์ (Lay’s STAX) จาก เลย์ มันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทย โดย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ในเครือเป๊ปซี่โค ตอกย้ำความอร่อยในแบบของ เลย์ สแตคส์ ผ่านแคมเปญ “Lay’s Stax Trust Your Tongue Challenge” ครั้งแรกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมที่ไม่ได้จำกัดจำนวนคนเข้าร่วม แต่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคจากหลากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพได้ลองชิมและร่วมโหวตระดับความชอบต่อ เลย์ สแตคส์ รสซาวครีมและหัวหอม พร้อมทั้งประกาศผลโหวตแบบเรียลไทม์ ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ผ่านตู้เลย์ สแตคส์ Vending Machine ที่เข้าถึงได้ง่าย และทำให้ผู้บริโภคอยากมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้บริโภคที่ยังไม่เคยได้ลองชิม เลย์สแตคส์ มีโอกาสลิ้มลอง และนึกถึง เลย์ สแตคส์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในหมวดสินค้ามันฝรั่งแบบกระป๋องพรรณทิพา พงศ์ชัยฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์เลย์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เผยว่า “ในขณะที่ ‘เลย์’ เป็นแบรนด์อันดับหนึ่ง เมื่อผู้บริโภคนึกถึง ‘ขนมมันฝรั่งทอดกรอบ’ ทางแบรนด์เองก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ ‘เลย์ สแตคส์’ เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเมื่อนึกถึง ‘มันฝรั่งทอดแบบกระป๋อง’ เช่นกัน ซึ่งเลย์ สแตคส์ เป็นอีกหนึ่งสินค้าสำคัญที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเอกลักษณ์เฉพาะของตัวสินค้าที่กรอบอร่อยกำลังดีสำหรับคนไทย แพ็กเก็จจิ้งที่พกพาสะดวก ทานง่ายไม่เลอะเทอะ รวมไปถึงกิจกรรมทางการตลาดที่ เลย์ สแตคส์ ทำมาอย่างต่อเนื่องและปีนี้ก็นับเป็นปีที่ 3 ที่ เลย์ สแตคส์ ทำแคมเปญ Taste Challenge ซึ่งเรามองว่าการที่ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้ามาชิมสินค้าจริงๆ ด้วยตัวเอง เป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องรสชาติและคุณภาพที่ดีที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อแคมเปญ ‘Trust Your Tongue Challenge’ อย่าเพิ่งเชื่อ จนกว่าจะได้ลองเอง ซึ่งปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เพราะเราไม่ได้จำกัดจำนวนคนเข้าร่วมชิมแค่หลักร้อย แต่มีคนเข้าร่วมชิมและโหวตหลายพันคนตลอดแคมเปญ นับเป็นความสำเร็จของการทำ Challenge ในครั้งนี้ และเป็นตัวพิสูจน์รสชาติความอร่อยของ เลย์ สแตคส์ ว่าอร่อยถูกปากคนไทยจริงๆ”ตลอดระยะเวลาของการจัดแคมเปญ มีผู้บริโภคจำนวนกว่า 7,046 คน มาร่วมชิมและโหวตความชอบที่มีต่อเลย์สแตคส์ ซึ่งผลปรากฏว่า 99% ของผู้บริโภคที่เข้าร่วมกิจกรรม โหวตชื่นชอบรสชาติของ เลย์ สแตคส์ (ผลสำรวจเดือน พฤษภาคม 2566 จากผู้บริโภคที่ชิม เลย์ สแตคส์ รสซาวครีมและหัวหอมจำนวน 7,046 คน) เป็นข้อพิสูจน์อย่างเห็นได้ชัดว่า เลย์ สแตคส์ อร่อยถูกปากคนไทยอย่างแท้จริง ตอกย้ำความอร่อยในแบบของ เลย์ สแตคส์ รสชาติที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เป็นอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจาก เลย์ ที่การันตีความอร่อยและความมั่นใจว่าใครลองก็ต้องหลงรัก โดยผลคะแนนที่ได้รับจากแคมเปญในครั้งนี้ได้ถูกนำไปอัปเดตผ่านจอดิจิตอลบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพ ทุกสัปดาห์แบบเรียลไทม์ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สร้างการรับรู้ในวงกว้างให้ผู้บริโภคที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทราบคะแนนโหวต อีกทั้งยังมีการเก็บสำรวจข้อมูล เพื่อนำไปปรับใช้ในการออกสินค้าครั้งต่อๆ ไป ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคไทยมากที่สุดสำหรับกิจกรรมส่งท้ายความอร่อยแบบเรียลไทม์ในแคมเปญ “Lay’s Stax Trust Your Tongue Challenge” ถูกจัดขึ้นบริเวณหน้าสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคมที่ผ่านมา เลย์ สแตคส์ เพิ่มความพิเศษด้วยการชวนสองหนุ่มพรีเซนเตอร์สุดฮอตแห่งยุค พีพี-กฤษฎ์ อำนวยเดชกร และ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล มาร่วมส่งท้ายความอร่อยแบบเรียลไทม์ไปกับผู้บริโภค ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เริ่มงานเลยทีเดียว นอกจาก พีพีและบิวกิ้น จะมาร่วมพิสูจน์ความอร่อยในกิจกรรม Trust Your Tongue Challenge แล้ว ที่ทั้งคู่ยังมอบรอยยิ้มและความสนุกให้กับแฟนๆ และผู้เข้าร่วมงานอย่างทั่วถึง ผ่านการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมร่วมเล่นเกมส์อย่างใกล้ชิดกับแฟนคลับผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ LaysThailand ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดฟินจากทั้งสองศิลปินชลกร อภิชาติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจอาหารและขนมขบเคี้ยว และ พรรณทิพา พงศ์ชัยฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์เลย์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เน้นย้ำถึงความตั้งใจ ของ เลย์ สแตคส์ ที่อยากสร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสใกล้ชิดกับแบรนด์มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งถือโอกาสขอบคุณผู้บริโภคที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด โดยภายในงาน ยังมีการเปิดตัวสินค้าขนาดใหม่ เลย์ สแตคส์ กระป๋องไซส์กลาง ขนาด 70 กรัม ซึ่งมาพร้อมความอร่อยจุใจกว่าเดิม พร้อมฝาปิด เก็บไว้ทานต่อได้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาขนาดกระป๋องที่ทานอิ่มกำลังดี แถมยังคงคอนเซปพกพาง่าย หยิบทานง่าย ไม่เลอะเทอะอีกด้วย นับเป็นการส่งท้ายแคมเปญที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งความอร่อยและความสนุกแบบจัดเต็มเลย์ สแตคส์ ยังคงมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ต่อตัวสินค้า พร้อมเดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมายตลอดปี สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ พร้อมอัพเดทข่าวสาร ได้ที่ www.facebook.com/LaysThailand และ Instagram: LaysThailand หรือ LINE Official Account: @Lays