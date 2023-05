ภรรยา “เอส กันตพงศ์” โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ หลังสามีวูบหมดสติไป 3 แล้ว

หลังจากพระเอกหนุ่มเกิดอาการการวูบหมดสติระหว่างร่วมกิจกรรม BIG DEBATE ที่ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน และขณะนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว และการรักษาเป็นไปด้วยดี ร่างกายตอบสนองต่อการรักษาท่ามกลางเหล่าคนบันเทิง รวมทั้งแฟนๆ ต่างโพสต์ภาพพร้อมทั้งข้อความให้กำลังใจเอสและครอบครัวเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งอวยพรให้เอสแข็งแรงปลอดภัยล่าสุดภรรยาของหนุ่มเอส ก็ได้ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาษาอังกฤษว่า “Thank you for the countless messages of support and continuous prayers! We appreciate it a lot” พร้อมทั้งใส่อีโมจิยกมือไหว้ ซึ่งแปลได้ว่า “ขอบคุณสำหรับข้อความนับไม่ถ้วนที่ซัพพอร์ตและอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง! พวกเราซาบซึ้งใจมาก”