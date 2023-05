“เข็มทิศ” หรือ “พิษร้าย” !!??? โค้ชผิด - ชีวิตพัง

ที่สุดแล้ว ชื่อของรือที่ใครต่อใครมักจะเรียกว่าก็กลับมาปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งพลันที่มีเพจที่ระบุว่าเป็นของ” ได้ลงข้อความพร้อมรูปประกอบว่าก่อนที่ภายหลังจะมีการสืบค้นว่าเป็นข่าวเท็จ จากเพจปลอมที่จงใจสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะจากนั้นเรื้องก็ถูกขยี้ต่อ เมื่อหนึ่งในอดีตศิษย์เอก อย่างออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับช่วงหนึ่ง ที่ไปติดกับดักเข็มทิศจนชีวิตพังไม่เป็นท่าแม้จะไม่มีการเอ่ยอ้างชื่อเสียงเรียงนามของ “ลัทธิ” แต่โดยบริบทของเนื้อหา ก็โยงได้ไม่ยากและในบทสัมภาษณ์นั้น ก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดว่า 100 ล้านที่เสียไป กับอีก 50 ล้านที่เป็นหนี้ตามมานั้น เป็นค่าอะไร !!???ตรงนี้เองที่เป็นจุดโหว่ที่ทำให้ฝั่งของ ครูอ้อย ออกมาฟาดกลับแบบนิ่มๆ ว่า....ประเด็นที่น่าคิดก็คือ สมมติว่าทางเสียเงินไป 100 ล้าน เพื่อการนี้จริงๆ ตามที่ให้สัมภาษณ์ ทำไมถึงไม่รู้สึกอิ๊อ๊ะเอะใจตั้งแต่ล้าน หรือสองล้านแรก เหตุอันใดถึงปล่อยให้ตัวเองสูญเงินไปแบบสิ้นเนื้อประดาตัวแถมมีหนี้กลับมาขนาดนี้ถ้าจะบอกว่าเสียเงินไปกับการตระเวนทำบุญ ต้องหวังผลบุญใหญ่ขนาดไหนถึงต้องทุ่มสุดพลังขนาดนี้ ที่สำคัญในเชิงศาสนาไม่เคยสอนให้ทำบุญจนตัวเองเดือดร้อนมิใช่หรือ !!???ประเด็นต่อมาก็คือ มีเหตุจูงใจอะไร ทำไมถึงเพิ่งออกมพูดตอนนี้ ในช่วงจังหวะที่พอเหมาะพอดีกับที่มีข่าวปลอมถูกปล่อยออกมาอย่างไรก็ตาม ถ้าตัดประเด็นที่ทุกคนสงสัยออกไป ก็จะพบว่าคำสัมภาษณ์ของฝั่ง อาตุ่ย ก็ดูสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ผ่านๆ มา ที่บุคคลในวงการทยอยตีออกห่างทีละคนสองคน ไม่ว่าจะเป็น.....และที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ก็คือกรณีของศิษย์ (เคย) รัก อย่างที่ “วงแตก – แยกทาง” ถึงขนาดถอนหุ้นจากิจการ “อาหารเสริม (เป็นพิษ)” ที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอแทบหมดอนาคตในวงการบันเทิงทั้งๆ ที่เธอมีหุ้นเพียงแค่ 30% ส่วนอีก 70% แม้จะไม่เอ่ยนามออกมา แต่คนทั่วไปก็รู้แน่แก่ใจอยู่แล้ว ว่าใครเป็นเข็มทิศกำหนดชีวิตอยู่เบื้องหลัง !!???ว่าแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วเป็นใครกัน ทำไมถึงได้มีอิทธิพลมากมาย ถึงขนาดสามารถทำตัวประหนึ่งเข็มทิศที่สามารถกำหนดชีวิตผู้คนได้ตั้งมากมายขนาดนี้จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ให้กับบริษัทในเครือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงเคยร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดบริษัทอีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการชื่อของเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากการออกหนังสือแนว How To ในชื่อโดยเนื้อหาพูดถึงเกร็ดชีวิตของตัวเอง ที่สามารถปลดหนี้ 100 ล้านหลัง ที่สามีได้ก่อไว้ก่อนเสียชีวิต ตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2547 และมีการตีพิมพ์ซ้ำกว่า 60 ครั้งจากหนังสือ How To ก็สถาปนาตัวเองเป็นไลฟ์โค้ช ด้วยการเปิดคอร์สการสร้างความสำเร็จ อาทิเช่นซึ่งมีคนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากและก้าวสู่จุดพีกสุดๆ ในชีวิต เมื่อมีการเปิดคอร์สในปี 2559 โดยเนื้อหาของหลักสูตรเป็นการหยิบยกในเรื่องของการกตัญญูต่อบุพพการี ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน และชีวิต ซึ่งจริงๆ แล้ว เรื่องนี้เป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีอยู่แล้ว เพราะได้รับการพร่ำสอนมาตั้งแต่เด็ก โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเข้าคอร์สแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม คอร์สก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในหมู่ดารา และเซเลบ ที่มักจะถูกหยิบยืมชื่อ และภาพไปใช้ในการโปรโมทอยู่เนืองๆ ท่ามกลางดรามาที่ตามมาไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะค่าคอร์สที่แพงหูฉี่ในคอร์สอื่นๆ นั้น ราคาเริ่มต้นที่ระยะเวลา 2-7 วันขึ้นไป ซึ่งแต่ละคอร์สรองรับผู้เข้าอบรมคอร์สละไม่ต่ำกว่า 50 คน นั่นหมายถึง ครูอ้อย จะได้รับเงินเหนาะๆขณะที่คอร์สจะจัดเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งจะมีรายได้เฉพาะคอร์สนี้ ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทต่อเดือน บวกลบคูณหารต่อปี ก็ตกอยู่ที่ประมาณกระทั่งในปี 2563ก็ยุติบทบาทไลฟ์โค้ชย่างอย่างเป็นทางการ ใช้ชีวิตเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทอง ตระเวนทำบุญ และเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นแต่แม้ว่าจะปิดคอร์สอย่างถาวรไปแล้ว แต่สิ่งที่ทุกคนยังคงคาใจก็คือ เหตุและผลของการที่เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายต่างพากันถอนตัวออกมาทีละคนสองคน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าฉุกคิดว่า มีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในคอร์สดังกล่าวหรือ ไม่ ? อย่างไร ? และภายใต้ความหรูหรา เว่อวัง ที่ถูกบังหน้าด้วยภาพของคนธรรมะธัมโมนั้น อาจจะมีความไม่ชอบมาพากล หรือไม่เพราะเป็นเรื่องของความสมัครใจ และใช้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นตัวล่อ !!!ผู้จัดการ 360 องศาสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2566