“KICK NEW GEN” จุดเริ่มต้นครั้งใหญ่ ของมวยไทยรุ่นต่อไป

ประกาศเปิดตัวการแข่งขันมวยไทยที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของนักชกช่วงอายุ 15 ถึง 19 ปี หรือมัธยมปลาย กับการแข่งขันชกมวยไทยที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผสมผสานความทันสมัย เข้ากับประเพณีวัฒธรรมไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ได้แสดงฝีมือและเป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าสู่การชกมวยไทยในสนามมวยเวทีลุมพินีจะเริ่มมีการแข่งขันขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยจะจัดให้มีการแข่งขันในสี่รุ่นน้ำหนัก ในรูปแบบแพ้คัดออก ซึ่งในครั้งแรกจะเริ่มจาก 8 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง และมีนักกีฬามวยไทยพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนหนองก็พิทยาคม โรงเรียนนิภาศิริ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม โรงเรียนกีฬาโคราช โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนจำนงวิทยา และโรงเรียนสามโคก โดยจะใช้สนามมวยเวทีลุมพินี เป็นสังเวียนในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งในการประชุมชี้แจงรายละเอียด การแข่งขันได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวนการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนามมวยเวทีลุมพินี เป็นประธานในที่ประชุม โดย “พลตรี ทวีศักดิ์” ได้กล่าวถึงนโยบายของศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สนามมวยเวทีลุมพินี ในเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมมวยไทย ให้เป็นกีฬาอาชีพและเป็นมรดกอย่างยั่งยืน ว่าการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนให้มีพื้นที่ ในการแสดงความสามารถด้านการกีฬา โดยเฉพาะมวยไทย เป็นเรื่องสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายของสนาม เห็นด้วยและพร้อมส่งเสริมที่จะให้มีการจัดการแข่งขันการชกมวยไทยของเยาวชน ซึ่งจะเป็นนักมวยไทยอาชีพในอนาคต อย่างรายการ Kick New GenMD Kick Thailand กล่าวด้วยว่า “Kick New Gen จะเป็นอีกสังเวียนหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับมวยไทย ให้เป็นกีฬาอาชีพได้อีกทางหนึ่ง เพราะเราเปิดโอกาสให้นักชกมวยไทยที่มีความสามารถ แต่ไม่มีเวที่ที่จะขึ้นชก ได้มีโอกาสมาแสดงฝีมือในรายการนี้ ทั้งนี้ยังชี้ให้เห็นถึง ความเป็นไปได้ ที่จะนำเอานักชกเยาวชนจาก Kick New Gen ไปต่อยอดในรายการอื่นๆ ของผู้จัดที่มีการแข่งขันที่สนามลุมพินีแห่งนี้”และ ตัวแทนจากโรงเรียนทั้ง 8 กล่าวขอบคุณ โดยระบุว่า “ขอขอบคุณ KICK และ สนามมวยเวทีลุมพินี ที่ให้โอกาส น้องๆ ม.ปลาย และเด็กๆ จากทั่วประเทศไทย ได้แข่งขันในสนามมาตรฐาน อย่างลุมพินี ความคิดริเริ่มนี้จะสร้างอนาคตที่สดใส ให้กับมวยไทย และนักสู้รุ่นต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัย และพร้อมที่จะ เป็นตัวแทน และสื่อกลางส่งต่อข้อมูลต่างๆ เพื่อคัดสรรค์นักมวยเยาวชนมือดีในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมในรายการของ Kick New Gen”และในงานยังมีที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี มาร่วมถ่ายรูปและให้กำลังใจ กับผู้บริหารของศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สนามมวยเวทีลุมพินี และ Kick Sport and Entertainment โดยได้กล่าวถึงการทำงานที่ผ่านมา และแนวทางความร่วมมือต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น ถือเป็นการสร้างประโยช์นให้กับชาติบ้านเมืองอีกทางหนึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “KICK NEW GEN” และความคืบหน้าของทัวร์นาเมนต์ ติดตาม Kick Sport and Entertainment ได้บนโซเชียลมีเดีย https://www.facebook.com/kicksportentertainment