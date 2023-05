ซึมเศร้าที่เข้าใจ ในสารคดี “SOME ONE หนึ่งในหลาย”

เชื่อหรือไม่ว่า ใน 100 คนที่เราพบปะและเดินผ่านไปมา จะมี 3 คนที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในปัจจุบัน แม้ว่าโรคซึมเศร้าจะได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ความเข้าใจต่อโรคนี้ของแต่ละคนก็อาจไม่เท่ากันโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ในหลายสาเหตุ ทั้งบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม สภาพจิตใจ ความกดดันต่างๆ กรรมพันธุ์ และเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะสถิติของกรมสุขภาพจิต พบว่าคนไทย 67 ล้านคน จะมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรับการบันทึกว่าได้พบแพทย์ นั่นเท่ากับว่ายังมีผู้ป่วยซึมเศร้า หรือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าอีกมาก ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษา“ซึมเศร้า” เป็นโรคทางด้านจิตใจ อาจเกิดจากสารเคมีในสมองที่ผิดปกติ ทำให้อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมเปลี่ยนไป ส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้ป่วย คนรอบข้าง และสังคมได้รับผลกระทบไปด้วยจากข้อมูลพบว่า เพศหญิงจะมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย ซึ่งอาจมีเหตุผลจากปัจจัยทางกายภาพ สภาพสังคม และการแบกรับกับความคาดหวังต่างๆ โดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดที่ฮอร์โมน และสภาพร่างกาย-จิตใจเปลี่ยนแปลง บวกกับความเจ็บปวดของแผล ไม่ได้พักฟื้นเพียงพอ และต้องตื่นมาให้นมลูกตลอดเวลาเราจะสังเกตโรคซึมเศร้าได้อย่างไร? นอกจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น ร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ ยังพบว่ามีคำพูดประมาณว่า “เบื่อจังเลย ไม่อยากมีชีวิตอยู่” “ทำไมชีวิตมันถึงโดดเดี่ยวอย่างนี้” “เมื่อไหร่จะหลุดออกมาจากแบบหลุมดำนี้สักที” “ทำไมรู้สึกดิ่ง รู้สึกตกนรก” “ทำไมเขารู้สึกว่างเปล่า” “ทำไมความรู้สึกนี้มันวนลูปไม่เลิกซะที” หรือเปรียบตัวเองเป็นขยะไร้ค่า ไม่มีความหมาย เป็นต้นการรักษาโรคซึมเศร้ามีหลายวิธี ตั้งแต่ Counselling หรือการพูดคุยกับนักจิตวิทยา และการพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาล ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ Universal Coverage ในโรงพยาบาลที่มีจิตเวช หรือมีจิตแพทย์อยู่ขณะเดียวกัน ในหลาย ๆ ภาคส่วนก็ได้มีก่อตั้งองค์กร กลุ่มกิจกรรม และช่องทางสำหรับแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเยียวยาจิตใจ ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ และมอบพลังบวกให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแต่ถ้าเราพบเห็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้า หรือคนใกล้ตัวอยู่ในอาการแบบนี้ เราควรสื่อสารและปฏิบัติกับผู้ป่วยอย่างเข้าใจ รับฟังอย่างเปิดใจ ไม่ชี้นำ ไม่ตัดสิน ไม่มีอคติใด ๆ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ก็จะช่วยให้เขาไม่รู้สึกแปลกแยก มีกำลังใจ และให้เขาเชื่อว่าจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้สำหรับคนที่เข้าข่ายว่าอยู่ในอาการซึมเศร้า สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยคือยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ไม่อายหรือรู้สึกไม่ดี และขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ อย่าเก็บไว้ เพราะถ้าปล่อยให้สะสมไปเรื่อย ๆ จนมาถึงจุดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว อาจสายเกินไป ให้ท่องเอาไว้ว่า “เจอเร็วจบเร็ว ซึมเศร้ารักษาได้”ไม่มีใครอยากเป็นโรคซึมเศร้า คนในสังคมก็ต้องไม่มีอคติต่อคนที่เป็นโรคทางอารมณ์ลักษณะนี้ การดูแลกัน และทำความเข้าใจ น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดติดตามสารคดี “SOME ONE หนึ่งในหลาย” ตอน ซึมเศร้าที่เข้าใจทาง Facebook และ YouTube : สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย