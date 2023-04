‘เข้ม หัสวีร์’ ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรก ‘Alphascience Thailand’ แบรนด์เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส

ปักหมุดกันได้เลยกับการปรากฏตัวครั้งสำคัญที่รอคอยกันมานาน หลัง ‘เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล’ นักแสดงพระเอกมากฝีมือไทยคนแรกขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ‘Alphascience Thailand’ (อัลฟ่าไซแอนซ์ ไทยแลนด์) แบรนด์เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส ‘Alphascience’ (อัลฟ่าไซแอนซ์) นำเข้าและจัดจำหน่ายหนึ่งเดียวในไทยโดย บริษัท เดอร์มา เอ็มดี จำกัด (DERMA MD CO.,LTD) กำหนดเปิดตัวแบรนด์ในงาน ‘Alphascience Grand Opening’ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด และแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ บริเวณแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน พร้อมรับคำแนะนำและบริการตรวจวิเคราะห์ปัญหาผิวจากผู้เชี่ยวชาญได้ภายในงานงานนี้เห็นจากภาพโปรโมทแคมเปญบอกเลยว่า ‘เข้ม’ เผยดีกรีหล่อเป๊ปังกระชากใจเอามากๆ สำหรับ ‘เข้ม’ นับเป็นนักแสดงสุดฮอตที่ได้รับการยอมรับ ทั้งความสามารถด้านการแสดงจนคว้ารางวัลมากมายมาการันตีฝีมือ บวกกับคาแรคเตอร์ที่มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุด รวมถึงแนวทางไลฟ์สไตล์ทั้งการใช้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวทุกมูฟเมนท์สามารถสะท้อนจุดแข็งของแบรนด์ ‘Alphascience’ ทำให้ได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ‘Alphascience Thailand’ โดย ‘เข้ม’ จะถ่ายทอดเรื่องราวแห่งและสร้างแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมแคมเปญต่างๆ ที่จะเติมเต็มให้ทุกการขับเคลื่อนที่เต็มไปด้วย Passion เผยเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงเตรียมพบกับการเปิดตัว ‘Alphascience’ แบรนด์เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส โดย ‘บริษัท เดอร์มา เอ็มดี จำกัด’ ภายใต้การบริหาร ‘คุณมนัสชัย มะเอะมิยะ ใจก้อนแก้ว’ กรรมการผู้จัดการ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย โดยได้รับเกียรติจาก ‘มร.จูเลียน เรโวล’ CEO & Confounder Alphascience และ ‘ดร.อัลเฟรด มาร์เชล’ CEO of the R&D company : Alphascience Research นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามด้านการชะลอวัยจากฝรั่งเศสนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกชื่อดังชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นและก่อตั้ง ‘Alphascience’ นวัตกรรมล้ำสมัย เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวเฉพาะของ Alphascience เดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมงาน ‘Alphascience Grand Opening’ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดห้ามพลาดพบกับบทบาทใหม่ของ ‘เข้ม หัสวีร์’ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ‘Alphascience Thailand’ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ, Influencer, KOL ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและผิวหนัง อาทิ แพรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร Influencer, เชฟกันน์ สรวิศ แสงวณิช Celeb Chef จะมาโชว์ฝีมือทำอาหารชะลอวัย, อาจารย์ ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพจ Miyoen House, อ.พญ.วรายุวดี อมรภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญ โรคผิวหนัง เพจ Hello Skin by หมอผิวหนัง , นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี เจ้าของเพจ Torpattarakul, ภญ.เยาวธิดา เทพศิริ เภสัชกร Influencer เพจ Guruchek เช็คกับกูรู ฯลฯ มินิคอนเสิร์ตจาก เพียว เอกพันธ์ The Voice ฯลฯหนึ่งไฮไลท์ไม่ควรพลาด! พบกับการเปิดบริการตรวจวิเคราะห์ปัญหาผิว พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและรับผลิตภัณฑ์ทดลองที่เหมาะสมกับผิว*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ บริเวณแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน (โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง website : https://www.dermamd-th.com , https://www.alphascienceth.com FB: AlphascienceThailand , Alphascience ตัวจริงเรื่องฝ้า กระ จุดด่างดำ IG : AlphascienceThailand หรือโทร 02-121-7919