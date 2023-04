“อุ้ม ลักขณา” โชว์ลีลาตัวมารดา หน้าก็ดี หลังก็ปัง จะหุ่นแบบไหนก็เลิศ

เป็นคุณแม่สายเซ็กซี่ที่เวลานี้ต้องยกให้เป็นตัวมารดากับการรักษารูปร่างและรักสุขภาพสำหรับ “อุ้ม ลักขณา อมิตรสูญ” ที่ล่าสุดหันมารณรงค์ให้สาวๆพอใจกับรูปร่างของตนเองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม หลังจากที่เจ้าตัวก็เพิ่งไปเอาซิลิโคนที่เต้านมออก กลับมาเป็นไซส์ปกติแม่ให้มาตามธรรมชาติ ด้วยการอวดหุ่นตนเองในชุดบอดีสูทรัดรูปเว้าขาสูง แถมเข้าวินโชว์บั้นท้ายอวดกล้ามเนื้อก้นแบบเต็มพิกัด พร้อมกับแคปชันภาษาอังกฤษว่า“Females are the most beautiful, gorgeous creatures in the whole world. And I think that we are gorgeous no matter what size we are.”( ผู้หญิง คือ สิ่งที่สวยที่สุด เป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามที่สุดในโลก และฉันคิดว่า เรางดงามไม่ว่าจะมีไซส์ไหนก็ตาม )