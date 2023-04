“จองแชยอล” นักแสดงสาววัย 26 ปี พบเป็นศพในบ้านพัก ต้นสังกัดยืนยันการเสียชีวิตแล้ว

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการรายงานว่า พบศพของ จองแชยอล ในบ้านพักของเธอเอง ทำเอาแฟนละครพากันช็อกเป็นอย่างมาก เพราะนักแสดงสาวยังอยู่ในระหว่างถ่ายทำละครเรื่อง Wedding Impossible และข่าวการเสียชีวิตของเธอ ได้ทำให้ทั้งทีมงานและนักแสดงของซีรีส์เรื่องนี้ต่างช็อกไปตามๆกัน และประกาศเลื่อนการถ่ายทำซีรีส์ออกไปอย่างต่ำเบื้องต้นคือถึงวันที่ 12 เม.ย. เนื่องจากยังช็อกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจองแชยอล นักแสดง และ นางแบบสาว เคยมีผลงานผ่านตาจากซีรีส์เรื่อง Zombie Detective (2022) และ I Have Not Done My Best Yet (2022). และเคยปรากฏตัวในรายการเรียลลิตีโชว์ เมื่อปี 2016 และเคยมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Deep เมื่อปี 2018ข่าวการเสียชีวิตของ จองแชยอล ทาง Star News สื่อดังของเกาหลีใต้เป็นผู้รายงานเป็นที่แรก โดยระบุว่า พบร่างไร้วิญญาณของเธอในบ้านพักเมื่อวันที่ 11 เม.ย. โดยไม่ได้ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตแต่อย่างใดก่อนที่ทางต้นสังกัดของเธออย่าง Management S จะออกมายืนยันข่าวการเสียชีวิตต่อสื่อเกาหลี โดยระบุในแถลงการณ์ว่า“เราขอส่งข่าวเศร้าให้ทุกท่านได้ทราบว่า นักแสดงสาว แชยอล ได้จากพวกเราไปแล้ว พิธีศพของเธอจะจัดขึ้นแบบส่วนตัวเป็นการภายในตามความตั้งใจของครอบครัว ที่ต้องเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้มากกว่าใคร เราหวังว่าทุกคนจะร่วมภาวนาเพื่อให้ แชยอล ผู้ที่จริงใจและตั้งใจต่อการแสดง ได้จากไปอย่างสงบ”ทางด้านแฟนๆ ต่างพากันไปร่วมไว้อาลัยในอินสตาแกรมของ จองแชยอล พร้อมขอให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วย