“ปิ่น เก็จมณี” โพสต์โมเมนต์แม่ลูกคู่ “เจ้าสมุทร” ลูกชายคนเล็ก พร้อมปาแคปชั่นเด็ดโดนใจ

เรียกว่ายังคงถูกจับตามองความเคลื่อนไหวอยู่ต่อเนื่อง สำหรับและหลังจากมีประเด็นออกมาตอกย้ำข่าวลืออยู่ต่อเนื่องว่าเป็นคู่รักยุค 90 เตียงหักแถมเซ็นใบหย่ากันเรียบร้อยล่าสุดสาวปิ่นก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักแกมทะเล้นถ่ายคลิปเล่นกล้องกับลูกชายคนเล็กผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับแปะแคปชั่นเด็ดโดนใจเอาไว้ว่า “A dog is the only thing on earth that loves u more than he loves himself (สุนัขเป็นสิ่งเดียวบนโลกนี้ ที่รักคุณมากกว่าที่เขารักตัวเอง)”ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับข้อความนี้ และส่งกำลังใจให้สาวปิ่นกันท่วมท้น