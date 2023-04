Last Idol Thailand คว้ารางวัล ศิลปินกลุ่มไอดอลหญิงยอดเยี่ยมในงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 รางวัลพิฆเนศวร ปี 2566

ปัง! เกินต้าน เมื่อ ‘ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์’ (Last Idol Thailand) สุดยอดไอดอลเมืองไทยที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นโดยคุณยาสุชิ อากิโมโตะ ที่มีผลงานโด่งดังมาแล้ว 2 ซิงเกิ้ล และกำลังจะปล่อยซิงเกิ้ล 3 เร็วๆ นี้ แท็คทีมคว้ารางวัลพิฆเนศวร สาขาศิลปินไอดอลหญิงยอดเยี่ยม ในงานประกาศรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับในครั้งนี้สร้างความภูมิใจแก่สมาชิก ‘ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์’ ทุกคนเป็นอย่างมาก โดยภายในงานดังกล่าวมี เมธวิน อังคทะวานิช ซีอีโอแห่งแรบบิท มูน คอร์ปอเรชั่น ในฐานะบริหารจัดการและดูแลศิลปิน ‘ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์’ นำทีมตัวเเทนสมาชิกฯ เข้ารับรางวัล ได้แก่ ม่านมุก-ชดาธาร ด่านกุล , ต้นน้ำ-บัณฑิฏา สันตยารมณ์ , มีมี่-พิมพ์มาดา ตั้งสี , รันม่า-แทนทยา ชิชิดะ , ซีโมน-ปุณณาสา ต้นวิชา, เก๋- พรรณิภา วงษาชัยทั้งนี้ เมธวิน อังคทะวานิช หัวเรือใหญ่ แรบบิท มูน คอร์ปอเรชั่น เผยว่า “ก่อนอื่นขอร่วมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์ทุกคน ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นและทุ่มเททำงาน รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ต้อนรับน้องๆ ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่อย่าง แรบบิท มูน ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม T&B Media Global ของ ดร.แตน-ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ โดย ดร.แตน ให้โจทย์ทีมบริหารบุกตลาด Talent Management เต็มสูบ ภายใต้แนวคิดสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันจะเติบโตในวงการบันเทิง รุกสร้างศิลปินที่เป็นคนเก่งและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยมีเป้าหมายนำพาศิลปินของเราโด่งดังไกลระดับโลกครับ ประเดิมด้วยศิลปินกลุ่มแรกลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์”ม่านมุก-ชดาธาร ด่านกุล ตัวแทนสมาชิก ‘ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์’ เผยถึงความรู้สึกให้ฟังว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆ ค่ะ ที่มีโอกาสได้รับรางวัลศิลปินกลุ่มไอดอลหญิงยอดเยี่ยม พวกเราวงลาสต์ไอดอลเต็มที่กับทุกผลงาน และอยากทำให้คนที่ดูอยู่มีความสุข การได้รับรางวัลก็เหมือนเป็นสิ่งตอบแทนของความพยายามนั้น แต่ถึงจะได้รับรางวัลแล้วพวกเราก็จะไม่หยุดแน่นอนค่ะ พวกเราจะขยัน ตั้งใจ และสร้างผลงานดี ๆ ต่อไปในอนาคตเพื่อแฟน ๆ และทุก ๆ คนอีกแน่นอน ขอบคุณคณะกรรมการ ขอบคุณแฟนคลับ ทีมงานพี่ ๆ เบื้องหลังและทุก ๆ คนที่ให้การสนับสนุนพวกเราลาสต์ไอดอลมาโดยตลอด พร้อมเผยถึงผลงานซิงเกิ้ลใหม่ให้ฟังว่า “ตอนนี้พวกเรามีผลงานเพลงซิงเกิ้ลที่สอง seishun continue หรือ ก้าวต่อไป เป็นเพลงที่ฟังแล้วให้พลังงานบวกมากๆ และนอกจากนั้นยังมีเพลงอีกมากมาย เพราะ ๆ และความหมายดีทั้งนั้นเลย อยากให้ทุกเปิดใจฟังกันนะคะ ฝากติดตามผลงานของพวกเราทุกคนได้ทุกช่องทางของโซเชียล พิมพ์คำว่า last idol ได้เลยนะคะ”สามารถติดตาม ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์ ได้ทุกช่องทางโซเชียล FB , IG , Twitter พิมพ์ชื่อเมมเบอร์ เเล้วตามด้วยคำว่า last idol พร้อม ชม mv , คอนเทนต์ต่างๆได้ที่ชาเเนล last idol และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางไลฟ์สดในแอพ SMO ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ติดตามเวลาไลฟ์ได้ที่หน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ lastidolThailand