คอนเสิร์ตนี้ทุกคนเก่งมาก! “แพทริค INTO1” โพสต์ซึ้งขอบคุณ #เจ้าปลาดาว ที่คอยซัพพอร์ต ดันหลัง ดูแลกันมาตลอด

เสิร์ฟความฟินให้แฟนๆ แบบจุกๆ เต็มอิ่มตลอด 2 วันที่ผ่านมาสำหรับ 11 หนุ่มสุดฮอตจาก วง INTO1 ที่ล่าสุดจัดงานคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทย กับ “INTO1 2023 ‘GROWN UP’ CONCERT IN BANGKOK” เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน ที่ผ่านมา บอกเลยว่าเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่า INsider ไปได้อย่างมากมายซึ่งหลังจากจบคอนเสิร์ตดูเหมือนอารมณ์ของหนุ่มน้อย “แพทริค INTO1” จะยังไม่จบ เพราะเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความร่ายยาวในอินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณเจ้าปลาดาวที่คอยซัพพอร์ตกันมาโดยตลอด โดยระบุข้อความว่า“Thank you Thailand, I had so much fun at Thailand’s concert, u guys were amazing , everyone of u ! Thank you for all the support and cheering on both days! Seeing u guys cheering for us made me really happy. I hope we have more concert opportunities in the future and hope I can stay by ur side”“ขอบคุณทุกคนมากๆ นะค้าบที่มาร่วมคอนเสิร์ตของพวกเรา INTO1 ได้เห็นทุกคนทำให้แพทดีใจมากๆๆ ไม่ได้เจอกันมาตั้ง 2 ปี คอนเสิร์ตครั้งนี้ทุกคนเก่งมาก! ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกัน คอยยืนอยู่เคียงข้างกันเสมอ คอยดันหลัง คอยดูแลกันนะคับ รักทุกคนมากๆ” บอกเลยไม่แปลกใจทำไมเจ้าปลาดาวถึงหลงรักหนุ่ม “แพทริค” กันมากมายขนาดนี้