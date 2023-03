เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดเต็มฉายคอนเสิร์ตบอยแบนด์ยอดนิยมเอ็กคลูซีฟในโรงภาพยนตร์ กับ “WINNER 2022 Concert The Circle : The Movie” 30 มี.ค.- 2 เม.ย.นี้ พร้อมจัดแฟนมีต “อีซึงฮุน” ชวนแฟนคลับร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีร่วมงาน

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เอาใจแฟนคลับสายเกานำพรีเมียมคอนเทนต์ “WINNER 2022 Concert The Circle : The Movie” บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตของวง WINNER บอยแบนด์ยอดนิยมจากค่าย YG Entertainment ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ขายบัตรหมดในเวลาอันรวดเร็ว เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายนนี้ เอ็กคลูซีฟเฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กว่า 30 สาขาทั่วประเทศ โดยอินซอชาวไทยจะได้สัมผัสกับการแสดงแสง สี เสียง ที่จะสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ แบบจัดเต็มจากหลากหลายเพลงฮิต ด้วยการรับชมบนจอยักษ์ภาพคมชัดระดับ 4K พร้อมระบบเสียงกระหึ่ม รอบทิศทางมากที่สุดพบ 4 หนุ่มนักร้องวง WINNER ประกอบไปด้วย คังซึงยุน (Kang Seungyoon), อีซึงฮุน (Lee Seunghoon), ซงมินโฮ (Song Minho) และ คิมจินอู (Kim Jinwoo) ใน “WINNER 2022 Concert The Circle : The Movie” ที่เหล่าแฟนคลับรอคอยจะได้เต็มอิ่มไปกับเพลงกว่า 37 เพลงที่ทั้ง 4 หนุ่มขนเอามาให้ชมในภาพยนตร์ ตั้งแต่เพลงฮิตของวง WINNER ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่าง Really Really, Everyday, So So, Hold ไปจนถึงเพลงเดี่ยวของสมาชิกในเวอร์ชั่นแสดงสด รวมไปถึงเบื้องหลังการอุ่นเครื่องและการเตรียมตัวหลังเวทีของสมาชิก ภาพการฝึกซ้อม และการสัมภาษณ์พิเศษของสมาชิกจะถูกบันทึกไว้ในภาพยนตร์ทั้งหมดนอกจากนี้ ร่วมลุ้นร่วมงานแฟนมีตติ้งหนุ่ม อีซึงฮุน (Lee Seunghoon) ที่บินลัดฟ้ามาไทยกระทบไหล่กับเหล่าแฟนคลับชาวไทยอย่างใกล้ชิดในงาน “HOONY SURPRISE EVENT IN BANGKOK” ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ โรงภาพยนตร์วีไอพี 3 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สำคัญที่อินซอชาวไทยไม่ควรพลาด!! เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “WINNER 2022 Concert The Circle : The Movie” 1 ใบ/1 สิทธิ์ ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็น 1 ใน 44 ผู้โชคดีที่จะได้ไปร่วมกรี๊ดและรับลายเซ็นอย่างใกล้ชิด สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ Google From https://bit.ly/MajorHoonyFanSign ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. ทาง FB และ Twitter Major Group