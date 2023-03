คอนเสิร์ต “All-Mendelssohn” โดยวง RBSO บรรเลงผลงานของเมนเดลโซนทั้งรายการ ร่วมด้วยสองศิลปินชื่อดังระดับนานาชาติชาวเยอรมัน Niklas Liepe (Violin) & Nils Liepe (Piano)

ส่วนลดบัตรทุกราคา –ลด 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษา –ลด 50% สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ร่วมกับและโดยความสนับสนุนของเมืองไทยประกันภัย /BDMS /บุญรอดบริวเวอรี่ /คิงเพาเวอร์ /SCB /Central /CP /มูลนิธิเอสซีจี /ธนาคารกสิกรไทย และ BJC BigC ขอเชิญชมคอนเสิร์ตรายการบรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) โดยเชิญ Niklas Liepe นักไวโอลิน และ Nils Liepe นักเปียโน ศิลปินสองพี่น้องชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงในวงการอำนวยเพลงโดย คริสเตียน คูเนิร์ท (Christian Kunert) ผู้อำนวยเพลงชาวเยอรมัน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยเพลงลำดับที่หนึ่งของวง AnHui Provincial Symphony Orchestra และวงHainan Symphony Orchestra กำหนดแสดงในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยการแสดงผลงานของเมนเดลโซนครั้งนี้ เริ่มด้วยบทโหมโรง Ruy Blas, Op. 95 ตามด้วยบทเพลง Double Concerto for Violin, Piano and Strings in D minor และปิดท้ายด้วยบทเพลง A Midsummer Night’s Dream, Op. 21 ที่มีเนื้อเรื่องตามวรรณกรรมของ William Shakespeare กวีและนักเขียนบทละครผู้ยิ่งใหญ่ของวงการวรรณกรรมอังกฤษและของโลกบัตรราคา 600, 1000, 1500, 2000 และ 2500 บาทจำหน่ายบัตรที่ Thaiticketmajor โทร. 02-262-3456สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานมูลนิธิ RBSO โทร. 02-255 6617-8; 02 255 9191-2 https://www.rbsothailand.com Email: rbso@bangkoksymphony.org