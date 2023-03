5 อันดับ วิตามินซี ยี่ห้อไหนดี 2023 กินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน เผยความลับของวิตามินซีที่คุณอาจไม่รู้

วันนี้ เราขอเอาใจสาวๆสายสุขภาพที่อยาก หาตัวช่วยในการบำรุง พร้อมจัดอันดับยี่ห้อไหนดี ปี 2023 ถ้าพูดถึงวิตามินซี มีจุดอิ่มตัวในการดูดซึม หากทานเกินจุดอิ่มตัวของการดูดซึม ร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ เพราะฉะนั้นควรทานวิตามินในปริมาณที่ต่ำกว่า 1 กรัม แต่สามารถทานหลายครั้งและดูดซึมได้ดีกว่า โดยการทานวิตามินซี ครั้งละ 1000-1500 มิลลิกรัม ที่ร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้เพียง 50% สำหรับการทานวิตามินซีให้ผิวสวย เสริมสร้างคอลลาเจนให้แข็งแรง ผิวขาวใสเปล่งปลั่ง โดยทั่วไปต้องทานวิตามินซีในปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ และลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัย เป็นตัวสร้างคอลาเจน ซึ่งเป็นเส้นใยทำหน้าที่เชื่อมเนื้อเยื่อต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทำให้ช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์นอกจากช่วยดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วยังดูแลเรื่องผิวแพ้ง่ายอีกด้วยไม่ควรทานเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือมากจนเกิดอาการถ่ายเหลวนั่นแสดงว่าได้รับวิตามินซีปริมาณมากเกินไป หรือดูข้างขวดผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งจะกำกับปริมาณการรับประทานที่เหมาะสมจาก อย.และควรดื่มน้ำตามมากๆ ทั้งนี้ วิตามินซีสามารถรับประทานได้ในทุกเพศ ทุกวัยวันนี้ จึงขอทำโพลสำรวจว่าวิตามินซียี่ห้อไหนกินแล้วดี รีวิวเยอะ เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งก็ต้องบอกว่า ในปัจจุบัน จะมีวิตามินซียี่ห้อใหม่ ๆ เป็นจำนวนมาก งั้นเอาเป็นว่าเรามาอัพเดตวิตามินซี 2023 กันเลยดีกว่า ถ้าอยากได้วิตามินซีเสริมมาดูแลสุขภาพและผิวพรรณ เลือกกินยี่ห้อไหนดี พร้อมเช็กกันอีกนิดว่าประโยชน์ของวิตามินซีช่วยด้านไหนบ้างมาเริ่มกันที่ อันดับที่ 1 ครองใจผู้บริโภค ในกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่การันตีด้วย รางวัลเหรียญทองบนเวทีนานาชาติ ที่มีมาเก่าแก่ในด้านนวัตกรรมของโลก จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (Prix Eiffel International Invention Contest) กับ แบรนด์ UNC NUTRA C ที่โดนใจชาวโลก เพราะเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติ สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ ไม่มีค่าความเป็นกรด ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารทีเด็ดคือ วิตามินซีพร้อมทั้งส่วนผสมที่อยู่ใน Nutra C จะค่อยๆ ปล่อยจากแคปซูลช้า ๆ ทำให้วิตามินซีจะออกฤทธิ์ได้นานขึ้นถึง 24 ชั่วโมง และการสูญเสียวิตามินทางปัสสาวะลดลง เมื่อเทียบกับการรับประทานวิตามินซีทั่วไปที่ปล่อยวิตามินซีทันทีนอกจากนี้ UNC Nutra C เป็นวิตามินซีที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน ทั้งยังป้องกันหวัดและลดอาการเกิดภูมิแพ้เนื่องจากมีสารสกัดจากผงซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ อีกทั้งยังมีสารสกัดจากโรสฮิป ที่ช่วยลดการอักเสบ มีCollagen Di Peptide ที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิว ที่มีงานวิจัยรองรับว่าเมื่อทานต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 15 วัน ผลลัพธ์ที่ได้คือผิวมีความชุ่มชื้นขึ้น ผิวพรรณที่สดใส เปล่งปลั่ง สุขภาพดี แลดูอ่อนเยาว์ และ Nutra C ยังเป็นวิตามินซีที่มีส่วนช่วยในเรื่องการบำรุงกระดูกเนื่องจากไม่มีค่าความเป็นกรด อีกทั้งยังมีแคลเซียมอยู่ปริมาณถึง 9% และสามารถทนความร้อนได้ถึง 135 องศามีสารสกัดโดดเด่นจากส้มซัทสึมะ จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ทั้งฟื้นฟูผิว ลดฝ้า ฟื้นฟูตับ และสามารถลดไขมันในเลือดและลดคอเลสเตอรอล เพราะวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยม ช่วยต้านสารพิษต่างๆ ให้ออกจากร่างกาย เสริมสร้าง ช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาว ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่ที่สดใสกว่า ปกป้องผิวจากรังสี UV ช่วยสลายไขมันในช่องท้อง เพิ่มมวลกระดูก บำรุงสายตา และยังเป็นวิตามินซีเข้มข้นถึง 1,000 MG ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% อุดมไปด้วย คอลลาเจนไดเปปไทด์ ผงส้ม ผงแบล็คเบอร์รี่ ซิงค์ อะมิโนแอซิดคีเลต ไลโคปีน และสารสกัดโรสฮิปฤ​วิตามินซีแบรนด์ญี่ปุ่นที่ติดโพลวิตามินซีที่แนะนำมาทุกปี เพราะหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แรง แถมยังเป็นรูปแบบซองซิปล็อก พกพาติดตัวได้สะดวก อีกทั้งยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้มีแค่วิตามินซีเพียว ๆ วิตามินซี 1,000 มก. แต่ยังมาพร้อมกับวิตามิน B2 ที่ช่วยบำรุงผิว ช่วยลดความหมองคล้ำบนใบหน้า ช่วยให้ผิวแลดูขาว ใส เล็บ และช่วยในกระบวนการเผาผลาญอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยขับสารพิษออกจากตับและดีท็อกซ์ตับ ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดี ไม่เป็นหวัดง่ายด้วยน้า สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้จะช่วยได้มากนะคะควรทานวันละ 2 เม็ด โดย... ทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า-เย็นควรรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 เดือน จะสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ว่าผิวพรรณที่ดูสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นอีกหนึ่งแบรนด์วิตามินซีที่ยึดครองอันดับความนิยมต้น ๆ โพลมานานแสนนาน เพราะใน 1 เม็ด เขาอัดบรรดาวิตามินมาแน่น ๆ ทั้งวิตามินซีที่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติ พร้อมทั้งโรสฮิพ ดราย ฟรุท ไบโอฟลาโวนอยด์ รูทิน เฮสเพอริดิน อะซีโรลา ช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินซี อีกทั้งขวดนี้ยังเป็นสูตรที่ปรับให้มีความเป็นกรดน้อยลงด้วยเกลือแอสคอร์เบท เพื่อลดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารอีกด้วย เสริมไบโอฟลาโวนอยด์ เพิ่มการดูดซึมวิตามิน ซีวิตามิน ซี ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ สร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงผู้ใหญ่ – รับประทานวันละ 1 เม็ด พร้อมอาหารวิตามินซียี่ห้อนี้คงคุ้นเคยกันดี เพราะวางขายในบ้านเรามานาน ราคาอยู่ในระดับกลาง ๆ ไม่แพงมาก หาซื้อง่าย และยังเป็นวิตามินซีที่มีสูตรใกล้เคียงธรรมชาติ ที่มาพร้อมด้วยวิตามินอื่น ๆ เช่น วิตามินซี 1000 มก. แอสคอร์บิคแอวิด ไบโอฟลาโวนอยด์ รูทีน เฮสเพอริดิน โรสฮิพ และอะซิโรล่า มีประโยชน์ในการบำรุงร่างกายมากมาย ทั้งเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน ปกป้องไม่ให้เกิดภูมิแพ้ ป้องกันโรคต้อกระจก และจุดเด่นอีกด้านของวิตามินซี คือ บำรุงผิวพรรณ, ทำให้ผิวใส, สร้างคอลลาเจน, ช่วยรักษาแผลเป็น, ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคหวัด, ป้องการอนุมูลอิสระ และต้านความชรา เสริมสร้างคอลลาเจน ช่วยเพิ่มความกระชับและยืดหยุ่นของผิวพรรณ รวมทั้งเสริมสร้างคอลลาเจน ลดการสร้างเม็ดสีผิวที่ผิดปกติ ช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้ตามธรรมชาติวิธีรับประทาน: วันละ 1-2 เม็ด พร้อมอาหารเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าอยากได้วิตามินซีที่ช่วยบำรุงผิวพรรณและความสวยความงามแบบเน้น ๆ ต้องมาพิจารณายี่ห้อนี้ เพราะเขาเป็นวิตามินซีที่ประกอบไปด้วยสารสกัดหลายตัว โดยหลัก ๆ ก็จะมีสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี 1,000 มิลลิกรัม และยังมีซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ สารสกัดจากทับทิม และสารสกัดเมล็ดองุ่น โดยเคลมคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเนื้อเยื่อของเอ็นและกระดูกอ่อน ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง ช่วยลดการติดเชื้อโรคหวัด ช่วยต้านการติดเชื้อแบคทีเรียและลดการแพ้สารต่างๆ ของร่างกาย ช่วยลดการแพ้ต่างๆ รวมทั้งโรคภูมิแพ้ เป็นสารต้านออกซิเดชั่น ทำหน้าที่เป็นสารช่วยยับยั้งการสร้างสารอนุมูลอิสระ ช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจน ทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรง ช่วยในการสมานตัวของแผลใครอยากเสริมวิตามินซีเพื่อบำรุงร่างกาย เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันหวัด และดูแลผิวพรรรณให้กระจ่างใส ลองเลือกดูเลยว่าจะกินวิตามินซียี่ห้อไหนดี และหากใครอยากให้การกินวิตามินซีได้ผลเร็วไว ต้องมาดูว่ากินคู่กับอะไรถึงจะช่วยเสริมการดูดซึมของร่างกายได้ดีขึ้น