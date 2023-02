ตำนานรักข้ามโขง! หนุ่มหมื่นล้าน มิสเตอร์ME ลาว “กิโต้-เปียโน”

ได้เวลาขุดๆ สืบๆ จะสร้างตำนานรักข้ามโขง ไทย-ลาว อีกคู่หรือไม่? ยังไงนะ? ไหนเม้าท์มาด่วนๆระหว่างหนุ่มลาวหล่อรวยแรง “กิโต้ พมมะสิด สีสาน” มิสเตอร์ลาว Mr Laos 2022 หรืออีกตำแหน่งใหญ่คือ มิสเตอร์มี Mr. ME 2022 กับสาวไทยดีกรีไม่ธรรมดา “น้องเปียโน สรัลพร ธนินกุลนาถ” ที่กำลังจะมีผลงานหนังฟอร์มใหญ่ ร่วมทุนไทย-จีน และคาดว่าจะมีงานเพลงออกมาให้ฟังกันด้วย“กิโต้ พมมะสิด สีสาน” มิสเตอร์ลาว Mr Laos 2022 หรือมิสเตอร์มี Mr. ME 2022 นอกจากสูงเด่นหล่อเตะตาแล้ว ที่สำคัญยังเป็นทายาทหมื่นล้าน เพราะครอบครัวทำเหมืองแร่หลายแห่งที่ลาวด้วยทำไม “กิโต้ พมมะสิด” ถึงได้มาสานสัมพันธ์อันดีกับ “น้องเปียโน สรัลพร” เพราะทั้งคู่ได้เจอกันบ่อยๆ ได้ทำงานร่วมงานหลายงาน ทั้งที่ไทยและลาว พูดคุยถูกคอถูกใจกันอย่างแรงตอนนี้สถานะชัวร์ๆ ของ “กิโต้-เปียโน” เป็นที่เพื่อนสนิทสุดๆ ส่วนจะเลื่อนขั้นขยับไปเป็นแฟน หรือคนรู้ใจได้หรือไม่นั้น? บอกดังๆ เลยว่ามีลุ้นๆ ต้องจับตาต่อไปเรื่อยๆที่ค่อนข้างชัวร์ ตอนนี้ทั้งเปียโน-กิโต้ ออร่าแรงน่าจะได้ร่วมเล่นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ ทุนจีน-ไทย เรื่อง it’s all about lemon เมนูรัก รสมะนาว ผลงานการสร้างของ เอฟ นนพัฒท์ ศรีวิชัย ต้องรอดูว่าฝีมือการแสดงครั้งแรกในชีวิตของทั้ง เปียโน-กิโต้ จะเล่นได้ปังๆ ปั๊วะๆ แค่ไหน