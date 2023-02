"เบิร์ด" หอบกุหลาบช่อโตให้ "แตงโม" เนื่องในวันวาเลนไทน์

เรียกว่าเป็นความรักที่สวยงามและบริสุทธิ์ต่อผู้ที่ได้พบเห็นจริงๆ สำหรับ "เบิร์ด" แฟนหนุ่มของนางเอกสาวผู้ล่วงลับ "แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์" ที่ล่าสุด "เบิร์ด" ได้หอบช่อดอกกุหลาบไปมอบให้ "แตงโม นิดา" ที่คริตจักรเมธอดิสท์ ย่านคลองสี่ จ.ปทุมธานี เนื่องในวันวาเลนไทน์ พร้อมข้อความว่า "14/02/66 HAPPY VALENTINES DAY BABE i love you Miss you so much แม่เบริด์ซื้อดอกกุหลาบมาให้ที่รักด้วยลาะ @melonp.official"งานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ อาทิ ความรักชั่งสวยงามเสมอ แม้ว่าเธอจากไปแล้ว, บางทีโลกก็ใจร้ายเกินไป, แตงโมไม่ได้หายไปไหน แตงโมยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคน ขณะที่ด้านนักปั่นมือทอง "เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร" ก็ได้เข้ามาส่งหัวใจให้รัวๆ ไปเลย