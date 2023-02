แห่มาแน่นสตูฯ ครูรัก - เอ สุรพันธ์ - โจ ภูมิพัฒน์ ร่วมเฟ้นหา พระเอกนางเอก MV ค่าย me music

โดยมีดารารุ่นใหญ่และครูสอนการแสดงชื่อดัง มาเป็นกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิรวมไปถึงศิลปินในค่าย me music นำโดยการแคสติ้งใหญ่ครั้งนี้ คึกคักมากๆ ตั้งแต่เปิดรับจนจบ ได้รับความสนใจอย่างดีจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะ หนุ่มหล่อดีกรีแบรนด์แอมบาสเดอร์ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ซึ่งทีม Mister Me Thai นำโดย ไม้เอก สันติภาพ ทองระย้า ,ก้อง ธเนศ คนเพียร ,ฟร้องซ์ ฐากูร ประยูร ,พ็อตเตอร์ ชยพล บุญรักษา ,บอล มนต์วิทย์ พิสิฐบุต และ Mister Me Laos หล่อเท่ นำโดย คอปเตอร์ สุกสมเพชร คำเกด ,กิโต้ พรหมมาสิทธิ์ สีสัน ,เวียง เวียงคำ จันทะวงศา ,อาสุน สมแพง ลาวเซิ้ง ร่วมไปถึงนักแสดงหน้าใหม่ เปียโน สรัลพร ธนินกุลนาถ มาร่วมเคสติ้งอีกด้วยโจ ภูมิพัฒน์ นิรัตน์โชติมา ผู้บริหาร me music & entertainment เปิดใจ “ดีใจมากเพราะวันนี้มาร่วมแคสติ้งกับเราเยอะมากๆ หลายคนหล่อสวยเก่งครบเครื่องแบบเซอร์ไพรส์ไปเลย แต่เราต้องคัดเลือก เอาดีที่สุด เพื่อมาร่วมงานกับมี มิวสิก ส่วนนักร้องปีนี้ เรามีแผนจะปล่อยเพลง จากนักร้องมากกว่า 15 คน มาให้ฟังกัน มีหลายแนวเลยให้เลือกฟังกัน ทีมงานเบื้องหลัง เราคัดเลือกมาอย่างดีมีประสบการณ์เก่งจริงๆ เพื่อทำเพลงที่ดีโดนใจคนฟังได้จริง”รอลุ้นระทึก! ใครจะได้เป็นพระเอกนางเอกคนใหม่ มิวสิกวิดีโอใหม่ ที่จะยกกองไปถ่ายทำที่จังหวัดศรีษะเกษ พร้อมกับการเปิดตัวนักร้องเบอร์แรกของค่าย me music & entertainment เข้ม วีรยุทธ จันลา เร็วๆ นี้! ติดตามต่อตลอด ได้ทุกโซเซียล ทั้งไลน์ Line เพจ Facebook ไอจี IG ติ๊กต๊อกTikTok กดด่วนที่ MeMusicOfficial