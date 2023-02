ลุยต่อเนื่อง "คุณชายอดัม" ปักหลักพร้อมถ่ายซีรีส์ "THE OUTING" ณ รีสอร์ทเขาใหญ่

เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่น่าจับตามองจาก Viu Original ที่เพิ่งบรวงสวงเปิดกล้อง และปล่อยภาพฟิตติ้ง 22 นักแสดงไปเมื่อไม่นาน สำหรับซีรีส์เรื่อง "THE OUTING" ล่าสุดเปิดกล้องถ่ายทำไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งงานนี้ไม่รอช้า “ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล” หรือ “คุณชายอดัม” แห่ง ไบสัน ไอเดีย (Bison Idea) ได้ยกทัพคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังหลายสิบชีวิตไปถ่ายทำในรีสอร์ตที่เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออนแอร์ในช่วงปลายปี 2566 นี้ทางแพลตฟอร์ม Viu ใน 16 ประเทศทั่วโลกซึ่งทีมนักแสดงต่างก็ทุ่มสุดตัว พร้อมลุยเต็มที่ แม้จะต้องท้าทายลมหนาวในโลเคชั่นเขาใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าหนาวเย็นถึงใจทั้งปี นักแสดงทุกคนก็จัดเต็ม! เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานซีรีส์เรื่องนี้ให้เป็นความสุขและความแซ่บของผู้ชมโดยบรรยากาศในกองถ่ายเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเหล่านักแสดงในการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์สัมผัสได้ถึงความดราม่าและดำดิ่งในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ซึ่ง "คุณชายอดัม" ได้เผยเบื้องหลังการทำงานผ่านทางอินสตาแกรมแอคเคาท์ @adamy ว่า "1วันก่อนนักแสดงเข้าฉาก เราจะมาติวบทกัน ทวนประวัติและเป้าหมายของตัวละคร รวมไปถึงกรอบความคิดที่ตัวละครจะต้องมี อะไรที่ควรจะสื่อสารกันบ้าง เป็นการทำงานที่สนุกมากและรายละเอียดเยอะทีเดียวครับ"พร้อมกันนี้ยังเผยภาพนักแสดงในขณะถ่ายซีรีส์และภาพเบื้องหลัง พร้อมข้อความกำกับว่า "เบื้องหลังเรื่องนี้ก็สนุกครับ ภาพอาจจะดูดราม่า แต่หลังกองคือกินๆ นอนๆ ถ่ายๆ บ้าๆ บอๆ ไปเรื่อยนะครับ" และมวลความสนุกเหล่านี้จะเห็นได้จากภาพเบื้องหลังที่นักแสดง อาทิ เจนิส - เจณิสตา, มีน-เวนิจ์ฏา,แอนนี่-เฌออัณณ์ รวมถึงผู้กำกับอย่าง ไป๋-เอกภพ โพสต์ลงอินสตาแกรมสตอรี่ การันตีได้เลยว่าหลังกอง THE OUTING มีแต่ความสนุกสนานแท้จริงอย่างแน่นอนและหลังจากภาพบรรยากาศชุดนี้ เชื่อว่าจะมีภาพถ่ายทำแซ่บๆของ THE OUTING ที่กำลังเร่งเครื่องถ่ายทำกันอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยซีรีส์จะออนแอร์ในช่วงปลายปี 2566 นี้ทางแพลตฟอร์ม Viu #Viuอ่านว่าวิว และสามารถติดตามอัพเดตและข่าวสารซีรีส์ THE OUTING ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุ๊คดุ๊ค: https://www.facebook.com/fukduk#TheOutingSeries #ViuTheOuting #ViuOriginal #Viu