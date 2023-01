บลิ้งค์ไทยพร้อมยัง! เตรียมพบกับป๊อปอัพสโตร์ใหญ่ที่สุดครั้งแรกในเอเชีย  “BLACKPINK IN YOUR AREA’ POP-UP STORE & EXHIBITION” เปิดให้ชม 19 ม.ค.ถึง 7 ก.พ. นี้เท่านั้น

BLACKPINK พร้อมแล้วที่จะเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการเนรมิตพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร ของไอคอนสยาม รังสรรค์กับที่สุดของประสบการณ์5D Experience ในงาน “BLACKPINK IN YOUR AREA POP-UP STORE & EXHIBITION” โดยถือเป็น Blackpink Exhibition ครั้งแรกของโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ ชั้น 6 ห้องจัดแสดงงาน ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร‘BLACKPINK IN YOUR AREA POP-UP STORE & EXHIBITION อัดแน่นด้วยเอ็กซ์คลูซีฟ Blackpink interactive exhibition ที่ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซน เริ่มด้วยประตูที่เปิดเข้าสู่โลกของ Blackpink ด้วยเทคโนโลยีด้านเสียงและสัมผัสสุดล้ำ นำพาคุณดำดิ่งสู่โลก Blackpink อย่างแท้จริง มาถึงโซนหัวใจสำคัญ กับการเผยรูปภาพงานต่างๆของ Blackpink ในมุมที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโซนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นิทรรศการชุดแต่งกายของทั้ง 4 สาว Blackpink แบบใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด “From the unknow to the infinity” และอีกโซนที่พลาดไม่ได้ พบกับการนำเสนอแนวคิด East meets West ผ่านเครื่องดนตรีเกาหลีโบราณอย่าง GEOMUNGO (คอมุนโก) ที่สาวซีจูเล่นใน MV ‘Pink Venom’ และกีตาร์สุดห่วงของ สาวโรเซ่ ที่ถูกนำมาจัดแสดงให้กับแฟนๆ ได้ชมแบบใกล้ชิด และอีกหนึ่งความพิเศษของงานในครั้งนี้คือ การเปิด POP-UP Store ที่ยกกองทัพสินค้าหายากของ Blackpink พร้อมกับสินค้าพิเศษจากโปรเจค Pink Venom ปิดท้ายด้วยสินค้า Limited Edition ของสาว Lalisa ให้บลิ๊งค์ทุกคนได้มีสิทธิ์จับจองสินค้าเหล่านี้ครั้งแรกในไทยผู้ที่สนใจเข้าชมงาน:• เพียงซื้อสินค้าใน Blackpink POP-UP Store พร้อมลงทะเบียนกับกลุ่มพาร์ทเนอร์ภายในงาน ก็สามารถรับสิทธิ์แลกบัตรเข้างานจำนวน 1 ใบฟรี!• สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า พานาซี เพียงซื้อสินค้ามาส์ก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พานาซี ครบ 690 บาท ก็สามารถรับสิทธิ์แลกบัตรเข้างานมูลค่า 690 บาท ฟรี!! สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com เท่านั้นงานนี้แฟนๆ Blackpink จะได้เข้าร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จและสัมผัสประสบการณ์ 5D Experience ในงาน “BLACKPINK IN YOUR AREA POP-UP STORE & EXHIBITION” ที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกในเอเชีย ซึ่งจัดโดย More Dan Nusa Entertainment, Paradise E&A, และ MondayMorning Creative Lab โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชั้น 6 ห้องจัดแสดงงาน ไอคอนสยาม หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งใน Facebook, Twitter, Instragram และ TikTok ได้แล้ววันนี้