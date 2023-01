“ทรูวิชั่นส์” พร้อมถ่ายทอดสด “28TH CRITICS CHOICE AWARDS” รางวัลของคนวงการภาพยนตร์จากฝั่งฮอลลีวูด

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการประกาศผลรางวัลขวัญใจนักวิจารณ์ หรือ Critics Choice Awards ประจำปี 2023 ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 28 ซึ่งจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมพร้อมกันทั่วโลก จากแฟร์มอนต์ เซ็นจูรี่ พลาซ่า ลอสแอนเจลิสสำหรับการมอบรางวัลในปีนี้ยังคงคอนเซ็ปต์การมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้แก่บุคคลต่างๆ ในวงการภาพยนตร์ที่ทำงานอย่างหนัก ในการสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยมตลอดทั้งปี และยังได้นักเดี่ยวไมโครโฟนสาวคนเก่ง เชลซี แฮนด์เลอร์ (Chelsea Handler) มารับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันตลอดทั้งงานภาพยนตร์เด่นๆ ที่เข้าชิงรางวัลในปีนี้คงหนีไม่พ้น The Fabelmans จากผลงานการกำกับของพ่อมดแห่งฮอลลีวูด สตีเวน สปีลเบิร์ก อีกทั้งภาพยนตร์แนวไซไฟอย่าง Everything Everywhere All at Once ที่ส่งให้ราชินีนักบู๊ตัวแม่ มิเชล โหย่ว เข้าชิงสาขานำหญิงยอดเยี่ยมอย่างเต็มภาคภูมิ ตามมาด้วย Women Talking ภาพยนตร์รวมดาวเพื่อนหญิงพลังหญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปี รวมไปถึง The Banshees of Inisherin, Babylon, TAR และ Top Gun: Maverick ที่ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นม้ามืดบนเวทีนี้หรือไม่ห้ามพลาด !!!! มาร่วมลุ้น และให้กำลังใจเหล่านักแสดง ผู้กำกับ และภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ไปพร้อมกัน ในเช้าวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ทาง ทรูวิชั่นส์ ช่อง ROCK entertainment (146, 337)สมัคร Super Family HD Package ให้คุณได้ชมครบ ทั้งบนทีวีกับทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.truevisions.co.th หรือ โทร.02-700 -8000 กด 3