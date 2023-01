ดรามาบัตรแพง! แฟนมีต “พีพี” จ่าย 10,000 บาท ได้อะไรบ้าง?

/ ออฟฟิศเชียลโปสเตอร์ ซึ่งบัตรที่ราคาถูกเป็นอันดับ 2 คือราคา 6,500 บาท ได้ เข้าดูรอบซาวน์เช็d / โปสการ์ด / การ์ดเซ็ต / ออฟฟิศเชียลโปสเตอร์ ส่วนบัตรราคา 5,500 บาท ได้ การ์ดเซ็ก / ออฟฟิศเชียลโปสเตอร์ และได้ random เพื่อจะได้เข้าไปดูในรอบซาวน์เช็ก ถัดมาบัตรราคา 4,500 บาท ได้เฉพาะ การ์ดเซ็ต / ออฟฟิศเชียลโปสเตอร์ สุดท้ายราคา 3,500 บาท คือไม่ได้อะไรเลย

ร้อนฉ่า! ตั้งแต่เห็นราคาบัตรในแฟนมีตเดี่ยวครั้งแรกของอย่าง LIT & GLITTER PP KRIT THE FIRST FAN MEETING Presented by LAZADA ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ Royal Paragon Hall ซึ่งในคอนเซ็ปต์ในแฟนมีตครั้งแรกจะเปรียบทุกคนเป็นเหมือนดวงดาวที่เปล่งประกายระยิบระยับบนท้องฟ้า คอยส่องแสง และส่งพลังให้ “พีพี” ตลอดมา และในงานแฟนมีตครั้งนี้ “พีพี” ฟิตร่างกายมาเต็มที่ พร้อมรวบตึงทุกเอนเนอร์จี้ที่มี และใส่เต็มความสดใหม่ในทุกไอเดีย รวมไปถึงทุกโมเมนต์ เพื่อเนรมิตค่ำคืนสุดพิเศษนี้ ให้อบอุ่นและประทับใจแฟนๆ ให้มากที่สุดแต่อย่างที่บอกว่าที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกของทวิตเตอร์ กับราคาบัตรที่สูงจนน่าตกใจ สำหรับราคา 10,000 บาท จนบางคนบอกว่าราคานี้แพงกว่าคอนเสิร์ตเกาหลีบางคอนเสิร์ตเสียอีก โดยตามที่ประกาศผัง คือบัตรราคานี้นั่งหน้าเวที แทบจะติดขอบ โดยใช้สีทองแทนที่บัตรราคานี้ ส่วนสิ่งที่คนจะซื้อบัตรนี้จะได้รับ ตามที่มีรายละเอียดออกมาคือ ได้ถ่ายรูป 1:1 / สเปเชียลบ็อกเซ็ต / ได้เข้าชมตอนซาวน์เช็ก / ฟาสแทร็ก เข้าไปซื้อของออฟฟิศเชียล Merchandiseแต่อย่างที่บอกไปว่าที่เกิดดรามา เพราะด้วยราคาบัตรที่สูง จนบางคอนเสิร์ตของต่างประเทศยังไม่สูงเท่านี้เลย และแม้บัตรราคาไฮทัชสัมผัสมือยังไม่แพงเท่านี้ หรือบางคอมเมนต์ก็ยังบอกว่านี่แค่แฟนมีต แต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ต ราคาไม่ 10,000+ เลยเหรอ? แต่อย่าลืมว่าแฟนคลับของ “พีพี” ยังเหนียวแน่น และมีทั้งแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะบางคนที่เขาตัดสินใจซื้อบัตรราคานี้ก็เพื่อจะซัปพอร์ตศิลปินที่เขารัก เพราะนี่คือแฟนมีตครั้งแรกของ “พีพี”