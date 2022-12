Cortina Watch ฉลอง 50 ปีทองกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรักและความสนุกสนาน

2022 ถือเป็นปีที่มีความสำคัญและเป็นปีแห่งความทรงจำสำหรับ Cortina Watch เพราะเป็นช่วงเวลาครบรอบ 50 ปีในการก่อตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจจนกลายเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของตลาดเอเชีย-แปซิฟิกสำหรับตลาดนาฬิการะดับหรูหรา สำหรับการจัดงานกาล่าครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ Cortina Watch ตลอดช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา นับจากการเป็นร้านค้าเล็กๆ ที่เป็นกิจการของครอบครัวและถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงที่ตลาดนาฬิกากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการรุกรานของนาฬิกาควอตซ์ (Quartz Crisis) จนผ่านร้อนผ่านหนาวและเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมีบูติกมากกว่า 40 แห่งกระจายอยู่ตามประเทศและภูมิภาคต่างๆ เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, ไต้หวัน และออสเตรเลีย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Cortina Watch ยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานในการทำธุรกิจที่เดินตามวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งนั่นคือ Mr. Anthony Lim (แอนโธนี ลิม) ซึ่งได้วาง 3 จุดหลัก นั่นคือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความจงรักภักดี และความน่าเชื่อถือ เอาไว้ในค่านิยมองค์กร จนกลายมาเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบันตลอดปีนี้ Cortina Watch ยังได้นำเสนอกิจกรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจเพื่อช่วยทำให้ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของพวกเขาได้รับการจดจำและมีความพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการเดินทางของ Patek Philippe ที่ได้นำนาฬิกาตั้งโต๊ะทรงโดมซึ่งเป็นคอลเล็กชั่นสุดพิเศษที่มีขึ้นเฉพาะกับทาง Cortina Watch มาจัดแสดง โดยมีทั้งคอลเล็กชั่นที่ผลิตขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาและในปัจจุบัน นอกจากนั้นได้มีการจัดนิทรรศการร่วมกับนาฬิการุ่น Fifty Fathoms Bathyscape (ฟิฟตี้ ฟาธอมส์ บาตี้สเคป) ของ Blancpain (บลองแปง) นิทรรศการ "Happy Sport – Tale of an Icon" ของ Chopard (โชพาร์ด) ตามด้วยนิทรรศการที่จัดร่วมกับ Franck Muller (แฟรงก์ มูลเลอร์) ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น มีการเปิดตัวศูนย์สุขภาพแห่งที่ 3 ของมูลนิธิด้านหัวใจของสิงคโปร์ (Singapore Heart Foundation-SHF) หรือ SHF-Cortina Watch Heart Wellness Centre อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนั้น Cortina Watch ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร 8 แบรนด์นาฬิกาในการเปิดตัวนาฬิการุ่นพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระพิเศษครั้งนี้ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ Patek Philippe (ปาเต็ก ฟิลิปป์), Blancpain (บลองแปง), Cartier (คาร์เทียร์), Chopard (โชพาร์ด), Corum (โฆรุ่ม), Franck Muller (แฟรงก์ มูลเลอร์), H. Moser & Cie. (เอช.โมเซอร์ แอนด์ ซี) และ Tag Heuer (แท็ค ฮอยเออร์) ในการเปิดตัวเรือนเวลารุ่นพิเศษออกมาทั้งหมด 16 เรือนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองปีทองแห่งการครบรอบของบริษัท อีกทั้ง ผู้บริหารสำคัญของแบรนด์ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับทาง Cortina Watch ยังได้ส่งข้อความเป็นการส่วนตัวเพื่อยินดีกับโอกาสพิเศษนี้ด้วย หรือบางท่านก็บินมาร่วมงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ที่โรงแรม Ritz-Carlton Millennia Singapore (ริตช์-คาร์ลตัน มิลเลนเนีย สิงคโปร์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาในระหว่างงานกาล่าดินเนอร์ Mr. Jeremy Lim (เจเรมี ลิม) CEO ของ Cortina Watch และ COO ของ Cortina Holdings (คอร์ตินา โฮลดิงส์) ได้เล่าว่า ความสำเร็จของ Cortina Watch มาจากรากฐานอันแข็งแกร่งที่เกิดจากความทุ่มเทของผู้ก่อตั้ง และการทำงานอย่างทุ่มเทและเต็มที่ของพนักงาน ‘ถ้าปราศจาก Mr. Anthony Lim ซึ่งได้ตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเพื่อเริ่มต้นกิจการของ Cortina Watch เมื่อ 50 ปีที่แล้ว เราคงไม่ได้มาที่นี่ในวันนี้เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี สำหรับการทำธุรกิจของเรานั้น ความไว้วางใจและความหลงใหลเป็นกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จเสมอมา และด้วยความไว้วางใจนี่เองที่ทำให้เราสามารถสร้างสายสัมพันธ์อันยาวนานและแนบแน่นกับบรรดาแบรนด์ต่างๆ และผู้ร่วมธุรกิจทั้งหมดของเรา ตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา Cortina ได้ผ่านช่วงที่ดีและท้าทาย รวมถึงภาวะถดถอยและวิกฤตทางเศรษฐกิจมาหลายต่อหลายครั้ง และที่ลืมไม่ได้คือ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นอะไรที่มีความท้าทายมากขึ้นจากสิ่งที่เราเคยสัมผัสมาก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถผ่านพ้นความท้าทายเหล่านี้มาได้ เพราะพนักงานที่ทุ่มเทของเรา’นับตั้งแต่เปิดตัวบูติกแห่งแรกที่ Colombo Court (โคลัมโบ คอร์ท) ในปี 1972 Cortina Watch ได้ให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษ ตรงนี้ต้องขอบคุณสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากพนักงานขายและลูกค้าของพวกเขา ลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นต่อ Cortina Watch จำนวนมากคือลูกค้าที่ใช้บริการกับ Cortina Watch มาตั้งแต่เริ่มต้น บางรายมีการพัฒนาถึงขั้นสร้างความสัมพันธ์ในการเป็นลูกค้าของเราตลอดหลายชั่วอายุคนในครอบครัวของลูกค้านั้นๆ เลยก็มีMr. Sunny Lau (ซันนี่ เลา) ผู้จัดการอาวุโสบูติกของ Cortina Watch Singapore ได้ทำงานที่บริษัทแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท และได้ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่และสุดความสามารถตลอดช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่กำลังเล่าเรื่องราวนี้ เขาได้แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ‘ผมเริ่มทำงานที่ Cortina Watch ในปี 1972 และได้เป็นพยานที่มองเห็นและรับทราบถึงการเติบโตของเราตั้งแต่การเป็นร้านค้าเล็กๆ ใน Colombo Court จนกลายมาเป็นบริษัทในระดับสากล แน่นอนว่าตลอดเส้นทางของการเติบโตไม่ได้มีอะไรที่โรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่เสมอ แต่เราก็เติบโตอย่างเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ไปด้วยกัน ผมได้รับประสบการณ์การทำงานที่สุดพิเศษเป็นรางวัลในขณะอยู่ที่นี่ และผมไม่ยอมเอาสิ่งนี้ไปแลกเปลี่ยนกับอะไรอย่างแน่นอน’Mr. Anthony Lim ผู้ก่อตั้ง Cortina Watch ยังได้แสดงถึงความขอบคุณอย่างจริงใจไปยังพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทในการทำงาน โดยเขาได้กล่าวด้วยความชื่นชมว่า ‘พนักงานของเราคือส่วนหนึ่งของครอบครัว เราชื่นชมพวกเขาและความพยายามของเขาทุกคนในการช่วยยกระดับบริษัทของเราขึ้นมา ความสำเร็จของเราก็คือความสำเร็จของพวกเขานั่นเอง ความจงรักภักดีเปรียบเสมือนกับการตอบแทนกลับคืนให้กับสิ่งที่เราได้ทำลงไป นั่นคือ เมื่อเราสนับสนุนทีมงาน พันธมิตร และลูกค้าของเรามากเท่าไร พวกเขาก็จะสนับสนุนและช่วยเหลือกลับคืนมาสู่เรามากเท่านั้น’ยิ่งไปกว่านั้น ทาง Cortina Watch ยังมีพันธสัญญาในการดำเนินกิจการที่ยึดมั่นตลอดมาอยู่เสมอนั่นคือ การตอบแทนกลับสู่สังคมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยที่ผ่านมา ทางบริษัทมีการบริจาคให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงมูลนิธิชุมชนทรวงอก Community Chest (เพื่อ AWWA), มูลนิธิด้านหัวใจของสิงคโปร์ (Singapore Heart Foundation) โรงพยาบาลเรนฉี (Ren Ci Hospital) โรงพยาบาล เว่ยชู (Kwong Wai Shiu Hospital) และคณะสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ (Singapore University of Social Sciences (SUSS)) รวมเป็นเงินแล้วถึง 1.62 ล้านเหรียญสิงคโปร์อีกทั้งเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ยังได้ถูกส่งไปยังบริษัท AWWA จำกัดผ่านทางมูลนิธิชุมชนทรวงอก Community Chest เพื่อให้ทาง AWWA นำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน และวัยเรียน รวมถึงการสนับสนุนในด้านการศึกษาและความช่วยเหลือในเชิงบูรณาการที่จะมีให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความจำเป็นและต้องการได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม การให้ความช่วยเหลือทางสังคมกับครอบครัวที่มีความเปราะบางและกำลังประสบปัญหา และการช่วยเหลือและงานบริการที่มีต่อผู้สูงวัย โดยภารกิจของทาง AWWA คือ การส่งเสริมให้กับผู้ด้อยโอกาสได้มีช่องทาง หรือโอกาสในการที่จะเพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิตให้กับตัวเองได้อย่างมีอิสระ และได้รับการยอมรับจากสังคมMr. Raymond Lim (เรย์มอนด์ ลิม) CEO ของ Cortina Holdings (คอร์ตินา โฮลดิงส์) ได้กล่าวว่า ‘ในมุมมองของผมนั้น คิดว่าบทบาทของตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาหรูในปัจจุบันมีมากขึ้นจากที่ผ่านมา โดยเฉพาะงานในการช่วยเหลือแบรนด์เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของพวกเขาในตลาดของเรา ความพยายามในส่วนนี้เป็นผลดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับเรา ทั้งจากตัวแบรนด์ ตัวลูกค้า หรือแม้แต่ตัวเราเอง ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบในการทำงานและความสำเร็จของเราที่เกิดขึ้นนับจากปี 1972 จนถึงปัจจุบัน’