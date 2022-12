เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับว่าที่คุณแม่สุดแซบ "ไอซ์ อภิษฎา เครือคงคา" ที่ล่าสุดก็อุ้มท้องน้องน้อยไปพักผ่อนสูดอากาศรับลมริมทะเล พร้อมเผยภาพความเซ็กซี่ให้ได้ชมกัน และเขียนแคปชั่นเผยถึงความรู้สึกว่า "A baby is something you carry inside you for nine months, in your arms for three years and in your heart till the day you die" งานนี้ก็มีแฟนๆ เข้ามากดไลค์และชื่นชมความสวยของว่าที่คุณแม่ "ไอซ์ อภิษฎา" กันเป็นจำนวนมาก