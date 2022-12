“บอย-นภ” แท็กทีม “บอย-ตรัย,โป้” เล่นดนตรีเปิดหมวกการกุศล จัดเต็มเพลงเพราะจุใจ

เรียกว่าการให้นำมาสู่ความสุขใจที่ล้นปรี่ ในงานแสดงดนตรีเปิดหมวกการกุศลกับความอบอุ่นที่สมกับเป็นคอนเสิร์ตสไตล์ Boyd-Nop Family ซึ่งงานนี้เจ้าพ่อเพลงรักอย่าง “บอย-นภ” ได้ขนเอาเพลงเพราะ มาร้องกันแบบ Non stop พร้อมด้วย 2 ศิลปินคุณภาพ “บอย-ตรัย ภูมิรัตน” และ “โป้ โยคีเพลย์บอย” ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสุดๆ ออกสตาร์ทความบันเทิงกันด้วย “บอย-นภ” ที่ขอเอาอกเอาใจแฟนๆ ด้วยการให้ทุกคนขอเพลงที่คุณรักและคิดถึงในยุค 90’s เรียกได้ว่า “คุณขอมา เราจัดให้” แบบเพลงต่อเพลงกันเลยทีเดียว ทำเอาเหล่าเอฟซีฟินกันสุดพลัง ส่งเสียงขอเพลงกันไม่หยุด จนกลายเป็นมินิโชว์ที่มีความยาวกว่า 2 ชั่วโมงเต็ม แบบไม่มีพักเบรค อาทิ เพลงเจ้าหญิง ,ยอม ,ทำร้าย ,ชั่วโมงต้องมนต์ และขาดไม่ได้กับเพลง ลมหายใจ, ฤดูที่แตกต่าง ,ข้อความ ฯลฯ ต้องบอกว่าเป็นมินิโชว์ที่อินเบอร์แรงของจริง ซึ่งนอกจากทุกคนจะได้ทำบุญร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว งานนี้ “บอย-นภ” ยังถือโอกาสขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ตลอดจนแฟนเพลงทุกคนที่ทำให้ “บอย-นภ” ได้สร้างงานเพลงตลอดมานอกจากนี้ยังเอาใจแฟนๆที่ ไม่สามารถเดินทางมาได้ สามารถรับชมผ่านทาง live streaming : Facebook fanpage Boyd-Nop และ Facebook : Boyd Kosiyabong ไปพร้อมๆ กันอีกด้วยสำหรับรายได้ทั้งหมดจากงานแสดงดนตรีเปิดหมวกการกุศลในครั้งนี้ ทาง “บอย-นภ” ได้นำรายได้มอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดต่อไป ส่วนใครที่พลาดโอกาสนี้ไป ไม่ต้องเสียใจ เตรียมพบกับ BOYd-NOP Family Concert : Back to the 90’s ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับเพลงที่คุณคิดถึงแบบเต็มอิ่ม กับศิลปินในยุค 90’s มากกว่า 90 ชีวิตพลาดไม่ได้ตลอด 8 ชั่วโมง ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ณ สนามกอล์ฟ Treasure Hill จ.ชลบุรีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมงาน BOYd-NOP Family Concert : Back to the 90’sได้ทุกช่องทางโซเซียลมีเดีย BOYd-NOP FamilyFacebook fanpage : Boyd-NopFacebook Group : BOYd-NOP FamilyLine@ : BOYd-NOP FamilyYouTube : BOYd-NOP FamilyIG : BOYd-NOP FamilyTiktok : BOYd-NOP Family