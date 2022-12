"Love in The Air" ปิดฉากอย่างสวยงาม จัดให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับ ฟอร์ด - พีท - บอส - โนอึล ในงาน “Story of Love in The Air”

จบไปแล้วแบบประทับใจสุด ๆ กับงาน Special Episode ตอน Story of Love in The Air ของซีรีส์ดังสุดปัง "บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์" (Love in The Air) ที่จัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบ แบบบัตรขายหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (26 พ.ย) ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน งานนี้นำทีมสร้างความสุขสุดฟินโดย คุณเมย์ - อรวรรณ วิชญวรรณกุล (MAME) ในฐานะผู้จัด นักเขียน และผู้บริหารของ บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด และ 4 หนุ่มนักแสดงนำสุดฮอตในเวลานี้ บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ, ฟอร์ด - ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย, โนอึล - ณัฐรัชต์ ตังวาย และ พีท - วสุธร ชัยจินดางานเริ่มต้นด้วยความเฮฮา และเสียงหัวเราะ จากพิธีกรคิวทองอย่าง ”คิว - ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์” กล่าวต้อนรับแฟน ๆ และแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการ ส่งเข้าสู่งานด้วยการชมโชว์ Mini Concert สุดพิเศษจากทั้ง 4 หนุ่ม ฟอร์ด - พีท และ บอส - โนอึล จากนั้นพิธีกรชวนพูดคุย ทักทายกันเล็กน้อย เล่นเกมส์และแจกของรางวัลเป็นบัตรราคาสูงสุด 5,500 บาท งาน Fan Meeting “Seasons of Love in The Air” ที่มีกำหนดการขายบัตรในวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. นี้ และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการรับชมซีรีส์เรื่อง "บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ " (Love in The Air) Special Episode ตอน Story of Love in The Air ร่วมกัน จบจากซีรีส์ที่เรียกรอยยิ้ม เสียงกรี๊ดสนั่นโรงภาพยนตร์ ฟินจิกหมอน ตลอด EP แล้ว ก็ถึงเวลาพูดคุยความรู้สึกกันอย่างเป็นทางการกับคุณเมย์ อรวรรณ (ผู้จัด) , คุณเน เนติ (ผู้กำกับ) และ 4 หนุ่มสุดฮอต บอส ชัยกมล (รับบท พายุ), ฟอร์ด (รับบท พระพาย), โนอึล ณัฐรัชต์ (รับบท เรน) และ พีท วสุธร (รับบท สกาย) จากนั้นทั้ง 4 หนุ่มโชว์ร้องเพลงประกอบซีรีส์ชื่อว่า “Love in The Air” ที่ถือเป็นเพลงตัวแทนของทั้ง 4 หนุ่ม 4 อารมณ์ 4 บรรยากาศ ก่อนปิดท้ายความสุขด้วยการถ่ายภาพร่วมกันกับเหล่าแฟนคลับ, ทีมงานรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาชมซีรีส์รอบพิเศษครั้งนี้ด้วยกัน โดยงานนี้มีนักแสดงในเรื่อง อาทิ นัทเด้อ - ณัฐพงษ์ พรหมพินิจ , ธีม - ภูเบศ อรรถอรุณณวงศ์, แนน - สุจิตรา เหมหิรัญ และ บีม - พรรณธิดา ไพรเรืองกิจ, ทีมงาน มี มายด์ วาย, ร่วมส่งความสุขด้วย เรียกได้ว่างานครั้งนี้สร้างทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ำตาแห่งความสุขให้ได้จดจำกันไปอีกนานเลยทีเดียว#MeMindY #บรรยากาศรัก #LoveinTheAir #StoryofLoveinTheAir