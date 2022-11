N Health Genomics ยกระดับการแพทย์ไทย สร้างเทคโนโลยี NIPT ตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมเจ้าตัวน้อยในครรภ์

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และการรักษาแบบจีโนมิกส์ ที่ล่าสุดได้ยกระดับขีดความสามารถทางการแพทย์ของไทยให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาแบบเฉพาะบุคคล ได้เปิดตัวเทคโนโลยี NON-INVASIVE PRENATAL TESTING (NIPT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมเจ้าตัวน้อยในครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำเทคโนโลยี NON-INVASIVE PRENATAL TESTING (NIPT) ของบริษัท เอ็นเฮลท์ โนโวยีนส์ จีโนมิกส์ จำกัด (เอ็นเอ็นจี) NNG คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดคุณแม่ 10 ซีซีเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 10 สัปดาห์ขึ้นไปซึ่งเป็นการตรวจที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เนื่องจากสามารถคัดกรองความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมทุกคู่ของทารกในครรภ์ เช่น ดาวน์ซินโดรม เอ็ดเวิร์ดซินโดรม และพาทัวซินโดรม อีกทั้งยังทราบโครโมโซมเพศ และความเสี่ยงโรคหรือความพิการแต่กําเนิด รวมทั้งการเสียชีวิตในครรภ์และยังลดอัตราการเจาะนํ้าครํ่าที่ไม่จําเป็น เพื่อการวางแผนดูแลการตั้งครรภ์ที่เหมาะสม ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ระดับพันธุกรรม Whole Genome Next Generation Sequencing (NGS) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ผลการตรวจมีความถูกต้องและแม่นยำสูงกว่า อีกทั้งวิธีการตรวจยังปลอดภัย ไม่ส่งผลต่อทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์อีกด้วยเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้เหล่าคุณแม่เป็นอย่างมาก กับเทคโนโลยี NIPT ที่ได้รับการวิเคราะห์ผลโดยใช้เทคโนโลยี NextSeq 550Dx และ The VeriSeq™ NIPT Solution v2 จากบริษัท Illumina ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความจําเพาะและแม่นยําสูง อีกทั้งยังได้รับมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง ด้วยเครื่องหมาย CE-IVD (In Vitro Diagnostic Medical Devices) จากยุโรปที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูง ตรวจง่าย รู้ผลไว ปลอดภัย และ ครอบคลุม ที่สำคัญทาง NNG ยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คุณแม่อย่างเคร่งครัด ถือเป็นเทคโนโลยีอีกหนึ่งทางเลือกที่ก้าวหน้าในวงการแพทย์ไทยเพื่อสร้างความสบายใจให้กับคุณแม่ได้มากยิ่งขึ้น