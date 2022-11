“แอน" แฉเบาๆ “แอฟ” สายแข็ง ดริ้งค์หมดขวดยังเฉยๆ

ทำเอาฮือฮาเลยทีเดียวกับภาพ "แอน ทองประสม" ดริ้งค์กับ “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” บอกแอฟคือลำยอง 2 หมดขวดยังเฉยๆ“จริงๆ เรามารู้จักและสนิทกันเพิ่มมากขึ้นตอนที่อยู่ในกองเรื่องแค้น เราอยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันมากกว่าที่คิด ก็เหมือนกับ อ้าว! คุยกันรู้เรื่องเฉยเลย ถูกคอกัน เขาเปิดเราก็เปิด พอนั่งอยู่กับเขาเราก็เลี้ยงวันเกิดให้เขา เขาทำงานให้เราด้วย ก็เลยคุยไปมาๆ แล้วเป็นงานเลี้ยงด้วย ก็เลยอยากจะสั่งแชมเปญคนละแก้วเพื่อให้เป็นอรรถรสเฉยๆ ก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นลำยองกันนะ”“แต่ปรากฏว่าเขาทำหน้าอุ๊ย เราก็อุ๊ย ว่าเราชวนเขากินไม่ดีหรือเปล่านะ แล้วเขาถามว่าพี่แอนสั่งมาแก้วเดียวหรือค่ะ เราก็อ้าว ไม่ได้กินแก้วเดียวใช่ไหม เขาไม่ได้พูด แต่พี่ไหวได้เต็มที่แค่ 3 แก้ว มากกว่านี้คือพี่ตาม เขาก็บอกก็ได้ค่ะ ขวดนึงก็ได้ค่ะ (หัวเราะ) รู้เรื่อง เขาคือลำยองภาคสอง ติดต่อ แอฟ ทักษอร เล่นได้นะคะ เซอร์ไพรส์ค่ะรับรอง”แม้ว่า “แอฟ ทักษอร” จะดริ้งค์หนัก แต่ไม่มีเมา แม้จะคนเดียวหมดขวด“ต่อให้ดริ้งค์ภาพเขาในการหยิบแก้วแชมเปญมันชัดสุดๆ แต่ว่าความเมาเขาไม่มี เขาเฉยมาก แต่นี่ไปแล้ว เขาเฉยมาก เขานิ่งมาก แอนก็เลยแซวเขาออกไอจี ดุกว่าพี่อีกนะเรา (หมดขวดไหมวันนั้น?) เขาคนเดียวเลยค่ะ ก็ต้องให้ฉายาเขาแล้ว คนแซวเขาเยอะ เขาก็เขินนะ บิดมาบิดไป เขารู้ตัวว่าเขาถูกฮือฮากับสิ่งนี้ น่ารักดีค่ะ แอฟเป็นคนน่ารักมาก”พูดถึงภาพที่ถ่ายคู่กับซุปตาร์เกาหลีที่รับบทเมียน้อยในซีรีส์เรื่อง The World of the Married ที่เดินทางมาร่วมที่ประเทศไทย ทำเอาที่กำลังรับบทเมียหลวง ในซีรีส์ เกมรักทรยศ (The Betrayal) เวอร์ชั่นไทยที่รีเมก The World of the Married เองถึงกับตื่นเต้นแทบจะเก็บอาการไม่อยู่ โดยแอน เล่าถึงโมเมนต์ช่วงที่ได้ใกล้ชิดฮันโซฮีว่า….“พอดีล่ามของน้องก็แนะนำว่า เนี่ยเป็นเมียหลวงคนไทย เขาก็ทำหน้าช็อก แล้วก็ถอยออกไป 2 สเต็บ ยังไม่ทันได้พูดอะไรก็โดนลากออกไป คือมีคิวต้องถ่ายรูปไง แอนว่า เขาคงคิดคือเธอเหรออย่างนี้หรือเปล่า คือแอนก็คิดไม่ออกนะ ก็แค่ดีใจที่ได้เจอกัน ก็เป็นลักษณะสาวเกาหลีเนอะ ที่เขาทำท่าปิดปาก น่ารักๆ หรือเขาอาจจะกลัวก็ได้นะ ก็เหมือนเซอร์ไพรส์”“ไม่มีเวลาได้ถามอะไรเลย วันนั้นงานค่อนข้างใช้เวลาแล้ว เราก็จะกลับแล้ว ก็ไม่ได้มีจังหวะพูดคุยเท่าไหร่ ถ้าได้คุยจะถามว่าเหนื่อยไหม (หัวเราะ) เพราะเหนื่อยมาก”อวดตัวจริง “ฮันโซฮี” สวยสง่า สมศักดิ์ศรีที่มีคนรักเยอะ“เขาสวยมากนะ และสมศักดิ์ศรีแล้วที่เขามีคนรักเยอะขนาดนี้ สวยจริง สง่างามน่ารัก ไม่ถือตัว คือเขาเป็นคนเก่ง แล้ววันหนึ่งเราได้เจอคนเก่ง แล้วอยู่ในโปรเจ็กต์ที่เราทำใกล้เคียงกัน ก็รู้สึกดี เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่เขามาในชีวิต”เป็นภาพหาดูยาก ซุปตาร์ 2 ประเทศยืนคู่กัน“ใช่ๆ ก็เป็นความที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้มีการพูดถึงค่ะ แต่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะ ก็เป็นภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ที่นักแสดงระดับเขาจะมาปะทะนักแสดงของไทยเรา แล้วในงานทุกคนดูแลกันอย่างดี ทุกคนอยู่ด้วยความสมศักดิ์ศรีทั้งหมด มันสวยงาม มีคนถ่ายให้ ตอนนั้นพูดตรงๆ กำลังจะกลับแล้ว แต่โชคดีมีคนกระตุกถึงคิวถ่ายรูปคู่แล้วนะ ก็ยังไม่ทันได้คว้ากล้องของตัวเอง ก็ได้รูปจากกล้องของคนอื่นค่ะ”