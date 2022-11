"ทาทา" ร่ายยาว! แจงสาเหตุนอนโรงพยาบาลรักษาตัวนานหลายวันกว่าทุกครั้ง

เรียกว่าเป็นคนบันเทิงที่วิ่งเข้าออกรักษาตัวโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ทำเอาแฟนๆแห่เป็นห่วงกันเพียบ สำหรับนักร้องชื่อดังซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานนับ 10 กว่าวัน พร้อมแคปชั่นร่ายยาวชี้แจงสาเหตุการเจ็บป่วยในครั้งนี้ว่า“ทาอนุญาตชี้แจงการป่วยของทาในครั้งนี้นะคะ เพราะมีคนถามเยอะ ว่าเป็นอะไร? ทำไมถึงอยู่โรงพยาบาลนานจัง?ทาAdmit 26 Oct 22: ไข้สูง คัดจมูก น้ำมูกเปลี่ยนสี ATK for COVID was neg, influenza screening was negative : Diagnosis for acute sinusitis อาการค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากเชื้อดื้อยา ค่าการอักเสบมนเลือด CRP ค่อนข้างสูง ต้องเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อแบบฉีดถึง 3 ชนิด และต่อด้วยยาฆ่าเชื้อแบบเม็ดต่ออีก 7 วัน อาการนี้กว่าจะควบคุมได้ ใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์กว่าๆ เริ่มดีขึ้น 9 Nov 22#ระหว่างเตรียมตัวกลับบ้าน ลุกจากเตียงขึ้นเร็วผิดท่าทาง ทำให้มีอาการบ้านหมุนจากตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด (Benign Paroxysmal Positional Vertigo-BPPV) อาการเวียนหนักหน่วงมาก ได้รับยาแก้วิงเวียนแบบฉีดเพื่อประคองอาการ ไม่สามารถรับการรักษาด้วยการเหวี่ยงหินปูนให้เข้าที่ได้(ไปต่อไม่ไหว) เริ่มดีขึ้นวันที่ 11-12 Nov 22#13 Nov 22 อาการเวียนศีรษะ กลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้ง ครั้งนี้มาด้วยความรุนแรงมากกว่าเดิม เป็นตลอดเวลาและมึอาการคลื่นไส้อย่างมาก หูอื้อ มีเสียงวี่ดๆ คล้ายสว่านเจาะในหู แพทย์วินิจฉัยเป็นเส้นประสาทหูอักเสบ ที่เป็นภาวะต่อเนื่องหลังจากการป่วย sinusitis (หูและช่องจมูก อยู่ใกล้กัน เลยกอดคอกันป่วย) ซึ่งอาการเส้นประสาทหูอักเสบ (vestibular neuronitis) เป็นโรคเวียนศีรษะที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงกว่าและการดำเนินโรค ใช้ระยะเวลานานนากว่าโรคบ้านหมุนอื่นๆ ที่เรารู้จักกันทั่วไป เช่น น้ำในหูเสียสมดุลย์ (Menoere’s disease) หรือโรคตะกอนหินปูนหลุดที่เป็นตอนแรก BPPVเลยเป็นที่มาของการป่วยที่นานกว่าทุกๆครั้ง…ทาอยากจะขอบคุณคุณหมอ คุณพยาบาล ที่ดูแลทาเป็นอย่างดี (ถึงแม้วันนี้ยังไม่ หายขาดและต้องสู้กันต่อไป) แต่ขอบคุณหมอ คุณพยาบาล @samitivej Sukhumvit ที่จับมือเป็นกำลังใจ ดูแลทาเป็นอย่าดี และให้กำลังใจให้ทาเสมอ (บอกตรงๆทาท้อมากๆ เพราะอยู่โรงพยาบาลนาน เวลาจะลุกยืนหรือเดินการทรงตัวแย่มาก คุณหมอคุณพยาบาลก็ดูแลประครับประคองขอบคุณหมอ คุณพยาบาล Fanclub ทีเป็นห่วงดูแลทาดีตลอดที่ผ่านมาทาจะรักษาตัวให้ดีและกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้ทานะคะ”ท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการ และแฟนๆ แห่คอมเมนต์ขอให้หายไวไวกันอย่างท่วมท้น