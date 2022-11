“อั้ม พัชราภา” สวยสะกดจักรวาล กับเครื่องประดับเกือบ 200 ล้าน! “บิวตี้ เจมส์” เนรมิตความงามส่องประกายจากดวงดาว

สวย เจิดจรัสสุดๆ สมกับที่ถูกขนานนามว่าเป็นซุปตาร์ตัวแม่ สำหรับสาว “อั้ม – พัชราภา ไชยเชื้อ” ที่ ออร่าเปล่งประกายราวกับรวมดาวทั้งจักรวาลเอาไว้ที่เดียว โดยมาร่วมเฉิดฉายโชว์ความงดงามของเครื่องประดับในงานใหญ่สุดอลังการส่งท้ายปี “BEAUTY GEMS X ZONTA THAILAND THE DISCOVERY OF BEAUTY GEMS UNIVERSE” โดยผู้รังสรรค์เครื่องประดับและอัญมณีของไทย “บิวตี้ เจมส์” ร่วมด้วย “ซอนต้า ประเทศไทย” องค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณกุศล โดยมุ่งยกระดับสถานภาพของสตรี จัดงานขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความงามของอัญมณี ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์เครื่องประดับและอัญมณีสุดล้ำค่าจากฝีมือ คนไทย พร้อมเดินทางสู่จักรวาลไปด้วยกันในธีม THE DISCOVERY OF BEAUTY GEMS UNIVERSE ที่สะท้อนถึงดาวทุกดวงล้วนส่องประกายให้จักรวาลนี้งดงามสะกดทุกสายตาเมื่อ “อั้ม พัชราภา” ปรากฏตัวด้วยชุดสีดำชวนให้ร่วมค้นหาไปในอวกาศอันมีจักรวาลกว้างใหญ่ เฉิดฉายดังนางพญาผู้คุมจักรวาลซึ่งชุดโทนสีดำที่สาวอั้มสวมใส่และความเปล่งประกายของซุปตาร์ตัวแม่ยิ่งเสริมความงดงามของเครื่องประดับชุดไฮไลท์ “GALACTIGA” สร้อยคอพลอยไพลินประดับเพชรกาแลคติก้า มูลค่า 177 ล้านบาท ได้เป็นอย่างดี โดยความงามของอัญมณีระยับ ระยิบ สะดุดตาชุดนี้ เป็นตัวแทนของระบบห้วงอวกาศ ที่ประกอบด้วยเหล่าดาวเคราะห์น้อยใหญ่ และรายล้อมด้วยกลุ่มของดาวฤกษ์ที่เปล่งแสงระยิบ ระยับนับหลายล้านดวง ไพลินหลากหลายเม็ดไล่ระดับความน้อยใหญ่เป็นตัวแทนของเหล่าดาวเคราะห์ ห้อมล้อมด้วยเพชรหลากหลายเม็ดเป็นตัวแทนของกลุ่มดาวฤกษ์ ที่คอยเปล่งแสงเพิ่มความงดงามให้กับกลุ่มดาวเคราะห์ จึงนับเป็นความลงตัวที่สร้างสีสันและเสน่ห์ที่น่าค้นหาของ ห้วงอวกาศแห่งระบบจักรวาลอั้มได้บอกถึงการร่วมงานในครั้งนี้ว่า “ดีใจที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ เพราะงานที่บิวตี้เจมส์ และ ซอนต้าฯ ช่วยสร้างความสุขให้กับตนเองได้เป็นอย่างมาก เพราะส่วนตัวก็เป็นคนชื่นชอบเครื่องประดับอยู่แล้ว และพิเศษมากๆ เพราะงานครั้งนี้ได้มีกิจกรรมประมูลเครื่องประดับเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และสำหรับเครื่องประดับที่สวมใส่ยอมรับว่าหลงใหลมาก สร้อยคอนี้มีการออกแบบที่น่าค้นหา อีกทั้งความหมายของสร้อยยังน่าสนใจ อัญมณีทุกชิ้นที่นำเข้ามาประกอบนั้นมีความหมายของแต่ละชิ้น ลงตัวและสวยงามมากๆ”บิวตี้ เจมส์ได้ออกแบบเครื่องประดับด้วยการหยิบยกความงดงามของจิวเวลรี่ ตั้งใจนำมารังสรรค์ให้เป็น ดั่งยูนิเวิร์สของความสุข โดยภายในงาน “BEAUTY GEMS X ZONTA THAILAND THE DISCOVERY OF BEAUTY GEMS UNIVERSE” ไม่เพียงพบกับความงามของอัญมณีที่เปล่งประกายทั่วทั้งจักรวาลแล้ว บิวตี้ เจมส์ ยังได้มีการประมูลเครื่องประดับและกระเป๋าจูดิธ ลีเบอร์ จำนวน 23 ชิ้น เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับทางซอนต้าฯ เพื่อนำไปใช้ในสาธารณกุศลอีกด้วย