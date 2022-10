ME เติมพลังทุกความสำเร็จ นุ้ย สุวิมล ลุยทำต่อ ส่งเสริมคนดี

เป็นกระแสแรง แห่แชร์แห่ไลก์ ถูกพูดถึงมากๆ ต่อเนื่องมานานหลายวัน กับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของมี เอนเนจี้ดริงก์ เครื่องดื่มเพิ่มพลังจากไทย ที่ดังไกลขายดีระดับโลกโดยคลิปที่เป็นไวรัลไปแล้ว ก็คือคลิป ที่ปล่อยทางยูทูบ Youtube ที่ชื่อว่า Me Energy Drink เติมพลังทุกความสำเร็จ EP.1The man มหาสารคามโปรเจกต์ ME เติมพลังทุกความสำเร็จ ได้เริ่มทำไปแล้วโดยผู้บริหารจาก มาร์เชลล่า marcella และเครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ ที่มุ่งใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยกัน หวังให้กำลังใจช่วยเหลือคนดีในสังคม ให้ได้มีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่จะมีโปรเจกต์ ME เติมพลังทุกความสำเร็จ คุณนุ้ย สุวิมล ก็ได้ช่วยเหลือสังคมมาแล้วในหลายๆ อย่าง เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในท้องที่ห่างไกล สนับสนุนส่งเสริมให้ทุนเด็กๆ กับการกีฬาฟุตบอล ไปแล้วในหลายครั้งที่ผ่านมา ME energy drink และ Marcella ยังได้เป็นผู้สนับสนุน มอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ในโครงการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเปิดโลกกว้างสู่สากล Go to Japanเครื่องดื่มไทยแท้คุณภาพระดับโลก ME Energy Drink (มี เอนเนจี้ดริงก์) พลังที่เราเลือกได้ ที่ขายดีดังไกลในหลายประเทศแล้วทั้งไทย จีน ลาว กัมพูชาติดตามเครื่องดื่ม ME มี เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ และอีกหลายสินค้าคุณภาพได้แล้วทุกโซเซียลเว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.com/เพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drink?_t=8VEPQUErJwo&_r=1