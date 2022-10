ทัวร์เวียดนามป่วนไม่หยุด ฟาดแรง “อิงฟ้า” ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ควรเข้า TOP5 มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ

นอกจากทัวร์เวียดนามจะพากันอันฟอลโลว์อินสตาแกรมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นล้าน เหตุไม่พอใจที่นางงามเวียดนามตุ๊บแรง ได้เข้ารอบแค่ 20 คนในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ 2022 เมื่อคืนที่ผ่านมา ล่าสุดทัวร์เวียดนามยังไม่จบ ไปแขวะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ทำนองว่าพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง ไม่สมควรเข้าถึง TOP5 แต่กลับไปได้ไกลถึงตำแหน่องรองอันดับ1ล่าสุด อิงฟ้า โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพที่มีข้อความภาษาอังกฤษว่า“NEVER MAKE FUN OF SOMEONE WHO SPEAKS BROKEN ENGLISH. IT MEANS THEY KNOW ANOTHER LANGUAGE.” (อย่าล้อเลียนคนที่พูดภาษาอังกฤษผิด เพราะมันหมายความว่า พวกเขารู้ภาษาอื่น)“I'M JUST SOMEONE WHO'S NOT GOOD AT ENGLISH. BUT I PRACTICED MY DREAMS AND TRIED AND WASN'T AFRAID TO SPEAK. AND I NEVER THOUGHT THAT WE HAD TO STOP IMPROVING OURSELVES OR BEING INSECURE. COMMUNICATION MISTAKES TAUGHT ME TO LEARN AND BECOME BETTER. LANGUAGE IS NOT A SHAME. AND I'M VERY PROUD OF MYSELF.” (ฉันเป็นแค่คนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่ฉันฝึกฝนและพยายามเพื่อความฝันโดยไม่กลัวที่จะพูด และฉันไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาตนเอง ข้อผิดพลาดในการสื่อสารสอนให้ฉันเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้น ภาษาไม่ใช่เรื่องน่าอาย และฉันภูมิใจในตัวเองมาก)