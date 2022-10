"สาวถือกระเป๋า" ดาหน้าสับแหลก "เมแกน มาร์เคิล" หลังพูดดูถูกอาชีพเก่า "สวยแต่โง่"

โดย "เมแกน" ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ เล่าถึงประสบการณ์การทำหน้าที่ "สาวถือกระเป๋า" ที่บรรจุคำตอบ ในรายการเกมโชว์ Deal or No Deal ซึ่งเป็นงานแรกๆ ในวงการบันเทิงของเธอว่าไม่ใช่สิ่งที่เธอภาคภูมิใจเลย"ฉันเรียนความสัมพันธ์นานาชาติที่มหาวิทยาลัย (นอร์ธเวสเทิร์น) มา ฉันเคยอยู่ในรายการ Deal or No Deal และเคยฝึกงานที่สถาบทูตสหรัฐฯ ในบูเอโนสไอเรส ที่อาร์เจนติน่า ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับความรู้ในสมองที่ฉันมี" เมแกน มาร์เคิล เล่าผ่านพ็อตแคสต์ของเธอ"แต่ที่นั่น (รายการ Deal or No Deal) ฉันถูกลดค่าให้รับบทเป็นสาวสวยแต่โง่ (Bimbo)" เมแกน พูด "ที่นั่นฉันถูกตีค่าไปอีกทางโดยสิ้นเชิง คุณลองจินตนาการถึงภาพในรายการดู สาวๆ ยืนกันเป็นแถว มันกลายเป็นเรื่องของความสวยเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสมองเลย""สุดท้ายฉันก็เลยลาออก ฉันรู้สึกขอบคุณงานนั้นนะ แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกดี ไม่ได้ทำให้รู้สึกฉลาดเลย จริงๆ แล้วบนนั้นมีผู้หญิงฉลาดๆ ยืนอยู่กับฉันมากมายบนเวที แต่มันไม่ได้โฟกัสไปตรงนั้นเลย"แน่นอนว่าสาวๆ หลายคนที่เคยทำหน้าที่เดียวกับ เมแกน ได้ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ ทั้งอดีตสาวถือกระเป๋า Deal or No Deal บอกว่า "ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย ฉันไม่เคยรู้สึกแบบนั้นส่วนก็บอกว่าเธอได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจาก เมแกน โดยสิ้นเชิง "เราไม่ได้ถูกปฏิบัติเหมือนสาวสวยแต่โง่ เราได้โอกาสจากโชว์นั้น มันคือบันไดที่ทำให้ก้าวไปได้อีกขั้น""ฉันอายุ 25 ปีตอนนั้น และจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ด้วยรายการนี้ ได้มีโอกาสไปอยู่ตรงหน้าคน 13 ล้านคนที่ดูรายการอยู่ ทำให้ฉันได้ออกรายการ Celebrity Apprentice และ Celebrity Apprentice All Stars ได้ก่อตั้งโครงการเฝ้าระวังมะเร็ง ได้เป็นพิธีกรรายการ Extra,​ ได้มีชื่อติดอันดับหนึ่งใน 100 คนสวยของ People จนได้เป็นพิธีกร มิสยูนิเวิร์สปี 2009 ก็ไม่แย่นะสำหรับการเป็นดาวยั่ว"นอกจากนี้ก็ยังมีก็ยืนยันอีกคนว่าเธอไม่เคยถูกมองเป็นดาวยั่ว "แหงล่ะ คุณรู้อยู่แล้วว่าต้องทำหน้าที่อะไรตอนเซ็นสัญญามาเป็นสาวถือกระเป๋า ฉันได้โอกาสต่างๆ ในวงการก็เพราะหน้าตา แต่เพราะสมอง, นิสัย และวินัยการทำงาน ที่ทำให้ฉันได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง""สุดท้ายแล้วมันแล้วแต่ตัวเราเอง ว่าจะใช้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่ออะไร ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ หรือเพื่อเรียกร้องความสนใจ..."ยังมีสื่ออย่าง Outkick ที่ออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์แบบตลกถึงความคิดของ "เมแกน" ในการสัมภาษณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าตอนนั้นเธอยังเด็ก เธอทำงานในวงการโทรทัศน์ เธอกำลังหางานทำ และเธอพยายามหาเงิน ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้สมองของเธอเลย"เธอยืนอยู่ตรงนั้นในชุดค็อกเทล บางครั้งเธอยืนอยู่ที่นั่นในชุดเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ที่บาร์ในนิวยอร์กซิตี้ บางครั้งเธอสวมชุดแซนตี้""กับคำพูดที่ว่า 'ฉันไม่ชอบความรู้สึกถูกบังคับให้ต้องดูมีสาระเล็กน้อย' ตรงนี้ยิ่งน่าขบขัน เพราะหากเธอคิดอย่างนั้นจริงๆ เธอก็ไม่ควรจะเซ็นสัญญารับงานทั้งที่รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร แต่เธอก็ทำ ไม่เพียงเท่านั้นเธอยังไปรับงานในซีรีว์ CSI: NY ซึ่งลงเอยด้วยการเล่นเป็นสาวใช้สวมชุดชั้นในอีกต่างหาก"