“แมทธิว ดีน” โชว์โมเมนต์สุดหวิวบอกรัก “ลีเดีย” 17 ปีไม่มีเบื่อ อยากจะกอดทุกวัน

เรียกว่าเป็นคู่รักคนบันเทิงสุดฮอตอีกคู่แห่งวงการ แม้จะมีลูกสองคนแล้ว และใกล้จะเป็นว่าที่คุณพ่อ คุณแม่ลูกสามแล้ว แต่ความรักความหวานที่มีให้กันไม่มีแผ่วเลย สำหรับและล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับภรรยาคนสวยซึ่งท้องแก่ใกล้คลอดในโมเมนต์สุดวาบหวิว พร้อมแคปชั่นบ่งบอกว่ารักมั่นคงไม่มีเบื่อ แม้จะรักกันมายาวนานจนเวลาล่วงเลยมาถึง 17 ปีแล้วก็ตาม ด้วยแคปชั่นว่าหลังจากก่อนหน้านั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัว เผยความรู้สึกที่มีต่อสามีในช่วงเวลา 17 ปีให้หลัง ไม่ได้รักเหมือนเดิม แต่รักมากขึ้นในวันครบรอบ 17 ปีว่า“’17 years laterI don’t love you like I used toI don’t love you just the sameNo I couldn’t pretendBe a liar if I said we haven’t changedI love you so much more with everydayBetter than before & that’ll never changeCuz you and I’ve been through so much togetherAnd we get closer, the closer we get to foreverCuz ever since we said I doCuz after all the years with youEveryday brings something newI don’t love you like I used toI love you so much more with everyday(ฉันไม่ได้รักคุณเหมือนอย่างที่เคยรักมาก่อน ฉันไม่ได้รักคุณเหมือนเดิมแล้ว ไม่เลย ฉันไม่ได้เสแสร้ง คงจะเป็นการโกหกถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป ฉันรักคุณมากเหลือเกินในทุกวันกว่าเดิมและไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และยิ่งใกล้ยิ่งใกล้ตลอดไป เพราะตั้งแต่เราบอกว่าฉันจะทำเพราะหลังจากผ่านไปหลายปีกับคุณ ทุกวันนำมาซึ่งสิ่งใหม่ ไม่ได้รักเธอเหมือนเดิม ฉันรักคุณมากขึ้นทุกวัน)”