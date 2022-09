“มิสแกรนด์มอริเชียส2022” ทุ่มเม็ดเงินก้อนโต! เตรียมความพร้อมในไทยสู้ศึก มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ล่าสุดผู้ถือลิขสิทธิ์และL มิสแกรนด์มอริเชียส 2022 ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และเธอได้เปิดใจถึงการประกวดว่า เธอได้ติดตามการประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนลมาหลายปี จนตัดสินใจไปร่วมคัดเลือกและได้เป็นตัวแทนประเทศมอริเชียสมาเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ และ ND ก็ได้ตัดสินใจที่มาเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทย เธอยังบอกอีกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนางงามสวยบุคลิกภาพดีมาก อยากจะมาเรียนหรือทำอะไรหลายๆอย่างให้ตัวเองดีขึ้น เธอได้รับการต้อนรับ และดูแลเป็นอย่างดีจากพาร์ตเนอร์ชาวไทยเพื่อนสนิทของ ND ของเธอนั่นเองจากนั้น ND ก็ได้เริ่มจัดการให้เธอได้ไปลงเรียนการปรับบุคลิกภาพ การเดิน การยืน การเป็นนางงาม มิสแกรนด์ กับสถาบัน Sharp Sharp Studio By จริตครูตุ้ย นำโดยและซึ่งหนักหน่วงมาก จนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้น ND ยังทำตามบริบทของเวทีมิสแกรนด์ นั่นคือ บิวตี้ บอดี้ และ สมอง จึงได้เข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมศัลยแพทย์ ในการปรับและเสริมสร้างความมั่นใจ อีกทั้งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสกินผิวพรรณในการปรับสภาพผิวพรรณทั้งร่างกายให้เรียบเนียนอีกด้วยส่วนทางด้าน ND Mr.ABBAS ผู้ถือลิขสิทธิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมทำนางงามมาก การผลิตนางงามหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาได้พาร์ตเนอร์ในประเทศไทยที่ดีคือคุณสาธุ คุ้มครองคลัง แนะนำหลายๆ อย่างให้ Mr.ABBAS นั้นถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์มอริเชียสมากว่า 3 ปี และในปีนี้เขาได้ตัดสินใจทุ่มสุดตัวในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้นางงามประเทศของเขาสมบูรณ์และพร้อมในการแข่งขันมากที่สุด แม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็สนุกและสู้ต่อ โชคดีที่ได้พบกับทีมงานที่ดี เพื่อนที่ดีในประเทศไทย ทำให้การทำนางงามของเขาเป็นไปในทิศทางที่ดีและตรงกับที่เขาวางไว้อีกทั้ง Mr.ABBAS ยังชื่นชมไปถึงทีมทำชุดให้กับนางงามของเขา นั่นคือจากห้องเสื้อ HongSawadee เชียงใหม่ ที่ทำได้ทุกอย่างตรงตามความต้องการตรงความคิดของเขาทั้งหมด จึงอยากให้ติดตามชุดประจำชาติประเทศมอริเชียสในปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนแค่ค่าขนส่งไปอินโดนีเซียก็หลักแสนบาทแล้วเรียกว่าการทำงานที่ประเทศไทยในครั้งนี้ Mr.ABBAS มีความสุขที่สุด พร้อมกล่าวทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณคุณสาธุมากๆ ที่ทำงานทุกอย่างได้ดียอดเยี่ยม แว่วๆ ว่าการมาครั้งนี้ใช้เงินในการลงทุนในการเดินทางมากินอยู่และปรับตัวเตรียมความพร้อมในประเทศไทย ใช้เงินไป 7 หลักกลางๆ แต่ Mr.ABBAS บอกมันแลกมาด้วยความสุขและความรัก มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อย่างแท้จริง นอกเหนือไปกว่านั้นยังมีเป็นต้นแบบของการทำนางงาม โดยจะทำนางงามของตนที่ประเทศมอริเชียส ให้ประสบความสำเร็จเหมือนณวัฒน์ทางด้านนักวิชาการสาขาการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่ทำงานด้านการประกวดระหว่างประเทศมองเห็นว่า ธุรกิจนางงามนั้นสามารถต่อยอดได้จนเกิด Solf Power (พลังละมุน) ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโลกในด้านธุรกิจนางงาม จากความคิดสร้างสรรค์ถูกการยอมรับจากกลุ่มผู้ผลิตนางงามทั่วโลก ดังเช่นมีนางงามและถูกถือลิขสิทธิ์เข้ามาเตรียมความพร้อมในประเทศไทยด้วยระยะเวลากว่า 2 เดือน เราปฏิเสธไม่ว่ากลุ่มธุรกิจนี้เป็นกลุ่ม Luxurious มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง และต้องการมาในพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตนางงามได้ครบถ้วน ประเทศไทยจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญจากทั่วโลกอะไรคือสิ่งที่สำคัญ ถ้าเรามองทางด้านภาคส่วนของการท่องเที่ยวแล้วนั้น นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทุกภาคส่วนก็จะเกิดรายได้ตามๆ กันไป อาทิเช่น บริษัททัวร์ สายการบิน โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ร้านค้า การบริการการชนส่งต่างๆ เกษตรกร แหล่งช้อปปิ้งต่างๆ สินค้า OTOP ชุมชน เป็นต้นเช่นเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจนางงามจากต่างประเทศที่สินใจมาเตรียมพร้อมที่ประเทศไทย กว่าจะเป็นนางงามหนึ่งคนที่สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการท่องเที่ยว การบริการต่างๆ เสื้อผ้าการตัดเย็บ (ดีไซเนอร์ไทย) วัตถุดิบในการผลิต การปรับบุคลิกภาพที่ครบวงจร ทีมงานถ่ายทำวิดีโอต่างๆ ช่างแต่งหน้าทำผม รวมถึงสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือทีมแพทย์ทางด้านศัลยกรรมและความงาม ที่ต่างชาติให้การยอมรับเป็นอย่างมากจนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยจะว่าไปเกือบ 8 หลักก็ว่าได้ เงินรายได้เข้าประเทศไทยกระจายไปในทุกภาคส่วน ฝีมืองานสร้างสรรค์ของคนไทยถูกโปรโมตนำเสนอออกไปทั่วโลก ส่วนตัวอยากจะผลักดันให้ธุรกิจนางงามเติบโตและได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังสุดท้ายนี้ Mr.Abbas และ Miss YUVNA มิสแกรนด์มอริเชียส 2022 ขอฝากแฟนๆ นางงามพี่น้องชาวไทย ช่วยเป็นกำลังใจในการคว้ามงฯ Miss Grand International กลับไปประเทศของเธอด้วย เธอสัญญาว่าจะกลับมาไทยอีกช่องทางการติดตามInstagram : YUVRNTInstagram : Miss_Grand_ MauritiusFacebook : Yuvna GookoolFacebook : Ahmad Abbas Mamode