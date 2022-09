The 1 ชวนสมาชิก “แลกบน The 1 App คุ้มกว่า” อัดฉีดดีลฉลองมหกรรมช้อป-กิน ฟินทุกหมวดหมู่ตลอด 4 เดือนสุดท้ายของปี ประเดิมด้วย Double Digits

The 1 (เดอะ วัน) ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล จัดแคมเปญใหญ่ต่อเนื่องส่งท้ายปี ฉลองมหกรรมโปรช้อป-กินปังตลอด 4 เดือนสุดท้ายของปี จัดดีลเด็ดให้สมาชิก The 1 ทุกคน “แลกบน The 1 App คุ้มกว่า” พร้อมส่งกองทัพ Cash Coupon และดีลส่วนลดที่คุ้มสุดในรอบปี ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น ดีลกิน ดื่ม ช้อปหรือไลฟ์สไตล์ ผนึกกําลังร่วมกับแบรนด์ดังชั้นนําในเครือเซ็นทรัล และพาร์ทเนอร์กว่า 100 รายอาทิ Central Department Store, Robinson, Tops, Mister Donut, Chabuton, TP TEA, Major Cineplex, SALA Hospitality, Centara Grand และอีกมากมาย เริ่มจากแคมเปญ Double Digits อย่างยิ่งใหญ่ตลอดจนถึงสิ้นปี! พร้อมชวนสมาชิกยิ่งแลกยิ่งคุ้มบน The 1 App เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี 2565! คลิกแลกเลย https://offers.onelink.me/H3Sq/42dszvmhแคมเปญ Double Digits ในช่วง 4 เดือนสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น 9.9, 10.10, 11.11, และ 12.12 นั้น ถือเป็นช่วงพีคของการจับจ่ายสำหรับเหล่านักช้อปทุกไลฟ์สไตล์ โดย The 1 ได้รวบรวมดีลเด็ดๆ กว่า 100 ดีลในช่วงแคมเปญ Double Digits ของแต่ละเดือน และด้วยกระแสตอบรับอย่างดีจากสมาชิก The 1 ที่การันตีด้วยตัวเลขอัตราการเข้าใช้ The 1 App ที่พุ่งสูงขึ้นถึง 40% โดยเฉลี่ยในช่วง Double Digits อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงปลายปีนี้ The 1 จึงเร่งเครื่องในการนำเสนอดีลที่หลากหลายและครอบคลุมทุกหมวดหมู่มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในการช้อปของสมาชิก The 1 ได้อย่างทันยุคสมัยประเดิมกันที่ 9.9 เร่งเครื่องเทศกาลช้อปสุดคุ้มแห่งปี แจกหนักจัดเต็มตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ สมาชิก The 1 พบกับดีลเด็ดโปรปัง แลกเริ่มต้นเพียง 99 คะแนน ที่ The 1 App เท่านั้น อาทิ The 1 Cash Coupon แลก 99 คะแนน รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 500 บาทใช้ได้ทั้งเครือเซ็นทรัล กดแลกตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 6 โมงเย็นเท่านั้น, Central Department Store แลก 999 คะแนน รับส่วนลด 200 บาทไม่มีขั้นต่ำ ที่ เซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 กันยายน 2565, TP TEA แลก 99 คะแนน ซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ไซส์ M 1 แก้ว เพียง 39 บาท (ปกติ 115 บาท) ที่ TP TEA by Chun Shui Tang ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 กันยายน 2565, Major Cineplex แลก 99 คะแนน ซื้อ Popcorn ขนาด 85 oz เพียง 30 บาท (ปกติ 180 บาท) ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2565 สำหรับสมาชิก The 1 Exclusive พบดีลพิเศษคุ้มยิ่งกว่า! SALA Hospitality แลก 9 คะแนน รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักทุกประเภท ที่ศาลาสมุย เชิงมนบีช รีสอร์ท สามารถสำรองห้องพักพร้อมกรอกรหัสโปรโมชั่นที่ www.salahospitality.com/samui/ ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กันยายน 2565