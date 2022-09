กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ ร่วมจัดงาน Bangkok RHVAC 2022 ชมช้อป สินค้าและบริการได้ครบ ภายใต้แนวคิด One Stop Solutions

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นและกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรม ร่วมจัดงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2022 ภายใต้แนวคิด One Stop Solutions ยกทัพนวัตกรรมใหม่แห่งยุค จัดแสดงสินค้าและบริการหลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนำทั้งไทยและต่าง ประเทศ ผู้ร่วมชมงานชาวไทยและเทศ สามารถชมและช้อปได้ครบ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2565ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เปิดเผยว่า “ในการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 หรือ Bangkok RHVAC 2022 เป็นการจับมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นและกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด One Stop Solutions โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานฯ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนช่องทางขยายตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ผลิตในประเทศไทย ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ผู้เข้าร่วมชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อก่อให้เกิดศูนย์รวม Supply Chain หรือ เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับคู่ค้าในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรม สามารถสร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ คืออันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยเป็นรองแค่ประเทศจีน โดยในปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกรวม 203,075 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 มูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทยเติบโต 13% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มที่จะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น Bangkok RHVAC จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2540 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 โดยความโดดเด่นของงาน คือ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น One Stop Solutions สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มารวมกันครบ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพราะประเทศไทยคือศูนย์รวม Supply Chain ที่มีความแข็งแกร่งและครบถ้วนมากที่สุด ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน ทั้งประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถเดินงาน Bangkok RHVAC 2022 และสามารถเลือกซื้อสินค้าบริการต่างๆ ได้ครบ ตามแนวคิด One Stop Solutionsภายในงาน ผู้เข้าชมจะพบกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จะได้สัมผัสกับทัพสินค้าจำนวนมหาศาล จากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ โดยสามารถชมและช้อปได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็น ทั้งชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปมากมาย อีกทั้ง ได้ชมการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมที่หลากหลายและทันสมัย รวมไปถึงงานสัมมนาทางวิชาการ ที่จะเพิ่มความรู้และศักยภาพให้กับบุคลากรในวงการเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นได้อย่างจุใจ เรียกได้ว่า One Stop Solutions ครบถ้วนเบ็ดเสร็จได้ภายในงานเดียว อีกทั้ง ยังได้ชมงาน Bangkok E&E 2022 ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย สำหรับ ผู้สนใจเข้าชมงาน Bangkok RHVAC 2022 สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ https://pre.eventthai.com/publics/create/visitor/rhe22/step1 และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok-rhvac.com และ www.bangkok-electricfair.com หรือ Facebook เพจ Bangkok RHVAC และ LINE OA : @rhvac นางสุภาณี กล่าวสรุปในที่สุด