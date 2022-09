“นานา” เผยความรู้สึกในฐานะพี่ เสียดายรัก “โต้ง ทูพี - ปราง” ไม่ต่างจากทุกคน ขอไม่ตอบใครเฮิร์ตกว่า

ทำเอาแฟนๆ ดีใจไม่น้อยที่ได้เห็นเพื่อนๆ แก๊งนางฟ้ากลับมารวมตัวกันอีกครั้ง แถมรูปร่างแต่ละคนก็ยังสวยแซ่บไม่เปลี่ยนไปเลย ซึ่งพี่ใหญ่ของแก๊งอย่างสาวก็เผยว่าหลังๆ ได้เจอกันบ่อยขึ้น แต่สถานที่ต้องมีของเล่นให้เด็กเล่นได้ หรือเป็นสวนสาธารณะซะเป็นส่วนใหญ่“เพื่อนๆ ก็คืนกำไรให้คุณผู้ชมเยอะ ไปดูกันได้ ต่างๆ นานาในยูทิวบ์ของนานา จริงๆ แล้วก็มันเหมือนเป็นเพื่อนที่ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะ เวลาที่นัดเจอกันทีเหมือนต่อกันติด เหมือนเจอเพื่อนมัธยม ก็สนุกสนานค่ะ ช่วงหลังเจอกันบ่อย มันเป็นจังหวะโอกาสที่ได้นัดเจอกันพอดี แล้วทุกคนก็มารวมตัวกัน งานแรกก็เป็นงานของเจนสุดา ปานโต จะปล่อยเสื้อผ้าคอลเลกชั่นใหม่เรียกว่าก็ต้องดูแลตัวเอง คือที่ดูแลไม่ได้อยากจะเด็กหรืออะไร เพราะลูกก็วิ่งเร็ว แม่ๆ ต้องมีพลังเยอะๆ เพื่อวิ่งจับลูกๆ หลานๆ ถ้าสต๊าฟความเด็กไว้ได้อยากสิคะ (หัวเราะ) นานาว่าก็ทุกคนแหละ พยายามที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะดูแล้วเราแฮปปี้กับตัวเราเอง เพื่อนๆ ทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนนานา”บอกทั้งสถานที่นัดเจอและการพูดคุยก็เปลี่ยนไป“ต้องมีที่วิ่งเล่น มีสนามหญ้า มีสนามเด็กเล่น มีช่องฟรีซแช่อาหารเด็กหรือเปล่าอะไรแบบนี้ (หัวเราะ) เริ่มมีตัวเลือกเยอะขึ้น เดี๋ยวนี้เจอกันบ่อยขึ้น ล่าสุดก็เพิ่งไปราชบุรีกันมา ก็เป็นพรีเบิร์ธเดย์คุณเจนี่ (เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร)(หัวเราะ)เวลาคุยกันเอาจริงๆ มันเปลี่ยนไปนะ คุยกันแบบ แกๆ ลูกแกถ้าไม่เรอทำยังไง ต้องจับเรอยังไง เคยได้ยินอยู่อะไรแบบนี้ หรือเราลูกโตแล้วรู้สึกว่าโรงเรียนสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่นานาจะโตกว่ารุ่นเขาหน่อย ก็จะเป็นแบบว่าฟังเขาแล้วเอาประสบปัญหาของตัวเองบอกเพื่อนๆ บ้าง”บอกให้เกียรติทั้ง “โต้ง ทูพี” และ “ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” เชื่อเสียใจกันทั้งคู่“เราก็ไม่ได้มีอะไร เพราะจริงๆ แล้วรักน้องทั้งสองคน ไม่ใช่แค่น้องชาย จริงๆ ปรางก็คือน้องสาวนานาอยู่แล้ว คือเราเห็นเด็กสองคนนี้มาตั้งแต่เด็กๆ เราก็รู้สึกว่าเป็นน้องแต่สุดท้ายจริงๆ แล้วเราต้องให้เกียรติทั้งสองคนแต่สุดท้ายเราต้องรู้จักการให้เกียรติการตัดสินใจของน้องทั้งสองคน ซึ่งนานาคิดว่าในท้ายที่สุดอะไรที่เขาแฮปปี้นั่นก็คือคำตอบ เอาจริงๆ นานาก็รู้สึกเสียดายอยู่แล้ว แต่สุดท้ายเราก็เป็นพี่เขาที่เราคอยให้กำลังใจ ผลการตัดสินใจของเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องเคารพ”บอกรอสรุปว่าร้านตัดผมจะได้อยู่ที่เดิม หรือต้องย้ายหาที่ใหม่“จบแล้วๆ ที่โพสต์ไปแค่อยากจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับที่เดิม เผื่อมีที่ไหนสนใจอยากให้เราไปก็ยินดี ระหว่างนั้นก็ได้พูดคุยกับผู้เช่าเดิม ตอนนี้อยู่ในการเจรจาว่าจะอยู่ที่เดิมหรือไปที่อื่นค่ะ แต่น่าจะที่เดิม ต้องดูเรื่องราคา อื่นๆ ด้วย เราแฮปปี้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆ เราคิดว่าคงอยู่ในบริเวณนั้นแหละ หรือคุยกับที่เก่าว่ามีที่ไหนที่เราสามารถย้ายไปได้บ้าง ปีนี้ Never say cutz กำลังขยับขยายเพิ่ม ปีนี้มี 23 สาขาค่ะ จริงๆ มันอยู่ที่ความพร้อมของช่าง การจะเปิดร้านมันไม่ยากนะคะ แต่การหาช่างตัดผมที่มีคุณภาพ ไม่ได้หาง่ายๆ Never say cutz ก็เลยเปิดเป็นอะคาเดมี่ ใครอยากเป็นช่างก็มาสมัครได้นะคะ”