แคนนอนผนึกกำลัง 4 ครีเอเตอร์ตัวท็อปเมืองไทยนำเสนอไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างผ่าน CANON EOS R5 C ชูศักยภาพสุดยอดกล้องไฮบริดที่สุดแห่งวงการผสานสองพลัง ถ่ายภาพมือโปร ตัวจริงเรื่องซีเนมา

“แคนนอน” จับมือ 4 ครีเอเตอร์ตัวท็อปของวงการขวัญใจคนรุ่นใหม่อย่าง YUPP!, underDOC Film, รักสุขเย็น Studios และ RUBSARB Production สร้างสรรค์โปรเจ็กต์ระดับคุณภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราว แนวคิด และแรงบันดาลใจของไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง รวมถึงเผยเบื้องหลังการถ่ายทำ ประสบการณ์หลังการใช้งานจริง และฟีเจอร์สุดโปรดในกล้องสุดยอดกล้องไฮบริดเซนเซอร์ฟูลเฟรมรุ่นใหม่ที่โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ ผสานสองพลัง ถ่ายภาพมือโปร ตัวจริงเรื่องซีเนมา ซึ่งช่วยเพิ่มเต็มการสร้างสรรค์คอนเทนต์และก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกขั้นสู่งานระดับมืออาชีพที่สมบูรณ์แบบคือกล้องไฮบริดเซนเซอร์ฟูลเฟรมคุณภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุดจากแคนนอน ที่ผสานสองพลังสุดแกร่งระหว่าง EOS R system และ Cinema EOS System รวมไว้ในหนึ่งเดียว เก่งทั้งงานภาพนิ่งระดับโปรและวิดีโอแบบซีเนมา ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพและช่างวิดีโอระดับสูง เน้นประสิทธิภาพกล้องที่พร้อมรับทุกสถานการณ์ ไปได้ทุกที่ ตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการยกระดับคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งงานสารคดีและภาพยนตร์ที่ฟังก์ชันจัดเต็มแบบมืออาชีพในขนาดเท่ากล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรมทั่วไป4 สุดยอดครีเอเตอร์สัมผัสประสบการณ์ CANON EOS R5 Cค่ายเพลงสุดจี๊ดแหล่งรวมพลังของคนรุ่นใหม่อย่าง YUPP! ร่วมถ่ายทำ Vlog สุดซ่านำเสนอบันทึกการเดินทางไปแอลเอของแรปเปอร์สาวสุดปังแห่งค่าย YUPP! ถ่ายทำและกำกับโดย “ต้าร์ ARTISTRYX” ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ และ “แมงโต” เอ็มวีไดเรกเตอร์ เล่าถึงแนวคิดและเบื้องหลังการผลิตวิดีโอคอนเทนต์ชุดนี้ว่า “เป็นทริปตะลุยแอลเอสุดปัง ตามติดชีวิตมิลลิในมุมมองที่แตกต่าง ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ในต่างแดนให้ออกมาดูอินเตอร์ เฟียสทุกลุค สะกดทุกสายตา”ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ และ “แมงโต” เอ็มวีไดเรกเตอร์ แห่ง YUPP! ยังเผยถึงฟีเจอร์เด็ดใน EOS R5 C ว่า “ด้วยความที่อยากเก็บทุกโมเมนต์สำคัญทั้งแบบวิดีโอและโฟโต้ Canon EOS R5 C ช่วยให้สวิตช์การถ่ายวิดีโอกับภาพนิ่งได้รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เก็บภาพปังทุกท่วงท่าได้โดยไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญ บวกกับระบบออโต้โฟกัสที่ตรวจจับดวงตาและใบหน้าแม่นยำ ถ่ายทอดคาแรคเตอร์สุดปังของมิลลิได้ชัดเจนในทุกช็อต ที่สำคัญชื่นชอบความเบาของตัวกล้อง ช่วยให้พกพาได้อย่างคล่องตัวตลอดการเดินทาง ภายใต้การใช้งาน Direct Touch Control ที่แค่แตะก็ตั้งค่าการถ่ายได้รวดเร็ว ไม่เสียเวลา และพิเศษสุดสำหรับการถ่ายทำครั้งนี้ หนีไม่พ้น ช่องใส่การ์ด 2 สล็อต ตัดงานไวได้ทันทีหลังถ่ายด้วยไฟล์ Proxy ทำให้การตามติดชีวิตมิลลิครั้งนี้เพอร์เฟกต์ได้ในกล้องตัวเดียว”จาก underDOC Film คนทำหนังสารคดีรุ่นใหม่ที่กวาดรางวัลมากมาย พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาพเคลื่อนไหวที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางไปทำงานไกลถึงนิวยอร์กในวันธรรมดา ๆ ที่แสนพิเศษ ผ่านรูปแบบภาพยนตร์สารคดีการเดินทางอันน่าประทับใจในชื่อ “HAPPY STRANGER'S DAY” โดย ไก่-ณฐพล บุญประกอบ ได้เล่าถึงการผลิตสารคดีสั้นชุดนี้ว่า “คำอวยพรและเสียงเพลงวันเกิดจากคนแปลกหน้า นำมาสู่แรงบันดาลใจในการส่งต่อพลังความสุขในวันพิเศษที่จะประทับใจไม่รู้ลืม”แน่นอนว่าการผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบสารคดีย่อมต้องการฟีเจอร์กล้องระดับมืออาชีพที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ให้เป็นปรากฏภาพตามที่ต้องการ ซึ่งฟีเจอร์ไฮไลต์ใน EOS R5 C ตอบโจทย์งานครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม“สถานการณ์รอบข้างเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แต่ Canon EOS R5 C เป็นกล้องที่เข้าใจสายถ่ายสารคดีได้เป็นอย่างดี สามารถทัชสกรีนได้สะดวก คุมโทนและสไตล์ได้ตามต้องการด้วย Picture Style และด้วยบอดี้ของกล้องที่กะทัดรัด นอกจากทำให้พกพาไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวแล้ว ยังทำให้ผู้คนที่พบเจอ แสดงอารมณ์ได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น มีระบบ Direct Touch Control เดินทางคนเดียวก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายตลอดการเดินทาง และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเก็บภาพนอกสถานที่แบบนี้มีความสะดวก ราบรื่นต่อเนื่องไม่สะดุด คือ มีพอร์ต USB-C (PD) ที่สามารถยืดเวลาการใช้งานกล้องให้เราทำงานได้นานขึ้น แม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่มีภาวะแสงน้อย ก็ถ่ายภาพและวิดีโอคุณภาพได้โดยไม่มีปัญหา รวมถึงสามารถใช้เลนส์ EF ผ่าน Drop-in Mount Adapter ที่สามารถใส่ฟิลเตอร์ ND ได้ที่ท้ายเลนส์ ทำให้การทำงานคนเดียวสะดวกและรวดเร็วขึ้น” ไก่-ณฐพล กล่าวอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญของชีวิตที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้คือการแต่งงาน ดังนั้น “ปูน” และ “โอม” สองไดเรกเตอร์ที่เคยเป็นหนึ่งในทีมเบื้องหลังหนังร้อยล้านของค่าย GTH จึงต้องการเปลี่ยนงานพรีเซนต์งานแต่งธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นหนังสั้นสุดครีเอทีฟ เพื่อเก็บบันทึกโมเมนต์สำคัญของคู่บ่าวสาวให้ผู้ร่วมงานได้ประทับใจใน Short Movie for Wedding Ceremony หนังสั้นที่เป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความสุข ความทรงจำอันมีค่า ตลอดเส้นทางการเดินทางของทั้งคู่ไว้” ปูน และ โอม สองไดเรกเตอร์ แห่ง รักสุขเย็น Studios กล่าว“แม้โปรเจ็กต์นี้จะเป็นคลิปภาพยนตร์สั้น ๆ แต่ก็ต้องการคุณภาพขั้นสูงเพราะนี่คือภาพความทรงจำครั้งสำคัญที่จะประทับอยู่ในความทรงจำของคู่บ่าวสาวไปตราบนานเท่านาน ซึ่งทั้งสองได้มาเล่าถึงความประทับใจในฟีเจอร์เด็ดของ CANON EOS R5 C ว่า“ตอบโจทย์สายถ่ายแนวเวดดิ้ง เน้นภาพสวยสื่ออารมณ์คู่บ่าวสาวอย่างธรรมชาติ เก็บภาพได้สุดทุกโมเมนต์ โหมดวิดีโอคมชัดสูงสุดระดับ 8K ช่วยให้การครอป แพน หรือซูมได้แม้อยู่ในสถานการณ์ที่เข้าไปถึงและยังถ่ายสโลว์โมชัน 4K/120fps ต่อเนื่องไม่สะดุด นอกจากนี้ ระบบออโต้โฟกัสก็แม่นยำ ทำให้ถ่ายทอดห้วงอารมณ์ความสุขผ่านทั้งภาพนิ่งและวิดีโอได้ครบจบในกล้องตัวเดียว พร้อมพัดลมระบายอากาศในตัว”ช่องยูทูปที่นำเสนอคอนเทนต์สุดฮาจนมีผู้ติดตามมากกว่า 1.3 ล้านคน กับสองตำนานอย่าง “จอร์จ” และ “อิส-อิสระ” ที่มีเอกลักษณ์ที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้ ร่วมนำเสนอรายการอาหาร Ggcooking ที่ครั้งนี้อัปเกรดคุณภาพงานที่ไม่ได้แค่ “สนุกสนาน” แต่เข้าขั้นโปรดักชัน “งานละเอียด” โดย RUBSARB เล่าถึงคอนเซ็ปต์งานครั้งนี้ว่า “เป็นการทำอาหารที่เรียกความหิวและความสนุกผ่านเมนูเด็ด ระดับความน่าทานผ่านภาพคมชัดขั้นสุด”สองหนุ่มได้เล่าถึงฟีเจอร์โดนใจของ CANON EOS R5 C ที่ใช้อัปเกรดคุณภาพให้ผลงานดูดีขึ้นว่า “เป็นการเปิดมิติใหม่ในการทำอาหารผ่านการถ่ายวิดีโอคมชัด 8K ยกระดับการจับภาพอาหารทุกการเคลื่อนไหวด้วยระบบออโต้โฟกัสที่แม่นยำ ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Dual Sensing IS พร้อทปุ่มฟังก์ชันปรับแต่งเองได้มากถึง 13 ปุ่ม มีอินเทอร์เฟซ 2 ระบบในกล้องเดียว ไม่ว่าภาพนิ่งและวิดีโอก็ได้ภาพสวยธรรมชาติคุณภาพเยี่ยม”แฟนๆ ครีเอเตอร์ทั้ง 4 และผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกล้องคุณภาพระดับมืออาชีพจากแคนนอน สามารถติดตามดูผลงานในโปรเจ็กต์ครั้งสำคัญทั้งหมดนี้ได้ที่เพจเฟสบุ๊คอย่างเป็นทางการของแคนนอน คลิก Canon EOS R Thailand4 สุดยอดครีเอเตอร์กับสัมผัสแรกใน CANON EOS R5 C คลิก https://bit.ly/3e0DWov • รักสุขเย็น Studios กับผลงานภาพยนตร์สั้นคู่บ่าวสาวสุดครีเอทีฟ THE RING BOX Wedding คลิก https://bit.ly/3QqUsNa และเบื้องหลังของการถ่ายทำที่น่าประทับใจ คลิก https://bit.ly/3QnLrUW • RUBSARB Production กับการทำอาหารที่สนุกและคมชัดระดับ 8K คลิก https://bit.ly/3T35QjO และเบื้องหลังการถ่ายทำชวนหิวนี้ คลิก https://bit.ly/3wCPIMD • underDOC Film ติดตามผลงานและเบื้องหลัง ภายในเดือนกันยายน 2565• YUPP! ติดตามผลงานและเบื้องหลัง ภายในเดือนตุลาคม 2565ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://th.canon/th/consumer หรือสอบถามผ่าน Canon Call Center 0-2344-9988(ดูโบร์ชัวร์ CANON EOS R5 C ที่ https://th.canon/th/consumer/eos-r5-c/brochure