“ช้อปปี้” เปิดตัวกิจกรรม “กล่อง เกิด ใหม่” ในโครงการ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน

ด้วยจุดมุ่งหมายยิ่งใหญ่ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทย ‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคมกับ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน พร้อมนำร่องกิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day” กับการเปิดตัว กิจกรรม “กล่อง เกิด ใหม่” เชิญชวนชาวไทยรวบรวมกล่องพัสดุจากการช้อปปิ้งออนไลน์ มาทิ้งในจุดรับทั่วกรุงเทพฯ กว่า 100 จุด เพื่อให้ช้อปปี้และเหล่าพันธมิตรร่วมกันนำกล่องพัสดุมารีไซเคิล ต่อยอดประโยชน์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานองค์กรและมูลนิธิเพื่อการใช้ประโยชน์แก่สังคมต่อไป เปิดรับกล่องพัสดุตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายน 2565ช้อปปี้เชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและร่วมสร้างทางเลือกเพื่อความยั่งยืนได้ โดยเมื่อปี 2563 ช้อปปี้ ริเริ่ม #ShopeeTogether ที่เปรียบเสมือนร่มใบใหญ่ของกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของช้อปปี้เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน จวบจนปัจจุบัน ช้อปปี้ได้สานต่อโครงการ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน ชู 3 แนวคิดสำคัญ ได้แก่ Together We Care ร่วมกันเพื่อสิ่งแวดล้อม, Together We Grow ร่วมกันสู่ก้าวที่เติบโต และ Together We Share ร่วมกันแบ่งปัน โดยทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย“สุชญา ปาลีวงศ์” ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เพื่อเป็น การฉายภาพความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องของช้อปปี้ เราได้เดินหน้าสานต่อ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน นำร่องด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรม กล่อง เกิด ใหม่ ภายใต้แนวคิด Together We Care ร่วมกันเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับการร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมโดยนำการรีไซเคิลเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนกับเป้าหมายในการกระตุ้นพฤติกรรมผู้คนให้หันมาตระหนักถึงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่น่าอยู่ขึ้น กิจกรรม กล่อง เกิด ใหม่ จะถูกจัดขึ้นรับเทศกาลช้อปปิ้งปลายปี เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางที่สะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้น โดยเริ่มเฟสแรกในช่วงแคมเปญ “Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day’ มหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีของช้อปปี้”กิจกรรม กล่อง เกิด ใหม่ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบริษัทในเครือฯ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง (มหาชน), ), บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Shopee Xpress เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันสู่ความยั่งยืน ร่วมสร้างปรากฏการ์ณผ่านกิจกรรม กล่อง เกิด ใหม่ เพียงนำกล่องพัสดุและบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้วจากการช้อปปิ้งออนไลน์มายังจุดรับกล่อง กว่า 100 จุดทั่วกรุงเทพฯ อาทิ โครงการที่อยู่อาศัยของพฤกษา, อาคารเอสซีจี 100 ปี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุดบริการ Shopee Xpress ที่เข้าร่วมทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565ติดตามรายละเอียดกิจกรรม “กล่อง เกิด ใหม่” เพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/shopee-together