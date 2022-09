อยู่กับพ่อหมีคู่ซี้ “โอ็ต-ป๊อป” ไม่มีเหงา “แมทธิว” ขำลั่นขอซูฮก!!! “ตลกได้ไม่ล้ำเส้น”

ยุคของเขาจริง ๆ สำหรับสองพ่อหมีขวัญใจวัยมัน โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน และ ป๊อบ-ปองกูล สืบซึ้ง สองศิลปินอารมณ์ดีคิวทอง ล่าสุดเตรียมลุยคอนเสิร์ตใหญ่ 4 แยกปากหวาน ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นจังหวะดีของพิธีกรสุดหล่อ แมทธิว ดีน แห่งรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” พาผู้ชมบุกไปตี้ซี้ยังตึกแกรมมี่ เพื่อชวนมานั่งกินไปคุยไป เจาะลึกตัวตนว่าคู่นี้ซี้กันแค่ไหนในวันศุกร์นี้ (2 ก.ย.) ทางช่อง MONO29ซึ่ง ป๊อป เล่าก่อนว่า “เราสองคนเหมือนหยินหยางกันแหละครับ บางครั้งผมอ่อน โอ็ตเขาจะแข็ง บางครั้งผมแข็ง โอ็ตเขาก็จะอ่อน หลัง ๆ นี่แข็งพร้อมกันเลยครับ (หัวเราะ) หมายถึงใจแข็งใจอ่อนนะครับ พี่แมทเชื่อมั้ย น้องผมจริง ๆ เขาไม่ได้เป็นคนหยาบเลยนะ ยิ่งกับน้อง ๆ ทีมงาน โอ็ตเขาจะเป็นคนพูดเพราะมาก แคร์มาก โดยเฉพาะกับแม่เขาเอง คนใกล้ตัวจะรู้ แต่ถ้ากับเพื่อนจะใส่เต็มข้อเลย”โอ็ต เสริมว่า “เราทำงานในยุคออนไลน์ยุคโซเชียล ผมมักจะใช้ตัวตนเวลาอยู่กับเพื่อนครับ นำเสนอให้คนที่ดูรายการเราได้เป็นเหมือนเพื่อนเรา คนส่วนใหญ่เลยอาจจะเห็นเราแค่ด้านเดียวแค่นั้นเอง ไม่มีใครสามารถหยาบได้ตลอดเวลาหรอกครับ เห็นผมกับเพื่อนจะหยาบออกอากาศกันแค่ไหน สิ่งสำคัญเลยคือเราไม่ล้ำเส้นกัน เรารู้ว่าแต่ละคนจะมีบาร์ที่จำกัดสูงสุดแค่ไหน ใครที่เราจะเล่นด้วยได้ สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือมีแต่คนอื่นมาล้ำเส้น มาลามปามผม พี่ป๊อปก็จะพยายามเตือนเขาให้ เพราะคนทั่วไปอาจจะเห็นเราเล่นตลกเยอะ เขาเลยจะมาเล่นตลกแรงกับเรา พอคนไม่สนิทมาเล่นกันกลายเป็นล้ำเส้น และมันอาจทำให้มีความรู้สึกกระทบกระทั่งกันได้ ที่ผ่านมาก็มีเจ็บ ๆ เยอะเหมือนกันครับ ถึงขั้นต้องลูบหลังลูบไหล่ให้เบาใจกันเลย สำหรับผมโอเคนะ เล่นได้แต่ดูอาการผมด้วย บางทีเราไม่ได้อยู่ในมูดที่อยากจะตลก มันก็อาจจะทำให้ลำบากใจได้ครับ”เล่าถึงตรงนี้สองหนุ่มก็ปล่อยมุกเด็ดจน แมทธิว ขำลั่นขณะบันทึกเทป จะเป็นเรื่องอะไร ต้องไปตามชม พร้อมทำความรู้จักพ่อหมีคู่ซี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมได้ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายนนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29