2 พระเอกหุ่นแซ่บ “บอย ปกรณ์ - เคน ภูภูมิ” ร่วมงานเปิดตัว LD COCO ผงมะพร้าวสกัดเย็นนำเข้าจากไต้หวัน เอาใจคนคุมน้ำหนัก พร้อมแชร์วิธีฟิตหุ่นเฟิร์มสุดปัง

ความหล่อก็สูสี ส่วนเรื่องบอดี้ก็ฟิตกินกันไม่ลงเลยทีเดียว สำหรับ 2 พระเอกหนุ่มหล่อ “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” และ “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค” ที่ล่าสุดมาร่วมร้องเพลง เล่นเกมส์ ในงาน LD HEALTHY COCO GRAND OPENING งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LD COCO ผงมะพร้าวสกัดเย็นธรรมชาติ 100 % นำเข้าจากไต้หวัน ตัวช่วยที่จะทำให้อิ่มนาน เผาผลาญไว ดูดซึมสารอาหารได้เร็ว และยังช่วยลดน้ำหนัก ลดไขมันได้เร็วขึ้นด้วย ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดของ CEO ที่ทั้งสวยและเก่ง “แม่ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร” หรือ “แม่ตั๊กเลดี้” แห่งเลดี้คลับ แม่ค้าออนไลน์แถวหน้าของเมืองไทย ที่หันมาจับธุรกิจอาหารเสริมภายใต้แบรนด์เลดี้ และประสบความสำเร็จอย่างมาก ภายในเวลา 2 ปี ซึ่งงานจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ CDC Crystal Grand Ballroom (2nd floor) อาคาร Eโดย “บอย ปกรณ์” ที่ตอนนี้กำลังสร้างหุ่นลีนด้วยวิธียอดฮิตอย่างการทำ IF (Intermittent Fasting) ก็เปิดใจว่า“ปกติผมก็ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆ การออกกำลังกายมันก็ดีกับเราหลายๆ อย่าง ทั้งเรื่องของบอดี้ตัวเอง ทั้งแบบความแข็งแรงภายใน ให้หัวใจแข็งแรงมากขึ้น แล้วตอนนี้เหมือนกับพอเราอายุเริ่มมากขึ้น ก็เริ่มมีวิธีการดูแลตัวเองที่ลองหาทางเลือกใหม่ๆ ดูบ้าง บางทีก็เข้ายิม เล่นคาดิโอบ้าง อย่างตอนนี้ที่ทำเพิ่มมากขึ้นก็มีไปเล่นพิลาทิส และล่าสุดก็มีทำ IF ก็คือเป็นการคุมอาหารตามช่วงเวลาอะไรอย่างนี้ เพราะว่าเหมือนกับเราเล่นยิมมาก็หลายปี คุมร่างกายตัวเองมาหลายปี ก็อยากให้มันดูลีนกว่านี้ซักครั้งนึงอะไรอย่างนี้ ก็เลยเปิดคลิปดูโน่นดูนี่ ว่าทำยังไง ทำแล้วมันดียังไง แล้วก็ความจริงเห็นคลิปที่น้องใหม่ ดาวิกา เขาพูดถึงด้วยว่าที่เขามีเอว 22 นิ้ว เพราะเขาก็ทำ IF เหมือนกัน คือแค่ว่าให้เราดูลีนขึ้นแค่นั้นเองครับ อยากลองทำดูด้วย มันก็เป็นการทำให้เรามีวินัยในการทานมากขึ้น เพราะปกติผมออกกำลังกายประจำอยู่แล้ว แต่ว่าผมเป็นมนุษย์ที่ชอบทาน เป็นฟู้ดเลิฟเวอร์อะไรอย่างนี้ เราก็เออลองคุมอาหารดูบ้างซิ มันจะเห็นผลมั้ยอะไรยังไง แค่แบบรู้สึกว่าอยากลีนมากๆ ซักครั้งนึงในชีวิตแค่นั้นเองครับ แล้วก็เห็นในติ๊กตอก ในยูทูปขึ้นมาให้เราดูแล้วก็ดูคลิปของน้องใหม่ด้ว ความจริงแล้ว Reference ผมมีเยอะแยะ เพื่อนๆ ในวงการบันเทิงที่หุ่นดีๆ อย่าง เคน ภูภูมิ ก็เป็นคนที่หุ่นดีมาก เคยเห็นหุ่นเขาอยู่แล้วครับ เพราะเคยเล่นยิมที่เดียวกัน ตอนนี้หลังได้ลองทำก็เริ่มดีขึ้นครับ แต่ว่ามันจะมีอาการแบบโหยตอนกลางคืนยังเป็นอยู่ แต่ว่าก็ใช้กินน้ำเปล่าเอาครับ ตอนนี้ก็ผอมลงแล้วครับ คือหมายถึงว่ามันดูลีนขึ้น ความจริงทำแค่ 3-4 วันก็รู้เรื่องแล้วครับ แต่ผมทำมาประมาณ 2 อาทิตย์แล้วครับผม และวันนี้ผมก็มางานเปิดตัวสินค้าผงมะพร้าวสกัดเย็น LD COCO นะครับ ใครก็ตามที่กำลังอยากจะคุมน้ำหนัก มันสามารถที่จะฉีกกรอกปากได้ หรือชงน้ำก็ได้นะครับผม พอดื่มเข้าไปมันก็จะทำให้อิ่มนานขึ้นแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญนะครับผม อันนี้ก็เหมาะมากเลยสำหรับใครที่ออกกำลังกายอยู่หรือว่าทำ IF อยู่ก็สามารถทานได้ด้วยครับ”ด้านพระเอกหนุ่ม “เคน ภูภูมิ” ก็เผยว่า “ตื่นเต้นมากๆ ที่ได้มาออกงาน หลังจากไม่ได้ออกมาซักพักนึงแล้ว ได้เห็นความน่ารักของแฟนๆ แล้วตัวแทนทุกคน ก็ขอให้ทุกคนขายดีๆ ส่วนหุ่นตอนนี้ก็ยังฟิตมาก เพราะผมจะกินค่อนข้างที่จะแบ่งมื้ออยู่แล้ว พี่บอยก็มาถามอยู่เหมือนกันว่า ยังฟิตเนสอยู่รึเปล่า ยังคุมอาหารอยู่รึเปล่า ผมทำจนชินแล้วครับ ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตปกติไปแล้วครับ และใครที่อยากดูแลตัวเองให้มากขึ้น อยากควบคุมการกินมากขึ้น ก็ให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยได้ครับ”นอกจากนี้ภายในงาน “แม่ตั๊กเลดี้” ยังได้มอบโชคให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ยังมีคอนเสิร์ตสุดมันส์จาก “บอล เชิญยิ้ม” ที่มาพร้อมวง JOKER FAMILY และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากวง THE FATHER BAND ที่ “แม่ตั๊กเลดี้” จัดมาให้ตัวแทนและแขกที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกกัน