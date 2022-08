PATTI (แพทธิ) แบรนด์สกินแคร์สัญชาติไทยน้องใหม่! พร้อมจุดประกายผิวสวยในแบบฉบับที่คุณเป็น Shine Your Bright, Spark Your Beauty

PATTI (แพทธิ) แบรนด์คอสเมติกสัญชาติไทย ที่มาพร้อมกับนิยามความงาม “ความงามของทุกคนในทุกวัน” (Everyday Beauty for Everyone) ผ่านความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สกินแคร์สูตรส่วนผสมนวัตกรรมความงามคุณภาพสูง ปลอดภัย ในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้อย่างไร้ข้อจำกัด ถ่ายทอดผ่าน 2 ผลิตภัณฑ์แรกเริ่มของแบรนด์ ประกอบด้วย PATTI BOOSTER SERUM เซรั่มสูตรเข้มข้นเนื้อบางเบา และ PATTI INTENSIVE CREAM มอยส์เจอร์ไรเซอร์เนื้อครีมที่ช่วยดูแลผิวได้ตลอดวัน กับคอนเซ็ปต์ “จุดประกายผิวสวยในแบบฉบับที่คุณเป็น” (Shine Your Bright, Spark Your Beauty) นำมาสู่การวิจัยพัฒนาและคัดสรรสูตรส่วนผสมนวัตกรรมความงามคุณภาพสูงและปลอดภัยจากทั่วโลกอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็น 3M3 WHITERIS G สารสกัดสาหร่ายสีน้ำตาลจากประเทศฝรั่งเศส ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณสมบัติการลดเลือนจุดด่างดำ ความหมองคล้ำพร้อมเผยผิวกระจ่างใสได้อย่างล้ำลึก Organic Aloe Vera Powder & Organic Argan Oil สารสกัดออแกนิกจากว่านหางจระเข้และน้ำมันผลอาร์แกนแห่งเม็กซิโก ที่ช่วยปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยนพร้อมช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิว และส่วนผสมนวัตกรรมความงามจากญี่ปุ่น Clair Blanche-II ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ พร้อมฟื้นฟูสภาพผิวให้แข็งแรงจากมลภาวะ บำรุงให้ผิวดูไบรท์และดูอ่อนกว่าวัย รวมถึงส่วนผสมทรงคุณค่าอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทุกครั้งไม่ว่าใครที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากแบรนด์จะสัมผัสได้ถึงความเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการฟื้นบำรุงผิวสวยสุขภาพดี ชุ่มชื้น ผิวดูกระจ่างสดใสและอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมเติมเต็มแอตติจูดความมั่นใจในผลลัพธ์ผิวสวยให้กับทุกคนได้ในทุกวันPATTI BOOSTER SERUMเซรั่มบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้น เนื้อสัมผัสบางเบา ซึมซาบบำรุงลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้บำรุงผิวได้ทั้งเช้าและก่อนนอน อุดมด้วยส่วนผสมสกัดจากธรรมชาติและนวัตกรรมส่วนผสม Whitening Agent อย่าง Clair Blanche-II ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้กลับมาดูกระจ่างใส เปล่งปลั่ง ลดเลือนและชะลอการเกิดจุดด่างดำความหมองคล้ำ ผิวดูอ่อนเยาว์ พร้อมฟื้นคืนสภาพผิวให้กลับมาแข็งแรงหลังจากถูกทำร้ายโดยแสงแดดและมลภาวะ ผสานกับส่วนผสม MOISTSHIELD HA ที่รวมเอา Hyaluronic Acid 8 ชนิดรวมไว้ในหนึ่งเดียว ร่วมกับสารสกัดออแกนิกจากว่านหางจระเข้และน้ำมันผลอาร์แกน เสริมด้วยสารสกัดจากใบบัวบก สารสกัดจากต้นวิชฮาเซลแถบอเมริกาเหนือ และ PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4 จึงช่วยมอบคุณสมบัติการปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยน ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน รูขุมขนดูกระชับ ผิวพรรณมีความเฟิร์ม ยืดหยุ่น ริ้วรอยดูเลือนจางลงอย่างเป็นธรรมชาติส่วนผสมสำคัญ•Clair Blanche-II สารสกัดจากพืชธรรมชาติหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการป้องกันผิวจากความหมองคล้ำในหลายขั้นตอน ด้วยคุณสมบัติ anti-oxidant จึงปกป้องผิวจากfree-radicals อันเป็นสาเหตุของความหมองคล้ำ จุดด่างดำ และริ้วรอยเผยผิวที่แลดูกระจ่างใส เปล่งปลั่งขึ้นอย่างมีสุขภาพดี•MOISTSHIELD HA ส่วนผสมที่รวมเอา Hyaluronic Acid 8 ชนิด หลากหลายโมเลกุล รวมในตัวเดียว ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว รักษาสมดุลของน้ำหล่อเลี้ยงผิว ช่วยให้ผิวรู้สึกเนียนนุ่ม เรียบเนียน ไม่แห้งกร้าน•PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4 ที่มีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้วรอย และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิววิธีใช้ : ใช้หลังจากขั้นตอนบำรุงผิวด้วยพรีเซรั่มและโลชั่น โดยกด 2 หัวปั๊มลงบนฝ่ามือ จากนั้นวอร์มเนื้อเซรั่มและทาบางๆ ให้ทั่วใบหน้าและบริเวณลำคอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงให้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนถัดไปควรบำรุงด้วย PATTI INTENSIVE CREAMปริมาณ 15 ml. ราคา 390 THBPATTI INTENSIVE CREAMมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนื้อครีม ที่ช่วยดูแลผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกตลอดวัน ด้วยประสิทธิภาพของเนื้อครีมที่อุดมด้วยคุณค่าสารบำรุงผิวสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาล ผสานกับ Vitamin B3 และ Multi-Vitamin In Liposome จึงช่วยฟื้นบำรุงให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น จุดด่างดำและความหมองคล้ำลดเลือนลง พร้อมด้วย SACCHARIDE ISOMERATE (PENTAVITIN®) สารสกัดจากโมเลกุลน้ำตาล ร่วมกับสารสกัดออแกนิกจากว่านหางจระเข้และน้ำมันผลอาร์แกน เสริมด้วยดอกคาโมมายล์และ Vitamin E จึงมอบผลลัพธ์การฟื้นบำรุงความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนเรียบ ไม่แห้งตึงได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดวัน ทั้งยังมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียอันก่อให้เกิดสิวและการระคายเคืองได้ โดยปราศจากส่วนผสมของพาราเบน แอลกอฮอลและสี เนื้อครีมไม่มอบความรู้สึกเหนอะหนะผิวหลังจากที่ใช้ส่วนผสมสำคัญ•3M3 WHITERIS G สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลจากฝรั่งเศสช่วยยับยั้งและชะลอกระบวนการสร้างเม็ดสี จึงช่วยผิวให้ผิวแลดูกระจ่างใส จุดด่างดำความหมองคล้ำเลือนจางลงอย่างเป็นธรรมชาติ•MULTI-VITAMIN IN LIPOSOME วิตามิน A,B,C และ E ในตัวนำพาที่มีขนาดเล็ก (LIPOSOME) มีประสิทธิภาพสูงในการซึมซาบสู่ผิวได้ล้ำลึก ช่วยปลดปล่อยวิตามินเหล่านี้ออกมาเพื่อมอบคุณสมบัติปกป้องผิวจากริ้วรอยและความหมองคล้ำ พร้อมช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใส รู้สึกได้ถึงผิวที่แข็งแรงและแลดูสดใสอ่อนเยาว์•SACCHARIDE ISOMERATE (PENTAVITIN®) มีคุณสมบัติเป็น Skin barrier จึงช่วยปกป้อง และปลอบประโลมผิว มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยรักษาสมดุลของน้ำในผิว ลดการสูญเสียน้ำของผิว และคืนความชุ่มชื้นสู่ผิวได้ยาวนานวิธีใช้ : ใช้หลังจากขั้นตอนบำรุงผิวด้วยเซรั่มในทุกเช้าและก่อนนอน โดยทาเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้าและบริเวณลำคอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงให้ดียิ่งขึ้น ควรใช้หลังขั้นตอนการบำรุงด้วย PATTI BOOSTER SERUMปริมาณ 23 g ราคา 390 THBผลิตภัณฑ์ PATTI (แพทธิ) แบรนด์คอสเมติกสัญชาติไทย พร้อมให้คุณได้ช้อปในราคาพิเศษ เมื่อซื้อคู่กัน 699 บาท แล้ววันนี้ที่IG : www.instagram.com/patti_everyday/Facebook : 