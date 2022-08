ความปังบังเกิด! “กีตาร์ซองฮา” แบทเทิล “เปียโนโต๋-ศักดิ์สิทธิ์” เตรียมประชันดนตรีเกาหลี-ไทย ใน “มิวสิก คาเฟ่ มูคา” #SunghaMuCaLiveBKK 9 ต.ค.นี้

แค่รู้ว่ากีตาร์ลิสต์หนุ่มสุดฮอตจากเกาหลีจะมาไทยทั้งที ก็ไม่ควรพลาดแล้วกับคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ(2022 Sungha Jung's Music Café [MuCa] Live in Bangkok) ล่าสุดทางผู้จัดงาน(JIN CORPORATION) และ(PICCOLO MUSIC ENTERTAINMENT) ประเทศไทย จับมือต้นสังกัด(GORANI STUDIOS) และ(MUCA) ประเทศเกาหลีใต้ ยังประกาศเปิดตัว(TOR - Saksit Vejsupaporn) แขกรับเชิญพิเศษซึ่งจะมาช่วยเพิ่มเติมสีสันดนตรีให้บรรยากาศดีและสนุกยิ่งขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้เราเคยเห็น(JUNG SUNG HA / Sungha Jung) นำเพลงป็อปมากมายรวมถึงเพลงไทยไปเล่นกีตาร์คัฟเวอร์แนวฟิงเกอร์สไตล์ (Fingerstyle guitar) กันมาแล้วตั้งแต่เขาอายุเพียง 9 ขวบจนถึงปัจจุบัน และหนุ่มคนนี้เคยเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยหลายต่อหลายครั้ง ทุกครั้งก็ล้วนมีแฟนคลับไทยคอยซัพพอร์ตมากมาย โดยครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคมนี้ ณ โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ (M Theatre)เรียกว่าพิเศษใส่ไข่ 2 ฟองกันไปเลย เพราะนอกจากซองฮากำลังจะคัมแบ็กโซโล่อัลบั้มลำดับที่ 9 ในชื่อว่า “Poetry” มีเพลง ‘Dreaming’ สุดเพราะเป็นไตเติลแทร็ก Dreaming - Sungha Jung (Official Music Video) https://youtu.be/o143EWWVhK4 ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนจะได้ฟังในคอนเสิร์ตครั้งนี้ และนับเป็นครั้งแรกของ ซองฮา ที่จะได้แสดงดนตรีร่วมกับศิลปินไทยชื่อดังอย่าง โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร อีกด้วย คนหนึ่งกีตาร์ อีกคนเปียโน แต่งานดีฝีมือปังทั้งคู่จริงๆงานนี้ หนุ่มโต๋ เผยความรู้สึกด้วยว่า “สำหรับตัวผมเองติดตามคุณซองฮามานานแล้วครับ ชื่นชมน้องเขามาตลอดเลย เป็นคนที่มีพรสวรรค์และให้ความสำคัญกับพรแสวง ฝึกฝนด้วยตนเองแบบไม่เคยทิ้งการเล่นกีตาร์ไปเลยเท่าที่เราเห็นเขามาตั้งแต่เล็กจนโตนะครับ งานนี้ก็ตอบรับทันทีแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับ เปียโนกับกีตาร์จะแบทเทิลกันออกมาเป็นอย่างไร มารอติดตามกันนะครับ”ต้องไม่พลาดแล้วไหมคอนเสิร์ตนี้? “2022 ซองฮา จอง มิวสิก คาเฟ่ [มูคา] ไลฟ์ อิน แบงคอก” (2022 Sungha Jung's Music Café [MuCa] Live in Bangkok) ศิลปินหลักก็ดีงาม แขกรับเชิญก็สุดปังแถมขายเก่ง รับรองเลยว่าไม่มีราคาคุย มีแต่ราคาบัตรให้จับจองกันด่วนๆ ทาง ทิคเก็ตเมล่อน (Ticketmelon) https://www.ticketmelon.com/muca/jungsunghamusiccafe เลือกวิธีรับชมได้ 2 รูปแบบคือ แบบออฟไลน์ ณ เอ็ม เธียเตอร์ ราคา 3,500 (fan sign package) / 2,900 / 2,500 / 1,900 บาท หรือแบบสตรีมมิ่งออนไลน์ซึ่งสามารถรับชมได้พร้อมกันจากทั่วทุกมุมโลก ราคา 1,000 บาท** โดยรอบพรีเซลซึ่งเฉพาะผู้จองบัตรทันเท่านั้นที่จะมีลุ้นสิทธิพิเศษได้ “ขอเพลงให้ซองฮาเล่น” ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ และลุ้นเป็น 15 ผู้โชคดีที่จะได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวนั้น กำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ส.ค.นี้แล้ว (ปิดรอบพรีเซลเวลา 23:59 น.) หลังจากนั้นทางผู้จัดฯ จะเปิดจำหน่ายบัตรรอบปกติตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป หรือจนกว่าบัตรจะหมด ** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก / อินสตาแกรม / ทวิตเตอร์ @JINcorporation และ @piccolomusic.ent