เปิดใจ “บิวกิ้น-พีพี” หลังโชว์รอบพิเศษ SUMMER SONIC EXTRA เอาใจแฟนคลับนับพันสุดฟิน!!! พร้อมยกให้เป็นอีกโชว์ดีที่สุดของทั้งคู่

ปิดฉากไปอย่างสุดประทับใจ สำหรับมิวสิคเฟสติวัลระดับโลกครั้งแรกของ 2 หนุ่ม บิวกิ้น - พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร กับเทศกาล SUMMER SONIC 2022 และ SUMMER SONIC EXTRA ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันก่อนสำหรับรอบการแสดงพิเศษ SUMMER SONIC EXTRA นั้น ถูกจัดขึ้นเพื่อเอาใจแฟนๆ โดยเฉพาะ ซึ่งบัตรถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยง!! หลังจากเปิดขายเพียงไม่กี่นาที ณ EBISU Garden Hall โดยแฟน ๆ ของทั้ง 2 หนุ่มเดินทางหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นแฟน ๆ ชาวญี่ปุน แฟน ๆ ต่างชาติ รวมถึงแฟน ๆ ชาวไทยอีกจำนวนมาก ที่บินลัดฟ้าเพื่อไปร่วมให้กำลังใจ จนเต็มความจุฮอลล์เกือบ 1300 คน โดยแฟน ๆ ยังร่วมกันทำโปรเจกต์ต้อนรับ และให้กำลังใจทั่วทั้งโตเกียว ทั้งจอ LED ในย่านชิบูย่า และ ชินจูกุ, LED ในสถานีรถไฟต่าง ๆ รวมถึง ADS TRUCK ที่ขับตระเวนไปตามแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกด้วยโดยบิวกิ้น และ พีพี ได้เตรียมเพลงมาฝากแฟน ๆ อย่างจุใจถึง 17 เพลงรวด โดยเป็นเพลงฮิตจากซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ ซิงเกิลฮิตของแต่ละคน อย่าง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ , I’ll do it how you like it ฯลฯ พร้อมโชว์สุดพิเศษ เมดเลย์รวมเพลงดังในตำนานของไอดอล T-POP ประเทศไทย อย่างพี่เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย อาทิ สบายสบาย, หมอกหรือควัน, บูมเมอแรง, คู่กัด, พริกขี้หนู ฯลฯ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้ทั่วทั้งฮอลล์ ก่อนจะปิดท้ายโชว์ด้วยเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักพวกเขา อย่าง กีดกัน เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ เป็นอย่างมาก เมื่อจบคอนเสิร์ตแต่ความประทับใจยังไม่จบ แฟน ๆ ต่างส่งเสียงเรียก เสียงปรบมือ บิวกิ้น และ พีพี จึงกลับขึ้นเวทีอีกครั้ง พร้อมกับเพลงที่ทุกคนรอคอย “ไม่ปล่อยมือ” เพลงสุดท้ายจากซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ ที่เป็นบทสรุปเรื่องราวต่าง ๆ และถือเป็นเพลงที่ส่งท้ายความประทับใจให้กับทุกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเป็นเพลงที่ทั้งคู่ไม่ได้เตรียมตัวมาจากเมืองไทย แต่ตัดสินใจอยากมอบเพลงนี้ให้เป็นของขวัญกับแฟน ๆ จึงซ้อมและแกะเพลงกันในชั่วข้ามคืน มาในเวอร์ชั่นเปียโน ที่เน้นเสน่ห์เสียงร้องของทั้งคู่ ทำเอาแฟน ๆ ที่มาชมในฮอลล์ และแฟน ๆ ที่ชม LIVE ผ่านทาง WOWOW ถึงกันกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ เป็นการปิดท้ายคอนเสิร์ตอย่างสวยงามและสุดประทับใจบิวกิ้น เผยว่า “สำหรับการโชว์รอบนี้ ยอมรับว่ายังคงตื่นเต้นไม่แพ้รอบแรก เพราะรอบนี้คนที่มารอชมคือแฟน ๆ ของพวกเรา หลาย ๆ คนเราเจอกันครั้งแรก เป็นแฟน ๆ ที่ญี่ปุน รวมถึงอินเตอร์แฟนด้วย ผมมองลงไป ผมดีใจมาก ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่ผมและพีพีอยากทำสิ่งนี้กันมาตลอด อยากมาเจอ มาร้องเพลงให้ฟัง และอยากมาขอบคุณทุกคนด้วยตัวเอง ที่สนับสนุนเราสองคนจนมาถึงจุดนี้ รวมถึงแฟน ๆ ชาวไทย หลายคนคุ้นหน้ากัน เจอกันบ่อย แต่ต้องขอบคุณมาก ๆ ที่ตามมาเชียร์กันถึงที่นี่ รู้สึกอุ่นใจมากครับ สำหรับโชว์ทั้งสองรอบ โดยเฉพาะรอบ EXTRA นี้ เราสองคนใส่จัดเต็มแบบสุดตัว หวังว่าทุกคนจะชอบ จะมีความสุข เหมือนที่เราสองคนก็มีความสุขมากเช่นกัน“สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดนาดาว มิวสิค, Universal Music Thailand และ Universal Music Japan, Creativeman, ขอบคุณ GMM GRAMMY พี่ ๆ จาก Billkin Entertainment รวมถึง PP Krit Entertainment ด้วย ที่ทำให้เราสองคนมาถึงตรงนี้ได้ และมีประสบการณ์ดี ๆ แบบนี้ ขอบคุณพีพีด้วยครับ ขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับผมมาตลอด พีพีเก่งมากๆ ครับ”พีพี กล่าวว่า “สำหรับพี พีรู้สึกพอใจในตัวเองระดับหนึ่งเลยครับ สำหรับโชว์ทั้งสองรอบที่ผ่านมา การมาโชว์ที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เยอะมาก ๆ ก่อนมาต้องบอกว่ากังวลมากเลยตลอดเวลาเดือนหนึ่ง แต่ได้รับการต้อนรับจากแฟน ๆ เยอะมากจริง ๆ ทั้งโปรเจกต์ที่ทุกคนทำให้ เอาจริง ๆ พีดีใจมาก ๆ ไม่คิดว่าจะมีคนรักเรามากขนาดนี้ บนเวทีมองลงมา เห็นสายตาของทุกคนที่ส่งผ่านกำลังใจมาให้ เลยทำให้สามารถทำในสิ่งที่ซ้อมมาได้ อาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อย แต่คิดว่าพีทำดีที่สุดแล้ว ณ ช่วงเวลาตรงนั้น หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับโชว์ที่เราสองคนเตรียมมามอบให้ ต้องขอบคุณทีมงานทุก ๆ คน ทุกส่วนฝ่าย ทั้งที่นี่และที่เมืองไทย ถ้าไม่มีทุกคน พีคงไม่สามารถโชว์ออกมาได้ดีแบบนี้ สุดท้ายขอบคุณบิวกิ้นด้วย ที่ช่วยซ้อม ช่วยติว และเอาใจช่วยพีมาตลอด ขอบคุณครับ”